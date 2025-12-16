Η Άννα Ευθυμίου στα Μακεδονικά Νέα

«Σήμερα το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι βιώσιμο, θωρακισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών». Αυτό, μεταξύ άλλων, τονίζει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου σε συνέντευξή της στα Μακεδονικά Νέα και τον δημοσιογράφο Γιώργο Νεοχωρίτη, χαρακτηρίζοντας το δημογραφικό ως τη μεγαλύτερη πρόκληση για τη χώρα μας.Η Άννα Ευθυμίου, αναλύει το φάσμα των πολιτικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το τελευταίο χρονικό διάστημα, απαντώντας σε ερωτήσεις για όλα τα μείζονα θέματα που απασχολούν εργαζόμενους και συνταξιούχους.

