Άνοδος του ποσοστού ανεργίας στις ΗΠΑ - Η «μετάφραση» των αγορών για τα επιτόκια της Fed

Τα αμερικανικά επιτόκια μελλοντικής εκπλήρωσης αύξησαν την Τρίτη την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική τον Ιανουάριο, μετά τα στοιχεία που έδειξαν αύξηση της ανεργίας στις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, που μετρά το κόστος των μη εξασφαλισμένων διανυκτερεύσεων μεταξύ τραπεζών, υπολόγισαν σε 31% την πιθανότητα η Fed να μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα αμέσως μετά την έκθεση για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες, σε σύγκριση με 22% λίγο πριν, σύμφωνα με εκτιμήσεις της LSEG. Τελευταία ήταν στο 27%, ενώ οι πιθανότητες για παύση ήταν στο 73%.

Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των επιτοκίων των ΗΠΑ εξακολουθούν να αναμένουν δύο μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης (bps) το 2026 μετά τα στοιχεία, τιμολογώντας χαλάρωση 57 bps το επόμενο έτος.

Η πρώτη πιθανή μείωση των επιτοκίων το επόμενο έτος αναμενόταν τον Ιούνιο, όπου η πιθανότητα ήταν 83%.

Τα στοιχεία της Τρίτης έδειξαν ότι, ενώ η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ ανέκαμψε τον Νοέμβριο μετά τη μείωση των μισθών εκτός του αγροτικού τομέα τον Οκτώβριο λόγω των περικοπών στις δημόσιες δαπάνες, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,6%, σε σύγκριση με 4,4% τον Σεπτέμβριο. Το ποσοστό ανεργίας προκύπτει από στοιχεία νοικοκυριών, τα οποία δεν συλλέχθηκαν τον Οκτώβριο λόγω της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Οι μη γεωργικές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 64.000 τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, ενώ η οικονομία έχασε 105.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο.

«Η βασική εικόνα ήταν μια σχετικά ήπια σταθερότητα. Η απασχόληση παραμένει σταθερή – κάτι που δεν είναι εξαιρετικό – αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρίσκεται σε καθοδική πορεία... όπως φοβόταν η Fed πριν από μερικούς μήνες», έγραψε ο Ντάριο Πέρκινς, διευθύνων σύμβουλος της TS Lombard, σε μια ερευνητική σημείωση μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση.

«Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε... κάτι που μπορεί να ανησυχεί περισσότερο τους αξιωματούχους, αν και αυτό ήταν εν μέρει αποτέλεσμα της υψηλότερης συμμετοχής. Ο λόγος απασχόλησης/πληθυσμού παραμένει σταθερός από το καλοκαίρι», πρόσθεσε.

Ξεχωριστά, οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ ήταν απροσδόκητα σταθερές για τον μήνα Οκτώβριο, παρόλο που οι καταναλωτικές δαπάνες φαίνεται να παρέμειναν σε σταθερή βάση στην αρχή του τέταρτου τριμήνου. Τα στοιχεία δεν είχαν ουσιαστική επίδραση στα μελλοντικά επιτόκια την Τρίτη, αλλά ενίσχυσαν την αυξανόμενη πεποίθηση ότι η οικονομία είναι πιο σταθερή από ό,τι αρχικά πίστευαν και ότι η Fed πρέπει να είναι προσεκτική στη μείωση των επιτοκίων.

Η έκθεση για τις λιανικές πωλήσεις επρόκειτο αρχικά να δημοσιευθεί στα μέσα Νοεμβρίου, αλλά καθυστέρησε λόγω του 43ήμερου κλεισίματος της κυβέρνησης.