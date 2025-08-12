Η Ευρώπη σε κλοιό καύσωνα και πυρκαγιών - Ακραίες θερμοκρασίες από τη Γαλλία ως τα Βαλκάνια

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα έντονης ζέστης και πολλαπλών πυρκαγιών, με τον υδράργυρο να αγγίζει ή να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές και τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ.

Στη νότια Γαλλία, η θερμοκρασία εκτινάχθηκε έως τους 43°C, ενώ σε πόλεις όπως το Μπορντό, το Μπερζεράκ, το Κονιάκ και το Σεν Ζιρόν καταγράφηκαν νέα ρεκόρ ζέστης, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo France.

Δώδεκα νομοί τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό - την υψηλότερη βαθμίδα προειδοποίησης - και άλλοι 41 σε πορτοκαλί, μέτρο που ισχύει και για την Ανδόρα. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο καύσωνας, ο δεύτερος φετινός για τη χώρα, θα διαρκέσει έως το Σαββατοκύριακο, επηρεάζοντας περιοχές από τον Ατλαντικό ως τη Μεσόγειο.

Στη Βρετανία, το τέταρτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού κορυφώνεται, με θερμοκρασίες έως 33°C στο Λονδίνο. Η Met Office εξέδωσε προειδοποιήσεις για κινδύνους στην υγεία, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες.

Η Ιταλία μετρά ήδη απώλειες: ένα τετράχρονο αγόρι από τη Ρουμανία υπέκυψε σε θερμοπληξία, αφού βρέθηκε αναίσθητο μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του στη Σαρδηνία. Μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Ρώμης, αλλά υπέκυψε σε ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη.

Κρίσιμη η κατάσταση και στα Βαλκάνια

Στη Βουλγαρία, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40°C και καταγράφηκαν σχεδόν 200 πυρκαγιές, τρεις εκ των οποίων μαίνονται ακόμη κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα και την Τουρκία.

Στην Ουγγαρία, η θερμοκρασία άγγιξε νέο εθνικό ρεκόρ με 39,9°C, ενώ και η Βουδαπέστη σημείωσε ιστορικό υψηλό με 38,7°C. Στη Βοσνία, το Μόσταρ έφτασε τους 43°C, ενώ στο Ντουμπρόβνικ η θερμοκρασία άγγιξε τους 34°C.

Η Σερβία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας, με αγρότες στο όρος Σούβα Πλάνινα να ζητούν άμεση παροχή νερού για τα ζώα τους.

Στο Μαυροβούνιο, πυρκαγιές ξέσπασαν κοντά στην Ποντγκόριτσα και σε περιοχές της Αδριατικής, οδηγώντας σε εκκενώσεις και κινητοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων για την προστασία ιστορικών μνημείων όπως τα ερείπια της αρχαίας Ντούκλιας.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου, με την ξηρά να έχει ήδη αυξηθεί κατά 2,3°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον Copernicus, η φετινή χρονιά ενδέχεται να είναι η δεύτερη ή τρίτη θερμότερη που έχει καταγραφεί, ενώ οι καμένες εκτάσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών, με μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα από τα τέλη Ιουνίου.