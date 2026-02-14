Υπόθεση Ναβάλνι: Πέντε ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν τη Μόσχα υπεύθυνη για τον θάνατό του

Η Βρετανία και οι σύμμαχοί της Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και Ολλανδία είναι πεπεισμένες ότι ο αποθανών επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με θανατηφόρο τοξίνη στη σωφρονιστική αποικία όπου κρατούνταν πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Αυτό ήταν το συμπέρασμα των πέντε κυβερνήσεων που βασίστηκε στην ανάλυση δειγμάτων από το πτώμα του Ναβάλνι, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το Λονδίνο στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι από την εξέταση επιβεβαιώνεται «οριστικά» η παρουσία μιας τοξίνης που βρίσκεται σε δηλητηριώδη βάτραχο που συναντάται στη Νότια Αμερική και δεν υπάρχει στη Ρωσία.

«Μόνο το ρωσικό κράτος είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτή τη θανατηφόρα τοξίνη για να στοχοθετήσει τον Ναβάλνι ενώ κρατούνταν σε ρωσική φυλακή στη Σιβηρία», προστίθεται στην ανακοίνωση που θεωρεί τη Μόσχα «υπεύθυνη για τον θάνατό του».

Αμέσως μετά την ανακοίνωση αυτή, η χήρα του, η Γιούλια Ναβάλναγια, δήλωσε ότι η «δολοφονία» του έχει πλέον «αποδειχθεί επιστημονικά».

«Πριν από δύο χρόνια είπα: 'Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σκότωσε τον άντρα μου'. Και σήμερα αυτά τα λόγια έχουν γίνει επιστημονικά αποδεδειγμένο γεγονός», δήλωσε.

Οι ευρωπαϊκές αυτές χώρες εξηγούν ότι «μια συστηματική συνεργασία επιβεβαίωσε, μέσω εργαστηριακής ανάλυσης, ότι η θανατηφόρα τοξίνη που βρέθηκε στο δέρμα των βατράχων του Ισημερινού (επιβατιδίνη) ανιχνεύθηκε σε δείγματα που ελήφθησαν από το σώμα του Αλεξέι Ναβάλνι».

Προσθέτουν ότι αυτή η τοξίνη «πολύ πιθανόν να προκάλεσε τον θάνατό του». Έχουν επίσης καταγγείλει στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) τη δηλητηρίαση.

Η Μόσχα δεν έχει παραδεχτεί ποτέ ότι ο Ναβάλνι ήταν στόχος απόπειρας δολοφονίας, ούτε έχει αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εργαστηριακών αναλύσεων που ταυτοποίησαν το δηλητήριο, αντίθετα έκανε λόγο για δυτική συνωμοσία.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό σχολίασε, επίσης, το θέμα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Il y a deux ans, Alexeï Navalny décédait des suites d’un empoisonnement lié à un des agents neurotoxiques les plus mortels. Nous savons désormais que Vladimir Poutine est prêt à utiliser l’arme bactériologique contre son propre peuple pour se maintenir au pouvoir. La France rend… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) February 14, 2026

«Γνωρίζουμε πλέον ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει βιολογικά όπλα εναντίον του ίδιου του λαού του για να διατηρήσει την εξουσία», είπε, προσθέτοντας ότι η Γαλλία «αποτίει φόρο τιμής σε αυτή την προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, που δολοφονήθηκε για τον αγώνα της για μια ελεύθερη και δημοκρατική Ρωσία».

Στην ανακοίνωσή τους, οι πέντε χώρες εξέφρασαν την «ανησυχία τους ότι η Ρωσία δεν έχει καταστρέψει όλα τα χημικά της όπλα», κατηγορώντας τη Μόσχα ότι παραβίασε τη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα.

Η Ρωσία σκότωσε τον Ναβάλνι με δηλητήριο βατράχου, λέει η Βρετανία

Υπενθυμίζεται ότι, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί το ρωσικό κράτος για το θάνατο του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Όπως αναφέρει, ο θάνατος του Ναβάλνι ήταν αποτέλεσμα δηλητηρίασης από τοξίνη ενός βατράχου της Νότιας Αμερικής που ονομάζεται επιβατιδίνη.

Ο πολιτικός πέθανε σε ηλικία 47 ετών, ενώ βρισκόταν σε απομακρυσμένη σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική, πριν από δύο χρόνια.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από το ρωσικό κράτος στις 16 Φεβρουαρίου 2024. Την εποχή εκείνη, οι σύμμαχοί του κατηγόρησαν το Κρεμλίνο για τη δολοφονία του Ναβάλνι λόγω της πολιτικής απειλής που αποτελούσε.

Σε δήλωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανέφερεται, μεταξύ άλλων: «Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολληνδία είναι πεπεισμένες ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με μια θανατηφόρα τοξίνη.

Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια. Ωστόσο, δεδομένης της τοξικότητας της επιβατιδίνης και των αναφερόμενων συμπτωμάτων, η δηλητηρίαση ήταν πολύ πιθανό να είναι η αιτία του θανάτου του. Ο Ναβάλνι πέθανε ενώ βρισκόταν στη φυλακή, πράγμα που σημαίνει ότι η Ρωσία είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να του χορηγήσει αυτό το δηλητήριο».

Τι είναι η τοξική ουσία

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η τοξίνη επιβατιδίνη είναι 200 φορές ισχυρότερη από τη μορφίνη και χρησιμοποιείται από ορισμένες αυτόχθονες φυλές της Νότιας Αμερικής σε βέλη ή φυσοκάλαμα κατά τη διάρκεια κυνηγιού. Προκαλεί νευρική προσβολή, προκαλώντας μούδιασμα και παράλυση.

Δεν είναι σαφές πώς το δηλητήριο βατράχου φέρεται να χορηγήθηκε στον κ. Ναβάλνι. Οι αυτόχθονες φυλές της Νότιας Αμερικής φέρεται να χρησιμοποιούν την τοξίνη σε βέλη ή φυσοκάλαμα όταν κυνηγούν.