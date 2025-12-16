Κάθε μήνα και μια θετική είδηση για την οικονομία η «γραμμή» Μητσοτάκη για το 2026

Κάθε μήνα και μια θετική είδηση για την οικονομία. Με αυτήν τη «γραμμή» προσέρχεται σήμερα στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για να μιλήσει στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 που θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ.Σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό της νέας χρονιάς ως έναν «οδικό χάρτη» που θα συνδέει τα οικονομικά επιτεύγματα του 2025 με τους δημοσιονομικούς στόχους που θα τεθούν για το 2027, ενώ ο ορίζοντας της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης θα επεκτείνεται μέχρι το 2030. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιάσει, μήνα-μήνα, ένα «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα μέτρων που θα υλοποιούνται σταδιακά και θα έχουν άμεσο αποτύπωμα, αλλά και θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

