Ισχυρά κέρδη για τον χρυσό, στο φόντο των μάκρο από τις ΗΠΑ

Σημαντική άνοδο καταγράφουν για την Τετάρτη οι τιμές του χρυσού, στον απόηχο των στοιχείων από τις ΗΠΑ και των προσδοκιών από σημαντική μερίδα των επενδυτών για περαιτέρω χαλάρωση στη νομισματική πολιτική της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου εντός του 2026.

Μετά από τις 08:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Φεβρουαρίου- κέρδιζαν 0,77% στα 4.365 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 0,76% στα 4.334 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το ασήμι ενισχυόταν 4,7% στα 66,28 δολάρια και η πλατίνα σημείωνε άνοδο 3,39% στα 1.938 δολάρια.

Σημειώνεται πως οι αγορές συνεχίζουν να αποτιμούν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν την Τρίτη και τα οποία έδειξαν επιβράδυνση στις προσλήψεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις της χώρας, κατά το οποίο ενίσχυσε τις εκτιμήσεις για το ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της εντός του 2026.

Παραδοσιακά ο χρυσός τείνει να ωφελείται από το περιβάλλον χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Πέρα από τα στοιχεία για την αγορά εργασίας, η προσοχή βρίσκεται και στη σεναριολογία για τον επόμενο επικεφαλής της Fed και το κατά πόσο ο διάδοχος του Τζερόμ Πάουελ στην ηγεσία της τράπεζας θα «ακούει» τα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για μείωση του κόστους δανεισμού και των επιτοκίων.