Μέση Ανατολή

Σε ακόμη μία ανάρτηση προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία αναφέρει ότι «το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιτεθεί στο Ιράν», ενώ πρόσθεσε ότι η «εκεχειρία είναι σε ισχύ».

Μάλιστα, σημείωσε ότι όλα τα αεροσκάφη θα επιστρέψουν στις βάσεις τους, πραγματοποιώντας μια πράξη καλής θελήσεως απέναντι στην Τεχεράνη.

Σημειώνεται ότι, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, και σημείωσε ότι «δεν μπορούσα να ακυρώσω την επίθεση, έπρεπε να απαντήσουμε στην παραβίαση της εκεχειρίας».

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios που επικαλείται Ισραηλινό αξιωματούχο, ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ ότι δεν μπορούσε να ακυρώσει την επίθεση και ότι ήταν απαραίτητη, καθώς το Ιράν είχε παραβιάσει την κατάπαυση. Ωστόσο, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η επίθεση θα περιοριστεί σημαντικά και θα πλήξει μόνο έναν στόχο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε στον Νετανιάχου προκειμένου να τον προειδοποιήσει να μην επιτεθεί.

Επίσης, ο Τραμπ επανέλαβε για πολλοστή φορά ότι το «Ιράν δεν πρόκειται να ξανά χτίσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του».

Παράλληλα, όπως επιβεβαιώνει το γραφείο του Νετανιάχου «το Ισραήλ απέφυγε περαιτέρω επιθέσεις κατά του Ιράν μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου:

«Η κατάπαυση του πυρός είχε οριστεί για τις 7:00 π.μ. Στις 3:00 π.μ., το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην καρδιά της Τεχεράνης, πλήττοντας στόχους του καθεστώτος και σκοτώνοντας εκατοντάδες μέλη της πολιτοφυλακής Μπασίτζ και των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας.

Λίγο πριν τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, το Ιράν εκτόξευσε καταιγισμό πυραύλων, εκ των οποίων ένας προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων πολιτών μας στη Μπερ Σεβά.

Στις 7:00 π.μ., τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

Στις 7:06 π.μ., το Ιράν εκτόξευσε έναν πύραυλο προς το ισραηλινό έδαφος και στις 10:25 π.μ. ακόμη δύο πυραύλους. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν ή έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές χωρίς θύματα ή ζημιές.

Σε απάντηση στις παραβιάσεις του Ιράν, η Πολεμική Αεροπορία κατέστρεψε συστοιχία ραντάρ κοντά στην Τεχεράνη.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου Τραμπ με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, το Ισραήλ απέφυγε να προβεί σε περαιτέρω επιθέσεις.

Κατά τη συνομιλία, ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε τη βαθιά του εκτίμηση προς το Ισραήλ —το οποίο πέτυχε όλους τους πολεμικούς του στόχους. Ο πρόεδρος εξέφρασε επίσης την εμπιστοσύνη του στη σταθερότητα».

Τραμπ: Δεν είμαι ευχαριστημένος με καμία από τις δύο πλευρές

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν παραβίασαν την εκεχειρία, που ο ίδιος είχε ανακοινώσει ώρες νωρίτερα, δηλώνοντας ότι δεν ήταν ευχαριστημένος με καμία από τις δύο χώρες και ιδιαίτερα με το Ισραήλ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ «επιτέθηκε» αμέσως μετά τη συμφωνία, ενώ πρόσθεσε ότι οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν έχουν εξαφανιστεί, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με καμία από τις δύο πλευρές. Και για να είμαι ειλικρινής, είμαι πραγματικά δυσαρεστημένος με το Ισραήλ», είπε χαρακτηριστικά.

Σε σχετικά ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, ανέφερε:

«Ισραήλ. Μην ρίξετε αυτές τις βόμβες. Αν το κάνετε θα είναι μια μεγάλη παραβίαση. Φέρτε τους πιλότους σας πίσω. Τώρα Donald J. Trump, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.»

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι ελπίδες για σταθεροποίηση της κατάστασης είχαν αναζωπυρωθεί, μετά την αρχική συμφωνία για εκεχειρία μεταξύ Τεχεράνης και Τελ Αβίβ.

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

16:19 Λευκός Οίκος: «Εξαιρετικά αποφασιστικός και ευθύς» ο Τραμπ στη συνομιλία με την Νετανιάχου



Πηγή του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου την Τρίτη το πρωί και ήταν «εξαιρετικά αποφασιστικός και ευθύς».

16:03 Νεκρός από ισραηλινό βομβαρδισμό διοικητής της Μπασίτζ, παραστρατιωτικού σώματος των Φρουρών

Ισραηλινή επιδρομή που εξαπολύθηκε την Τρίτη σκότωσε έναν ανώτερο διοικητή του παραστρατιωτικού σώματος των Φρουρών της Επανάστασης Μπασίτζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

15:52 Ο Τραμπ λέει πως δεν θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν θέλει να δει «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν που, όπως υποστήριξε, θα οδηγήσει σε χάος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, καθ' οδόν προς την Χάγη και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, συμπληρώνοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά και προσφέρθηκε να βοηθήσει αναφορικά με το Ιράν.

«Η αλλαγή καθεστώτος απαιτεί χάος και, ιδανικά, δεν θέλουμε να δούμε τόσο πολύ χάος», σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

15:17 Χέρτσογκ: Το Ιράν βομβάρδισε τη Μπερσεβά και σκότωσε γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους

Ο πρόεδρος του Ισραήλ δήλωσε ότι ελπίζει η εκεχειρία με το Ιράν να τηρηθεί, ώστε η Μέση Ανατολή να «ξεκινήσει μια νέα εποχή».

Ο Ισαάκ Χέρτσογκ μίλησε από τη Μπερσεβά, στο νότιο Ισραήλ, στο σημείο όπου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η ιρανική πυραυλική επίθεση που, σύμφωνα με αξιωματούχους, προκάλεσε το θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

15:10 Φρουροί της Επανάστασης: Δώσαμε ένα μάθημα στο Ισραήλ - Εκτοξεύσαμε 14 πυραύλους λίγο πριν την κατάπαυση του πυρός

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι έδωσαν ένα «μάθημα» στο Ισραήλ, σε ανακοίνωσή τους που δημοσιεύθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση μιας εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Τις τελευταίες στιγμές πριν από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, οι Φρουροί έπληξαν στρατιωτικά και υλικοτεχνικά κέντρα του σιωνιστικού καθεστώτος (...) δίνοντας ένα ιστορικό και αξέχαστο μάθημα στον εχθρό», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε λίγο μετά τις 14:00 στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim οι Φρουροί δήλωσαν ότι 14 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον στρατιωτικών κέντρων σε όλο το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να παρακολουθούν «τις κινήσεις του εχθρού με ανοιχτά και άγρυπνα μάτια».

Όπως είπαν, το τελευταίο κύμα των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ εξαπολύθηκε λίγα λεπτά πριν από την έναρξη εφαρμογής της εκεχειρίας και η επίθεση έγινε σε απάντηση στις θανατηφόρες ισραηλινές επιθέσεις.

15:00 Επίθεση σε ραντάρ στην Τεχεράνη

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε πριν από λίγο μια μικρή επίθεση εναντίον ενός ιρανικού ραντάρ βόρεια της Τεχεράνης, όπως επιβεβαίωσαν Iσραηλινοί αξιωματούχοι.

Η επίθεση αποτελεί απάντηση στην εκτόξευση δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ μετά την έναρξη της εκεχειρίας σήμερα το πρωί.

14:35 Επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου: Δεν μπορούσα να ακυρώσω την επίθεση, λέει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

«Δεν μπορούσα να ακυρώσω την επίθεση, έπρεπε να απαντήσουμε στην παραβίαση της εκεχειρίας», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στη συνομιλία του με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Axios.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε στον Νετανιάχου προκειμένου να τον προειδοποιήσει να μην επιτεθεί.

14:05 Τραμπ: Έσπασαν και οι δύο την εκεχειρία - Είμαι πραγματικά δυσαρεστημένος με το Ισραήλ, μην ρίξετε βόμβες

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την Τρίτη (24/06) δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν παραβίασαν την εκεχειρία, που ο ίδιος είχε ανακοινώσει ώρες νωρίτερα, δηλώνοντας ότι δεν ήταν ευχαριστημένος με καμία από τις δύο χώρες και ιδιαίτερα με το Ισραήλ.

13:44 «Δεν παραβιάσαμε την εκεχειρία», επιμένει το Ιράν

Ο Γενικός Επιτελάρχης των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, Αμπντολραχίμ Μουσαβί, αρνήθηκε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους προς το Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.



13:38 Το Ισραήλ εντοπίζει ιρανικό πύραυλο



Το Ισραήλ δημοσίευσε μια εικόνα που, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, απεικονίζει έναν ιρανικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.



«Το Ιράν συνεχίζει να δείχνει την πραγματική του φύση ως τρομοκρατικό κράτος και περιφερειακή απειλή», αναφέρει η λεζάντα.

This is a rocket fired at northern Israel - not during war, but during a so-called ceasefire.



Iran continues to show its true nature as a terror state and a regional threat. pic.twitter.com/L9jl0CjuDG — Israel in the UK 🇮🇱🤝🇬🇧 (@IsraelinUK) June 24, 2025

13:37 Ιράν: Έχουμε λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλισθεί η συνέχιση του πυρηνικού προγράμματος

Η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλισθεί η συνέχιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά των πυρηνικών του εγκαταστάσεων

«Έχουμε λάβει τα αναγκαία μέτρα και αποτιμούμε τις ζημιές που προκάλεσαν οι επιθέσεις», δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν Μοχάμαντ Εσλάμι.

13:21 Πρωθυπουργός Κατάρ: Ελπίζουμε να μη δούμε καμία εχθρότητα στο μέλλον στη γειτονιά του Κόλπου

Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας και της ειρήνης στον Περσικό Κόλπο έστειλε ο πρωθυπουργός του Κατάρ, λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξουν νέες εχθροπραξίες στην περιοχή.

«Ελπίζουμε να μη δούμε καμία εχθρότητα στο μέλλον στη γειτονιά του Κόλπου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, σε δημόσια τοποθέτησή του, εν μέσω των αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ιράν και γειτονικών χωρών.

13:15 Γαλλία: Χαιρετίζει την ανακοίνωση Τραμπ περί συμφωνίας για παύση πυρός



Η Γαλλία χαιρέτισε την ανακοίνωση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για παύση πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν καλώντας ταυτόχρονα την ιρανική κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μίας συμφωνίας που θα καθησυχάζει όλους τους φόβους σε σχέση με το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμά της.

Σε ανακοίνωσή του, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών καλεί το Ισραήλ και το Ιράν να σεβαστούν την παύση πυρός υπογραμμίζοντας ότι είναι προς το συμφέρον όλων να αποφευχθεί ένας νέος κύκλος βίας, του οποίου οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές για το σύνολο της περιοχής.

Η γαλλική πλευρά επισημαίνει ότι μόνο η διπλωματική οδός μπορεί να οδηγήσει σε μία μόνιμη επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τονίζοντας ταυτόχρονα οτι το Ιράν δεν θα πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνική βόμβα.

13:14 Νεκρός ακόμη ένας ανώτερος πυρηνικός επιστήμονας από ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν έναν ακόμη ανώτερο πυρηνικό επιστήμονα που, όπως είπαν, σκοτώθηκε σε ισραηλινά πλήγματα.

Πρόκειται για τον Μοχάμαντ Ράζα Σεντιγκί Σαμπέρ, ο οποίος εργαζόταν στο πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ιράν, όπως μετέδωσε την Τρίτη η Press TV. Ο Σεντιγκί Σαμπέρ ήταν μεταξύ των πολλών ατόμων στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις νωρίτερα φέτος από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Οικονομικών για την εμπλοκή τους στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

12:48 Ρωσία: Εξέφρασε την υποστήριξή της προς το Ιράν

Τη «σαφή υποστήριξή της» προς το Ιράν εξέφρασε η Ρωσία την Τρίτη, τονίζοντας πως προτίθεται να αναπτύξει περαιτέρω τους δεσμούς της με την Τεχεράνη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ προχώρησε στο σχόλιο αυτό, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την κριτική ορισμένων σχολιαστών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η Ρωσία δεν έκανε αρκετά για να στηρίξει το Ιράν, με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι «πολλοί προσπαθούν να χαλάσουν τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης ρίχνοντας λάδι στη φωτιά».

Παράλληλα δήλωσε ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, ο οποίος είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα τη Δευτέρα, δήλωσε ότι εκτιμά ιδιαίτερα τον ρόλο της Ρωσίας.

12:32 Το Κατάρ κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν: Καταδίκασε την ιρανική επίθεση σε αμερικανική βάση στο έδαφός του

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι κάλεσε την Τρίτη τον πρεσβευτή του Ιράν στη Ντόχα Αλί Σαλεχαμπαντί, την επόμενη ημέρα από την ιρανική πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στο έδαφός του, για να καταδικάσει την επίθεση και να του δηλώσει ότι είναι απαραίτητες η αποφυγή της κλιμάκωσης και η επιστροφή στη διπλωματία, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Το υπουργείο Εξωτερικών «επαναλαμβάνει την έντονη καταδίκη εκ μέρους του Κράτους του Κατάρ για την επίθεση στην αεροπορική βάση Αλ-Ουντέιντ» και ότι «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

12:14 Υψηλόβαθμος αξιωματούχος Ιράν: Δεν εκτοξεύτηκαν πύραυλοι προς το Ισραήλ - Αν κάνει κάποιο λάθος, θα του επιτεθούμε

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας στο Ιράν δήλωσε στο CNN ότι «δεν έχει εκτοξευθεί κανένας πύραυλος κατά του εχθρού μέχρι στιγμής». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αν το Ισραήλ κάνει κάποιο λάθος, όλα τα ''κατεχόμενα εδάφη'' θα δεχθούν επίθεση, όπως ακριβώς μια ώρα πριν σταματήσει ο πόλεμος».

12:03 Γενικό Επιτελείο ενόπλων δυνάμεων Ιράν: Αρνείται ότι εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ

Το Γενικό Επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν αρνήθηκε ότι εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

11:54 Λαβρόφ: Δύσκολο να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή

Αμφίβολη χαρακτηρίζει τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Σε δήλωσή του, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας επισήμανε πως «είναι δύσκολο να εξαχθεί ένα οριστικό συμπέρασμα για τη σταθερότητα της εκεχειρίας στην περιοχή».

11:50 Ιράν: Υπάρχουν νεκροί από την ισραηλινή επίθεση στο κτίριο των διοικητικών υπηρεσιών της φυλακής Εβίν

Τμήματα του κτιρίου της διοίκησης της φυλακής Εβίν στην ιρανική πρωτεύουσα καταστράφηκαν κατά την ισραηλινή επίθεση της Δευτέρας, δήλωσε την Τρίτη στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του δικαστικού σώματος Ασγάρ Ζαχανγκίρ προσθέτοντας ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

«Μετά την καταστροφή κάποιοι συνάδελφοί μας, διοικητικοί και δικαστικοί υπάλληλοι... καθώς και κρατούμενοι και μέλη των οικογενειών τους τραυματίστηκαν", είπε ο Ζαχανγκίρ προσθέτοντας ότι «είχαμε και μάρτυρες (σ.σ: νεκρούς), αλλά ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός τους».

11:36 Το Ιράν διαψεύδει ότι επιτέθηκε στο Ισραήλ

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι η Τεχεράνη διαψεύδει τις αναφορές ότι εκτόξευσε πύραυλο κατά του Ισραήλ μετά την έναρξη της εκεχειρίας.

11:34 Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ισραήλ: Θα χτυπήσουμε με δύναμη

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι «υπό το φως της σοβαρής παραβίασης της εκεχειρίας από το ιρανικό καθεστώς, θα χτυπήσουμε με δύναμη», σύμφωνα με δηλώσεις που παρέχονται από το στρατό.

11:32 Κατζ για παραβίαση εκεχειρίας: Έδωσα εντολή στις IDF να απαντήσουν με σφοδρότητα



Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατζ δήλωσε σήμερα ότι διέταξε τον στρατό να απαντήσει με σφοδρότητα στην παραβίαση, όπως τη χαρακτήρισε, από το Ιράν της συμφωνίας εκεχειρίας έπειτα από 12 ημέρες πολέμου.

«Με δεδομένη την κατάφωρη παραβίαση από το Ιράν της εκεχειρίας την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ - με την εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ- και με βάση την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης να απαντά με σφοδρότητα σε οποιαδήποτε παραβίαση, έδωσα εντολή στις IDF (ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) ... να συνεχίσουν τις υψηλής έντασης επιχειρήσεις εναντίον στόχων του καθεστώτος και της τρομοκρατικής υποδομής στην Τεχεράνη», τόνισε ο Κατζ.

11:17 Οι μετοχές στο Τελ Αβίβ και το σεκέλ καταγράφουν «άλμα» μετά την κατάπαυση πυρός Ισραήλ-Ιράν



Οι μετοχές στο Τελ Αβίβ άνοιξαν με άνοδο και το σεκέλ ανήλθε σε υψηλό τουλάχιστον δύο ετών έναντι του δολαρίου την Τρίτη, αφού το Ισραήλ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός ύστερα από σχεδόν δύο εβδομάδες εχθροπραξιών.

11:16 «Βουτιά» στις τιμές του πετρελαίου με φόντο την ανακοίνωση Τραμπ για εκεχειρία Ισραήλ-Ιράν - Κάτω από $70 το Brent



Βουτιά» έκαναν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη (24/06), στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ.

11:16 Ασιατικές αγορές: Κλείσιμο με κέρδη στον απόηχο των ανακοινώσεων Τραμπ για εκεχειρία - Ράλι σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ



Τα χρηματιστήρια σε Χονγκ Κονγκ και Κίνα οδήγησαν την κούρσα των κερδών στην Ασία την Τρίτη μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

11:15 Χρυσός: Σε χαμηλό 15νθημέρου οι τιμές



Μειώθηκε η ζήτηση για τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, με τις τιμές του χρυσού να πέφτουν σε χαμηλό 15 ημερών.

Ο χρυσός στη spot αγορά υποχωρεί κατά 1,18% στα 3.339,74 δολάρια την ουγγιά, αφού νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 11 Ιουνίου.

10:58 IDF: Νέοι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν παρά την εκεχειρία

Νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF) το πρωί της Δευτέρας (24/06), παρά την εκεχειρία που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρόεδρος Τραμπ και με την οποία συμφώνησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

🚨 Sirens sounding in northern Israel due to missile fire from Iran 🚨 pic.twitter.com/woGhqD7VCK — Israel Defense Forces (@IDF) June 24, 2025

10:40 Εκπρόσωπος IDF για εκεχειρία: Εκπληρώσαμε όλους τους στόχους μας - Παραμένουμε σε συναγερμό



Καθώς η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τίθεται σε ισχύ, ο εκπρόσωπος του IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν δήλωσε ότι «οι IDF πέτυχαν πλήρως όλους τους στόχους» που είχαν θέσει πριν από τον πόλεμο.

10:29 Εννέα νεκροί και 33 τραυματίες από νυχτερινή επίθεση στο βόρειο Ιράν

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερα σπίτια καταστράφηκαν σε επίθεση στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Ισραήλ βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Μοχάμαντ Ρέτζα Σεντίκι, ο οποίος είναι πυρηνικός επιστήμονας, ήταν μεταξύ των νεκρών.

Το γραφείο του κυβερνήτη στο Γκιλάν αναφέρει ότι 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

10:27 Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη χαιρετίζει την ανακοίνωση Τραμπ για την εκεχειρία

Την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ «χαιρέτισε» η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέσω ανάρτησής της στο Χ.

«Η Ευρώπη χαιρετίζει την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός από τον Πρόεδρο Τραμπ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση της σταθερότητας σε μια περιοχή σε ένταση. Αυτή πρέπει να είναι η συλλογική μας προτεραιότητα.

Καλούμε το Ιράν να συμμετάσχει σοβαρά σε μια αξιόπιστη διπλωματική διαδικασία. Διότι το τραπέζι των διαπραγματεύσεων παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος προς τα εμπρός», ανέφερε.

Europe welcomes the announcement of a ceasefire by President Trump.



It’s an important step towards restoring stability in a region in tension.



This must be our collective priority.



We call on Iran to engage seriously in a credible diplomatic process.



Because the negotiating… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 24, 2025

09:38 Ισραήλ: Συμφωνούμε με την πρόταση εκεχειρίας του Τραμπ - Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός

Ανακοίνωση με την οποία αναφέρει ότι το Ισραήλ συμφωνεί με την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε το γραφείο Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

09:03 SNN: Το Ιράν εκτόξευσε έναν τελευταίο γύρο πυραύλων πριν την κατάπαυση του πυρός

Το ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης SNN αναφέρει ότι το Ιράν εκτόξευσε «έναν τελευταίο γύρο πυραύλων» προς το Ισραήλ πριν τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

08:37 Ισραηλινός αξιωματούχος: Αν όλες οι πλευρές τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός, θα ισχύσει

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Walla ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει σε ισχύ εάν και οι δύο πλευρές την τηρήσουν.

«Ο Τραμπ ανακοίνωσε μια κατάπαυση του πυρός. Αν όλες οι πλευρές την τηρήσουν, θα ισχύσει», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τη μορφή ανωνυμίας.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη και δημόσια δήλωση από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ή άλλον Ισραηλινό αξιωματούχο για το θέμα.

08:17 Τραμπ: Η εκεχειρία είναι πλέον σε ισχύ - Παρακαλείστε να μην την παραβιάσετε

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με νέα του ανάρτηση στο Truth Social ανέφερε: «Η κατάπαυση του πυρός είναι πλέον σε ισχύ. Παρακαλείσθε να μην την παραβιάσετε! Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

08:03 Για ανακωχή κάνουν λόγω ιρανικά ΜΜΕ

Το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV μετέδωσε περί τις 07:00 πως τέθηκε σε ισχύ ανακωχή μετά την εκτόξευση τεσσάρων κυμάτων πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

07:40 Συναγερμός στο Ισραήλ από νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν - Πέντε νεκροί στην Μπερ Σεβά

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Τρίτης (24/06), αφού αρχικά μείωσε το επίπεδο προηγούμενου συναγερμού, πως κηρύσσει νέο, καθώς εντόπισε την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν εναντίον της ισραηλινής επικράτειας. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσαν πως ακούστηκαν ισχυρή έκρηξη στους αιθέρες του Τελ Αβίβ και μακρινές εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ.

Πέντε νεκροί σε πλήγμα πυραύλου στην Μπερ Σεβά

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην Μπερ Σεβά, πόλη στο νότιο Ισραήλ, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του κήρυξε εκ νέου συναγερμό εξηγώντας πως εντόπισε την εκτόξευση τρίτης ομοβροντίας από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, λίγη ώρα αφού είχε κατεβάσει το επίπεδο επαγρύπνησης, μετά το δεύτερο κύμα.

07:37 Αραγτσί: Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με ανάρτησή του στο Χ στα ξημερώματα της Τρίτης (24/06) ανέφερε ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, λέει ότι εάν το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις μέχρι τις 4 π.μ. ώρα Τεχεράνης (03:30 ώρα Ισραήλ και Ελλάδας), τότε το Ιράν «δεν έχει καμία πρόθεση να συνεχίσει την αντίδρασή του στη συνέχεια».

Ο Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί προσθέτει ότι η τελική απόφαση για τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα ληφθεί αργότερα.

As Iran has repeatedly made clear: Israel launched war on Iran, not the other way around.



As of now, there is NO "agreement" on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 24, 2025

Λίγη ώρα αργότερα, ακολούθησε νέα ανάρτηση του Ιρανού ΥΠΕΞ, όπου ευχαριστούσε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, δηλώνοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ «συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή».

«Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεών μας για την τιμωρία του Ισραήλ για την επιθετικότητά του συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή, στις 4 π.μ.», ανέφερε.