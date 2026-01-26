CNN, Reuters

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και η συνοδεία του έφθασαν στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός, ο οποίος ενισχύει έτσι την παρουσία του στην περιοχή σε μια περίοδο μεγάλων εντάσεων με το Ιράν.

Η ναυτική ομάδα «αναπτύσσεται τώρα στη Μέση Ανατολή για να προωθήσει την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2026

Νωρίτερα, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το CNN, η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln έχει μετακινηθεί στον Ινδικό Ωκεανό, πλησιάζοντας το Ιράν.

BREAKING:



USS Abraham Lincoln aircraft carrier accompanied by destroyers has arrived in the Middle East and is now within striking range of Iran. pic.twitter.com/uMHwMQ8JNZ — Current Report (@Currentreport1) January 25, 2026

Η ναυτική δύναμη βρίσκεται εντός της περιοχής ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι το αεροπλανοφόρο δεν βρίσκεται απαραίτητα στην τελική του θέση για πιθανή επιχείρηση, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να εξετάζει επιλογές για πλήγμα κατά του Ιράν, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

The USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier Strike Group has now entered CENTCOM waters in the Indian Ocean, according to a senior US official, but is not yet on station for any possible future strikes against Iran. — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) January 26, 2026

Μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου περιλαμβάνει συνήθως το ίδιο το αεροπλανοφόρο, καταδρομικά κατευθυνόμενων πυραύλων, πλοία αντιαεροπορικής άμυνας και αντιτορπιλικά ή φρεγάτες ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ αυξάνονται οι διεθνείς πιέσεις προς την Ουάσινγκτον να αποφύγει στρατιωτική κλιμάκωση.

Παράλληλα, εντείνονται οι αναφορές για αυξανόμενο αριθμό θυμάτων από την καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν.

Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφερε ότι 5.520 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων αυτόν τον μήνα, ενώ άλλοι 17.091 θάνατοι βρίσκονται υπό εξέταση.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα την Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε δολοφονίες διαδηλωτών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης, αν και πρόσφατα δήλωσε ότι το Ιράν «θέλει να μιλήσει», υπονοώντας πιθανότητα διαλόγου.

Την ίδια ώρα, το Ιράν εμφανίζεται να προετοιμάζεται για ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα. Στην Τεχεράνη αποκαλύφθηκε μεγάλη τοιχογραφία που απεικονίζει μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από πολεμικό πλοίο με αμερικανική σημαία, ενώ κατά την προσευχή της Παρασκευής, ιμάμης στην πρωτεύουσα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για τις συνέπειες μιας επίθεσης.

Ιρανοί αξιωματούχοι διαμηνύουν ότι η χώρα είναι «περισσότερο από ικανή» να απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, με το υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει ότι η άφιξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων δεν επηρεάζει την αμυντική αποφασιστικότητα της Τεχεράνης.

Οι ένοπλες δυνάμεις, όπως υποστηρίζεται, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Το Ιράν διαθέτει σημαντικό οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων μέσου και μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία έχει χρησιμοποιήσει και σε συγκρούσεις εκτός συνόρων. Στρατιωτικοί διοικητές έχουν προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση επίθεσης θα στοχοποιηθούν αμερικανικά συμφέροντα και βάσεις στην περιοχή.

Παράλληλα, σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο φέρονται να πιέζουν τον Τραμπ να αποφύγει στρατιωτικό χτύπημα, ενώ φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή έχουν απευθύνει εκκλήσεις για ετοιμότητα σε περίπτωση πολέμου.

Τα HAE δεν θα επιτρέψουν τη χρήση της επικράτειάς τους για επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν θα επιτρέψουν η επικράτειά τους να χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις κατά του Ιράν, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών σε ένα δελτίο Τύπου.

Σύμφωνα με το Reuters, το υπουργείο «επανέλαβε τη δέσμευση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να μην επιτρέψουν ο εναέριος χώρος τους, το έδαφός τους ή τα χωρικά ύδατά τους να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε εχθρική στρατιωτική δράση κατά του Ιράν», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φιλοξενούν χιλιάδες Αμερικανούς στρατιωτικούς στην αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα, κοντά στην πρωτεύουσα Άμπου Ντάμπι, σε μία από τις πολυάριθμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Η χώρα αρνείται επίσης να παράσχει υλικοτεχνική υποστήριξη σε επιθέσεις, διευκρίνισε το υπουργείο των ΗΑΕ, ενώ υπογράμμισε πως «ο διάλογος, η αποκλιμάκωση, ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και ο σεβασμός της κυριαρχίας των Κρατών» συνιστούν τον καλύτερο τρόπο να διαχειριστεί κανείς τις «τρέχουσες κρίσεις».