Σταθεροποιημένη η τιμή του χρυσού πριν από την Fed - Σε ιστορικό υψηλό το ασήμι

Οριακές διακυμάνσεις καταγράφουν για την Τετάρτη οι τιμές του χρυσού, καθώς το σύνολο των διεθνών επενδυτών αναμένει τις ανακοινώσεις από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) για την επιτοκιακή πολιτική στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Μετά από τις 08:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Φεβρουαρίου- κέρδιζαν οριακά 0,03% στα 4.237 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού ενισχυόταν 0,03% στα 4.209 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το ασήμι ανέβαινε 1,58% στα 61,80 δολάρια ανά ουγγιά, σε ιστορικό υψηλό.

Στις 21:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) και μετά από την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της νομισματικής επιτροπής της τράπεζας (FOMC), η Fed αναμένεται να ανακοινώσει μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης.

Ενώ αυτή η κίνηση έχει προεξοφληθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αγορές, το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στα όσα θα πει ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της τράπεζας για τη νομισματική της πολιτική.

Υπενθυμίζεται πως τα μειωμένα επιτόκια στις ΗΠΑ παραδοσιακά ωφελούν τις τοποθετήσεις στον χρυσό.

Αρκετοί αναλυτές περιμένουν ακόμα τις εξελίξεις γύρω από τον διάδοχο του Πάουελ στην ηγεσία της Fed, με τον τελευταίο να ολοκληρώνει τη θητεία του τον Μάιο του 2026.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως έχει καταλήξει στην πρόταση του για τον επόμενο επικεφαλής της Fed, με τα αμερικανικά media να «δείχνουν» τον νυν σύμβουλο οικονομικής πολιτικής του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, ως το φαβορί.

Ο ίδιος δήλωσε την Τρίτη στην Wall Street Journal πως η Fed έχει «αρκετό περιθώριο» για νέες μειώσεις επιτοκίων το επόμενο χρονικό διάστημα, αν και συμπλήρωσε πως το ενδεχόμενο ανόδου του πληθωρισμού στις ΗΠΑ μπορεί να ανατρέψει αυτή την τάση.