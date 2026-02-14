Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί το ρωσικό κράτος για το θάνατο του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Όπως αναφέρει, ο θάνατος του Ναβάλνι ήταν αποτέλεσμα δηλητηρίασης από τοξίνη ενός βατράχου της Νότιας Αμερικής που ονομάζεται επιβατιδίνη.

Ο πολιτικός πέθανε σε ηλικία 47 ετών, ενώ βρισκόταν σε απομακρυσμένη σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική, πριν από δύο χρόνια.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από το ρωσικό κράτος στις 16 Φεβρουαρίου 2024. Την εποχή εκείνη, οι σύμμαχοί του κατηγόρησαν το Κρεμλίνο για τη δολοφονία του Ναβάλνι λόγω της πολιτικής απειλής που αποτελούσε.

Σε δήλωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανέφερεται, μεταξύ άλλων: «Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολληνδία είναι πεπεισμένες ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με μια θανατηφόρα τοξίνη.

Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια. Ωστόσο, δεδομένης της τοξικότητας της επιβατιδίνης και των αναφερόμενων συμπτωμάτων, η δηλητηρίαση ήταν πολύ πιθανό να είναι η αιτία του θανάτου του. Ο Ναβάλνι πέθανε ενώ βρισκόταν στη φυλακή, πράγμα που σημαίνει ότι η Ρωσία είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να του χορηγήσει αυτό το δηλητήριο».

Τι είναι η τοξική ουσία

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η τοξίνη επιβατιδίνη είναι 200 φορές ισχυρότερη από τη μορφίνη και χρησιμοποιείται από ορισμένες αυτόχθονες φυλές της Νότιας Αμερικής σε βέλη ή φυσοκάλαμα κατά τη διάρκεια κυνηγιού. Προκαλεί νευρική προσβολή, προκαλώντας μούδιασμα και παράλυση.

Δεν είναι σαφές πώς το δηλητήριο βατράχου φέρεται να χορηγήθηκε στον κ. Ναβάλνι. Οι αυτόχθονες φυλές της Νότιας Αμερικής φέρεται να χρησιμοποιούν την τοξίνη σε βέλη ή φυσοκάλαμα όταν κυνηγούν.