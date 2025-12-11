Στον «αστερισμό» της Fed οι τιμές του χρυσού - «Ταμείο» για τις επόμενες κινήσεις στα επιτόκια των ΗΠΑ

Στον «αστερισμό» της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) κινούνται για την Πέμπτη οι τιμές του χρυσού, με το πολύτιμο μέταλλο να αντιδρά στη νέα μείωση των επιτοκίων στην αμερικανική οικονομία και με τους επενδυτές να αποτιμούν το περιβάλλον που διαμορφώνεται ενόψει του 2026.

Μετά από τις 08:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Φεβρουαρίου- κέρδιζαν 0,345 στα 4.239 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού υποχωρούσε 0,44% στα 4.210 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το ασήμι ανέβαινε 1,7% ξεπερνώντας τα επίπεδα των 62 δολαρίων ανά ουγγιά.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη η Fed προχώρησε σε μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, φέρνοντας το εύρος των επιτοκίων της στο 3,5%-3,75%, όπως ανέμεναν οι αναλυτές.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την ολοκλήρωση της διήμερης νομισματικής επιτροπής της τράπεζας (Fed), ο Τζερόμ Πάουελ «έδειξε» στο ότι προσανατολίζεται για μια μείωση επιτοκίων εντός του 2026.

Ωστόσο, οι αναφορές του Πάουελ έδειξαν πως η Fed διατηρεί επιφυλάξεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, ωθώντας μερίδα επενδυτών να ποντάρει στο ότι θα υπάρξουν τουλάχιστον 2 επιπλέον μειώσεις των επιτοκίων της τράπεζας μέσα στο επόμενο έτος.

Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός παραδοσιακά ωφελείται από τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.