Πυρκαγιές σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Βόνιτσα και Φωκίδα - Μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκκενώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται από τα ξημερώματα της Τρίτης πυρκαγιές στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, στη Ζάκυνθο, στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας, καθώς και στη Φωκίδα, ενώ σχεδόν η μισή Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 4 για εκδήλωση πύρινων μετώπων.

Στη Ζάκυνθο, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου, όπου επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά έχει κατεύθυνση προς το χωριό του Αγαλά και προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες, ωστόσο η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, καθώς καίει δασική έκταση σε συνδυασμό με τις πολλές εστίες και τους δυνατούς ανέμους δυσχεραίνουν το έργο κατάσβεσης της φωτιάς.

Λίγο μετά τις εννιάμισι το πρωί με μήνυμά του το 112 κάλεσε τους κατοίκους στην περιοχή Κερί απομακρυνθούν προς Ζάκυνθο

Μία ώρα νωρίτερα ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Αγαλάς να απομακρυνθούν προς το Κερί.

Κεφαλονιά

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η φωτιά στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε χαμηλή βλάστηση, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ ήχησε και το 112.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού και από τα εναέρια μέσα. Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πολλά σπίτια να μένουν στο σκοτάδι, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στον κεντρικό υποσταθμό της ΔΕΗ. Το ρεύμα επανέρχεται σταδιακά.

Μόλις εκδηλώθηκε η πυρκαγιά εστάλη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Λαγκάδα που τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγα λεπτά αργότερα ήχησε και πάλι το 112 το οποίο καλούσε τους πολίτες που βρίσκονταν στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα να απομακρυνθούν προς Μύρτο.

Καθησυχαστικός ο πρόεδρος της Κοινότητας Φαρακλάτων

Η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην Κεφαλονιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας Φαρακλάτων, Ευάγγελο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ για τις προσπάθειες κατάσβεσης. «Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, έχουμε μόνο μικρές αναζωπυρώσεις που παρακολουθούνται από την Πυροσβεστική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε.

«Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2:20 τα ξημερώματα σε δύσβατη, ορεινή περιοχή με χαμηλή βλάστηση» δήλωσε, τονίζοντας ότι παρά το μεγάλο μέτωπο και τους ισχυρούς ανέμους, «δεν υπήρξε κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, χάρη στην άμεση επέμβαση των επίγειων δυνάμεων».

Όπως ανέφερε η πυρκαγιά για την οποία στάλθηκε και μήνυμα του 112 ξέσπασε ανάμεσα στα χωριά Φαρακλάτα και Προκοπάτα ωστόσο χάρη η «συμβολή των χερσαίων δυνάμεων ήταν καθοριστική για να μην κινηθεί απειλητικά η πυρκαγιά».

Παρά το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς, σύμμαχος των πυροσβεστικών δυνάμεων, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, ήταν οι άνεμοι και τα εναέρια μέσα που πλέον συνδράμουν στην κατάσβεσή της. «Βρισκόμαστε σε πολύ καλή φάση», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κοινότητας Φαρακλάτων προσθέτοντας ότι στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Βόνιτσα

Στη Βόνιτσα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα. Στο έργο της πυρόσβεσης επιχειρούν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα καθώς και μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ήχησε το 112 όπου ενημέρωνε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



‼️ Αν είστε στην περιοχή της #Βόνιτσας παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Φωκίδα

Επίσης, φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (12/8) στον Δάφνο Φωκίδας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ (Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων). Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 8 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες κατάσβεσης και να ελεγχθεί η φωτιά πριν επεκταθεί περαιτέρω.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνός Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Αιτωλοακαρνανία και Μεσολόγγι

Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 47 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα.

Και η φωτιά στην περιοχή Τρελαγκάθα Μεσολογγίου, έχει καλή εικόνα με τις δυνάμεις να συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της.

Κατηγορία κινδύνου 4 για εκδήλωση πύρινων μετώπων

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, δέκα Περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Οι αρχές καλούν τους πολίτες σε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το παραμικρό λάθος μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Συγκεκριμένα, σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται οι εξής περιοχές: