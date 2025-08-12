Live χάρτες με τα μέτωπα των πυρκαγιών (vid)

Σε πύρινο «κλοιό» βρίσκεται η χώρα μας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες σε Ζάκυνθο, Αχαΐα, Χίο και Πρέβεζα, τη στιγμή που οι πολίτες λαμβάνουν μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις περιοχών.

Οι φωτιά έχει φτάσει στα πρώτα σπίτι στο χωριό Αγαλά της Ζακύνθου, ενώ οι κάτοικοι σε 11 οικισμούς στην Αχαΐα κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα που δυσχεραίνει την κατάσβεσή τους.

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε ζωντανά στον χάρτης της NASA που έχει φωτιά τώρα.

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε ζωντανά στον χάρτη της υπηρεσίας Zoom Earth που έχει φωτιά τώρα.