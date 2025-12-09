Δολοφονία τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό: Ένοχοι κατά πλειοψηφία οι δύο κατηγορούμενοι

Ένοχοι, με αναλογία ψήφων 6-1, κρίθηκαν από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του τοπογράφου που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2024 στο Νέο Ψυχικό.

Κανένας από τους δύο δεν υπέβαλε αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών.

Όπως μεταδίδει το ΣΚΑΙ, νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή του 45χρονου, ο οποίος θεωρείται ότι πυροβόλησε ψυχρά τον 54χρονο, καθώς και του συγκατηγορούμενού του ως συνεργού. Και οι δύο είχαν στο παρελθόν συνδεθεί με την υπόθεση της απαγωγής του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου.

Η εισαγγελέας σημείωσε ότι «Ο 45χρονος κατηγορούμενος κάνοντας χρήση και των δύο όπλων σημάδεψε και πυροβόλησε σε καίρια σημεία το θύμα. Χρησιμοποίησε ένα αυτοκίνητο μάρκας Peugeot με πλαστές πινακίδες για να παραπλανήσει τις αρχές, ενώ ο 48χρονος ενεργώντας με πρόθεση παρείχε συνδρομή στον 45χρονο κατηγορούμενο», προσθέτοντας επίσης πως «Θεωρώ ότι οι ενδείξεις της προδικασίας που οδήγησαν στη σύλληψη, προφυλάκιση και παραπομπή των δύο κατηγορουμένων έχουν μετατραπεί σε ακλόνητες αποδείξεις και ουδένα πειστικός ισχυρισμός και επιχείρημα μπορούν να τα αντιτάξουν. Πρόκειται για ανθρωποκτονία κατά παραγγελία έναντι άγνωστης αμοιβής με την αγαστή συνεργασία των δύο κατηγορουμένων».

Επιπλέον, ζήτησε τη διαβίβαση των πρακτικών της διαδικασίας στην Εισαγγελία ώστε να διερευνηθεί εάν συγκεκριμένος μεσίτης στη Μύκονο μπορεί να αποτελεί τον πιθανό ηθικό αυτουργό της δολοφονίας του 54χρονου.

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας αποδόμησε όλους τους ισχυρισμούς του βασικού κατηγορούμενου, όπως ότι βρισκόταν στο ΟΑΚΑ για περπάτημα και αργότερα στο νοσοκομείο λόγω επέμβασης στη μύτη.

Όπως τόνισε, «Ενώ από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε την εμπλοκή του και λέει ότι ήταν στο ΟΑΚΑ για να αθληθεί που είναι γεμάτο κάμερες, αντί να αναζητήσει βίντεο ουδέν έπραξε για να αντικρούσει το πλούσιο αποδεικτικό υλικό της ΕΛΑΣ, γιατί ποτέ δεν υπήρξε στο ΟΑΚΑ».

Αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι ο δράστης φαίνεται στο βίντεο να πυροβολεί με το δεξί χέρι ενώ ο ίδιος είναι αριστερόχειρας, η εισαγγελέας υπογράμμισε ότι «ήταν τόσο μικρή η απόσταση που ευχερώς θα μπορούσε να πυροβολήσει με το άλλο χέρι, ιδίως όταν είναι εκπαιδευμένος. Επιπλέον, έχει καταγραφεί να καθυστερεί την εναλλαγή των πιστολιών επειδή ακριβώς δεν χρησιμοποιεί το κύριο χέρι».