Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν πάνω από 600 προϊόντα «μαϊμού» - Έξι συλλήψεις

Οι λαϊκές αγορές της Χαριλάου, της Τούμπας, της Ξηροκρήνης αλλά και περιοχές των δήμων Θέρμης, Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκού, όπου διενεργείται παράνομο παρεμπόριο, βρέθηκαν στο στόχαστρο των ελέγχων που διενεργεί η Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, σε συνεργασία με αστυνομικούς και τη δημοτική αστυνομία του δήμου Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, οι έλεγχοι διενεργήθηκαν το διάστημα από 4 έως 10 Αυγούστου και ελέγχθηκαν συνολικά 585 άτομα, ενώ συνελήφθησαν έξι.

Επιβλήθηκαν 13 διοικητικά πρόστιμα ύψους 13.000 ευρώ, σχηματίστηκαν επιπλέον 16 δικογραφίες για το προαναφερόμενο αδίκημα και κατασχέθηκαν 618 προϊόντα παρεμπορίου.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έλεγχοι για την καταπολέμηση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.