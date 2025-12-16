Στα κανονικά και στα τηλεοπτικά καφενεία αναρωτιούνται οι άνθρωποι γιατί οι μισθοί στη Δανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι υψηλότεροι. H απάντηση είναι πολύ απλή. Λοιπόν! Είναι η παραγωγικότητα.

Χώρες με υψηλή παραγωγικότητα προσφέρουν υψηλούς μισθούς. Χώρες με χαμηλή παραγωγικότητα προσφέρουν χαμηλούς μισθούς. Ας το δούμε με αριθμούς. Η φαινομενική παραγωγικότητα (apparent productivity) υπολογίζεται διαιρώντας την προστιθέμενη αξία σε τιμές παραγωγικών συντελεστών με τον αριθμό των απασχολουμένων και είναι εκφρασμένη σε χιλιάδες ευρώ. Για τις ανάγκες του άρθρου, χρησιμοποιήσαμε τα δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat για τους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών και των υπηρεσιών αγοράς (market services) εκτός από την δημόσια διοίκηση, την κοινωνική ασφάλιση, κλπ)

