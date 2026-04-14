Γερμανία: Να προετοιμαστούμε για παρατεταμένο ενεργειακό σοκ λόγω της Μέσης Ανατολής

Η Γερμανία πρέπει να υποθέσει ότι ο κλονισμός στις τιμές της ενέργειας που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας την οικονομική κατάσταση εξαιρετικά ευάλωτη, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ την Τρίτη, πριν αναχωρήσει για τις εαρινές συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Το ΔΝΤ μείωσε την Τρίτη τις προβλέψεις ανάπτυξης της Γερμανίας για το τρέχον και το επόμενο έτος, προβλέποντας ρυθμούς ανάπτυξης 0,8% το 2026 και 1,2% το 2027, μειωμένους κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις του για τα δύο αυτά έτη.

Ο Κλίνγκμπεϊλ δήλωσε ότι θα συζητήσει με τους υπουργούς Οικονομικών και τους διεθνείς οργανισμούς ποια μέτρα είναι τα καταλληλότερα για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και των αγορών, καθώς και για την παροχή στοχευμένης στήριξης σε άτομα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί ιδιαίτερα σοβαρά.

«Αυτή η κρίση δείχνει για άλλη μια φορά ότι πρέπει να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι, πιο ανθεκτικοί στις κρίσεις και πιο ανθεκτικοί», είπε.

Πρόσθεσε ότι θα αξιοποιήσει το ταξίδι του στην Ουάσιγκτον για να παρουσιάσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της γερμανικής κυβέρνησης και να προωθήσει τις επενδύσεις στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Το μήνυμα για την Ουκρανία

Η Γερμανία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε σχέδια αμυντικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Βερολίνο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του υπουργού Άμυνας του την Τρίτη.

«Το γεγονός ότι ο κόσμος επικεντρώνεται τώρα στη Μέση Ανατολή δεν πρέπει να οδηγήσει στο να ξεχαστεί η Ουκρανία», δήλωσε ο Κλίνγκμπεϊλ. «Συνεχίζει τον θαρραλέο αγώνα της για την ελευθερία και τη δημοκρατία.»

Πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Νορβηγός ομόλογός του, Γενς Στόλτενμπεργκ, έχουν προσκαλέσει τις μεγαλύτερες χώρες δωρητές σε συνάντηση στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν πώς θα διατηρηθεί η οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία.

Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος πάροχος στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Έχει παραδώσει περίπου 55 δισεκατομμύρια ευρώ από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και έχει διαθέσει 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ στον τρέχοντα προϋπολογισμό.