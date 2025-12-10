Κέρδη για το πετρέλαιο, πριν τις αποφάσεις για τα επιτόκια των ΗΠΑ και με την προσοχή στην Ουκρανία

Ανοδικές κινήσεις καταγράφουν για την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, με την προσοχή των επενδυτών να βρίσκεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Μετά από τις 09:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Φεβρουαρίου- κέρδισαν 0,21% στα 62,08 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Ιανουαρίου- ανέβαιναν 0,24% στα 59,39 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Ιανουαρίου- έπεφταν 0,78% στα 27,26 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Υπενθυμίζεται πως το κυρίαρχο θέμα στις διεθνείς αγορές είναι οι ανακοινώσεις της Fed για τη νομισματική της πολιτική, που αναμένονται το βράδυ της Τετάρτης. Η τράπεζα αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης, εν μέσω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η αμερικανική οικονομία.

Παράλληλα, αναμένονται τα όσα θα δηλώσει ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για τις επόμενες κινήσεις της Fed. Εάν ο Πάουελ «δείξει» στο ότι η τράπεζα μπορεί να μη συνεχίσει τις μειώσεις των επιτοκίων της και στους πρώτους μήνες του 2026, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές για την ανάπτυξη του ΑΕΠ των ΗΠΑ και το outlook για την ενεργειακή ζήτηση στη χώρα.

Εξάλλου, με ενδιαφέρον καταγράφονται και οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει τις πιέσεις στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να αποδεχθεί το σχέδιο ειρήνευσης που προωθεί η Ουάσινγκτον, μένει να φανεί το εάν και σε τι βαθμό μπορούν να υποχωρήσουν οι ενεργειακές κυρώσεις της Δύσης στη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι είπε την Τρίτη ότι ότι η χώρα του και οι Ευρωπαίοι εταίροι της θα παρουσιάσουν σύντομα στις ΗΠΑ «τελειοποιημένα έγγραφα», μετά από ημέρες διπλωματικών προσπαθειών υψηλού κινδύνου.

Μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα μπορούσε να οδηγήσει στην άρση των διεθνών κυρώσεων κατά ρωσικών εταιρειών, γεγονός που θα μπορούσε να απελευθερώσει τον περιορισμένο εφοδιασμό πετρελαίου.