Axios, WSJ, Reuters

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Δευτέρα πως το Ιράν επιδιώκει διπλωματική λύση όσον αφορά τις εντάσεις με τις ΗΠΑ, καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφθασε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2026

Η κατάσταση όσον αφορά το Ιράν είναι «ρευστή», καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να αναπτύσσουν - ιδίως ναυτικούς και άλλους - στρατιωτικούς πόρους στην περιοχή, δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

BREAKING:



USS Abraham Lincoln aircraft carrier accompanied by destroyers has arrived in the Middle East and is now within striking range of Iran. pic.twitter.com/uMHwMQ8JNZ — Current Report (@Currentreport1) January 25, 2026

«Έχουμε μεγάλη αρμάδα κοντά στο Ιράν. Μεγαλύτερη απ’ ό,τι στη Βενεζουέλα», είπε ο πρόεδρος Τραμπ, διαβεβαιώνοντας πως η διπλωματία παραμένει στο τραπέζι.

«Θέλουν να κλειστεί συμφωνία. Το ξέρω. Έχουν τηλεφωνήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Θέλουν να μιλήσουμε», τόνισε στον Axios.

Χθες Δευτέρα το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωσε πως το αεροπλανοφόρο Λίνκολν μαζί με τα πλοία συνοδείας του έφθασε στην περιοχή «ευθύνης» του, η οποία συμπεριλαμβάνει το Ιράν.

Τα HAE δεν θα επιτρέψουν τη χρήση της επικράτειάς τους για επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν θα επιτρέψουν η επικράτειά τους να χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις κατά του Ιράν, δήλωσε χθες το υπουργείο Εξωτερικών σε ένα δελτίο Τύπου.

Σύμφωνα με το Reuters, το υπουργείο «επανέλαβε τη δέσμευση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να μην επιτρέψουν ο εναέριος χώρος τους, το έδαφός τους ή τα χωρικά ύδατά τους να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε εχθρική στρατιωτική δράση κατά του Ιράν», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φιλοξενούν χιλιάδες Αμερικανούς στρατιωτικούς στην αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα, κοντά στην πρωτεύουσα Άμπου Ντάμπι, σε μία από τις πολυάριθμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Η χώρα αρνείται επίσης να παράσχει υλικοτεχνική υποστήριξη σε επιθέσεις, διευκρίνισε το υπουργείο των ΗΑΕ, ενώ υπογράμμισε πως «ο διάλογος, η αποκλιμάκωση, ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και ο σεβασμός της κυριαρχίας των Κρατών» συνιστούν τον καλύτερο τρόπο να διαχειριστεί κανείς τις «τρέχουσες κρίσεις».

Η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου και της δύναμης κρούσης του σκοπό έχει «την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», κατά τη φρασεολογία της CENTCOM.

Κατά όσα είναι γνωστά, το σκάφος πλέει ακόμη στον Ινδικό Ωκεανό. Δεν είναι γνωστή η ακριβής θέση του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται ως τώρα να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν, μετά τη σκληρή καταστολή μαζικών κινητοποιήσεων στην οποία, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

Σύμφωνα με πηγές στην κυβέρνησή του που μίλησαν στον Axios υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση.

Κατά τις ίδιες πηγές, εντός της εβδομάδας αναμένεται να παρουσιαστούν επιπρόσθετες στρατιωτικές «επιλογές» στον ρεπουμπλικάνο από τους συμβούλους του για ζητήματα ασφαλείας.

Το ότι έφθασε στην περιοχή αεροπλανοφόρο και η δύναμη κρούσης του προσφέρει αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες στην περίπτωση που πάρει την απόφαση να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση, σημείωσε η Wall Street Journal.

Reuters - Καταγγελίες του ΟΗΕ για συλλήψεις διαδηλωτών μέσα από νοσοκομεία στο Ιράν

Επίσης, σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν διατυπώνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για απομάκρυνση τραυματισμένων διαδηλωτών από νοσοκομεία και συλλήψεις από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι αναφορές, που συνοδεύονται από καταγγελίες για λύτρα στις οικογένειες νεκρών, εντείνουν τη διεθνή ανησυχία για την κλιμάκωση της καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα.

Συγκεκριμένα, η Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράν, Μάι Σάτο, δήλωσε επίσης στο Reuters, σε συνέντευξη μέσω βιντεοκλήσης, ότι οικογένειες αντιμετωπίζουν απαιτήσεις για λύτρα ύψους 5.000 έως 7.000 δολαρίων προκειμένου να παραλάβουν τις σορούς αγαπημένων τους προσώπων, ένα δυσβάσταχτο βάρος εν μέσω της επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης στο Ιράν.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που σάρωσαν τη χώρα από τον Δεκέμβριο έχουν οδηγήσει στη φονικότερη καταστολή από τις αρχές μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, προκαλώντας διεθνή καταδίκη. Το Ιράν έχει μπλοκάρει την πρόσβαση στο διαδίκτυο από τις 8 Ιανουαρίου.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, εκτιμά ότι ο αριθμός των νεκρών που συνδέονται με τις ταραχές ανέρχεται σε 5.937, μεταξύ των οποίων 214 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ τα επίσημα κρατικά στοιχεία κάνουν λόγο για 3.117 νεκρούς. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους αριθμούς.

Η Σάτο, η οποία είναι επίσης καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Birkbeck του Λονδίνου, δήλωσε ότι και η ίδια δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον απολογισμό, ωστόσο πιστεύει ότι οι απώλειες υπερβαίνουν κατά πολύ τα επίσημα στοιχεία.

«Υπάρχουν πολλές αναφορές από ιατρικό προσωπικό (από πολλές επαρχίες σε όλο το Ιράν) που αναφέρουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν εφόδους στα νοσοκομεία τους», είπε, προσθέτοντας ότι οικογένειες εμφανίζονταν την επόμενη ημέρα και οι συγγενείς τους δεν βρίσκονταν πλέον εκεί.

Ιατρικό προσωπικό στο Ιράν που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας επιβεβαίωσε ορισμένες από τις αναφορές της Σάτο.

«Δεκάδες ασθενείς βρίσκονταν στο νοσοκομείο μας με τραύματα από σφαίρες. Είχαν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις και στη συνέχεια ήρθαν οι Φρουροί της Επανάστασης και τους πήραν όλους. Δεν γνωρίζουμε τι απέγιναν», δήλωσε γιατρός στη βόρεια πόλη Ραστ.

Μια νοσηλεύτρια και δύο γιατροί σε νοσοκομεία της Τεχεράνης δήλωσαν επίσης στο Reuters ότι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης και της αστυνομίας επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις τους αναζητώντας αρχεία διαδηλωτών που είχαν νοσηλευτεί και είχαν λάβει εξιτήριο, προκειμένου να τους συλλάβουν.

«Έλεγχαν ακόμη και κάθε δωμάτιο στο νοσοκομείο, ψάχνοντας για τραυματισμένους διαδηλωτές», ανέφερε η νοσηλεύτρια.

Αποθαρρύνονται οι πολίτες από το να ζητήσουν ιατρική περίθαλψη

Τέτοιες ενέργειες δημιουργούν κλίμα φόβου, αποτρέποντας τους ανθρώπους από το να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη και αυξάνοντας τον κίνδυνο θανάτου ή επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας τους λόγω φόβου σύλληψης, είπε η Σάτο.

Η συμπεριφορά αυτή συνιστά επίσης σοβαρή παραβίαση της ιατρικής ουδετερότητας, πρόσθεσε.

Βάσει των Συμβάσεων της Γενεύης, γιατροί, νοσοκομεία και ασθενείς πρέπει να προστατεύονται ώστε να διασφαλίζεται αμερόληπτη φροντίδα.

Άοπλοι διαδηλωτές σε 31 επαρχίες του Ιράν έχουν δεχθεί πυρά στο στήθος και στο κεφάλι — με στόχευση ζωτικών οργάνων — ένδειξη χρήσης θανατηφόρας βίας χωρίς διακρίσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας, δήλωσε η Σάτο, επικαλούμενη αναφορές.

Το Διεθνές Δίκαιο επιτρέπει τέτοια χρήση βίας, μόνο ως έσχατη λύση και με αναλογικό τρόπο.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό θα υποδείκνυε παράνομους θανάτους και αυθαίρετες δολοφονίες», είπε, προσθέτοντας ότι πρόσφατες αναφορές καταγράφουν επίσης αύξηση τραυματισμών στα μάτια από σκάγια.

Αναφερόμενη στις καταγγελίες για απαιτήσεις λύτρων από τις ιρανικές αρχές, η Σάτο σχολίασε: «Αυτή η πρακτική επιβαρύνει το πένθος με εκβιασμό».

Τέλος, η Σάτο πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες του Ιράν να χαρακτηρίσει τους διαδηλωτές «τρομοκράτες» ή «ταραξίες» είναι βαθιά προβληματικές και αποσκοπούν στη δικαιολόγηση μιας βίαιης καταστολής ενός, όπως το χαρακτήρισε, τοπικού και αυθόρμητου κινήματος.