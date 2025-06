Μέση Ανατολή

Νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF) το πρωί της Τρίτης (24/06), παρά την εκεχειρία που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρόεδρος Τραμπ και με την οποία συμφώνησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση των IDF στο Χ, ήχησαν σειρήνες σε πολλές περιοχές στο βόρειο Ισραήλ.

🚨 Sirens sounding in northern Israel due to missile fire from Iran 🚨 pic.twitter.com/woGhqD7VCK — Israel Defense Forces (@IDF) June 24, 2025

Σύμφωνα με τους Times Of Israel, τουλάχιστον ένας βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από το Ιράν κατά του Ισραήλ στην πιο πρόσφατη επίθεση, παρότι υποτίθεται ότι είχε τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός.

Ο πύραυλος πιθανότατα αναχαιτίστηκε.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για πλήγματα ή τραυματισμούς.

Μάλιστα, η Διοίκηση Οπισθοφυλακής των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) ανακοίνωσε ότι οι πολίτες στο βόρειο Ισραήλ μπορούν να εξέλθουν από τα καταφύγια, μετά τη νέα εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να «ανταποκριθεί δυναμικά στην παραβίαση της εκεχειρίας από το Ιράν με έντονες επιθέσεις εναντίον στόχων του καθεστώτος στο κέντρο της Τεχεράνης».

Από την πλευρά της Τεχεράνης, τα μέσα ενημέρωσης της χώρας αναφέρουν ότι το Ιράν διαψεύδει τις αναφορές ότι εκτόξευσε πύραυλο κατά του Ισραήλ μετά την έναρξη της εκεχειρίας.

11:#6 Το Ιράν διαψεύδει ότι επιτέθηκε στο Ισραήλ

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι η Τεχεράνη διαψεύδει τις αναφορές ότι εκτόξευσε πύραυλο κατά του Ισραήλ μετά την έναρξη της εκεχειρίας.

11:34 Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ισραήλ: Θα χτυπήσουμε με δύναμη

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι «υπό το φως της σοβαρής παραβίασης της εκεχειρίας από το ιρανικό καθεστώς, θα χτυπήσουμε με δύναμη», σύμφωνα με δηλώσεις που παρέχονται από το στρατό.

11:32 Κατζ για παραβίαση εκεχειρίας: Έδωσα εντολή στις IDF να απαντήσουν με σφοδρότητα



Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατζ δήλωσε σήμερα ότι διέταξε τον στρατό να απαντήσει με σφοδρότητα στην παραβίαση, όπως τη χαρακτήρισε, από το Ιράν της συμφωνίας εκεχειρίας έπειτα από 12 ημέρες πολέμου.

«Με δεδομένη την κατάφωρη παραβίαση από το Ιράν της εκεχειρίας την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ - με την εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ- και με βάση την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης να απαντά με σφοδρότητα σε οποιαδήποτε παραβίαση, έδωσα εντολή στις IDF (ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) ... να συνεχίσουν τις υψηλής έντασης επιχειρήσεις εναντίον στόχων του καθεστώτος και της τρομοκρατικής υποδομής στην Τεχεράνη», τόνισε ο Κατζ.

11:17 Οι μετοχές στο Τελ Αβίβ και το σεκέλ καταγράφουν «άλμα» μετά την κατάπαυση πυρός Ισραήλ-Ιράν



Οι μετοχές στο Τελ Αβίβ άνοιξαν με άνοδο και το σεκέλ ανήλθε σε υψηλό τουλάχιστον δύο ετών έναντι του δολαρίου την Τρίτη, αφού το Ισραήλ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός ύστερα από σχεδόν δύο εβδομάδες εχθροπραξιών.

11:16 «Βουτιά» στις τιμές του πετρελαίου με φόντο την ανακοίνωση Τραμπ για εκεχειρία Ισραήλ-Ιράν - Κάτω από $70 το Brent



Βουτιά» έκαναν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη (24/06), στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ.

11:16 Ασιατικές αγορές: Κλείσιμο με κέρδη στον απόηχο των ανακοινώσεων Τραμπ για εκεχειρία - Ράλι σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ



Τα χρηματιστήρια σε Χονγκ Κονγκ και Κίνα οδήγησαν την κούρσα των κερδών στην Ασία την Τρίτη μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

11:15 Χρυσός: Σε χαμηλό 15νθημέρου οι τιμές



Μειώθηκε η ζήτηση για τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, με τις τιμές του χρυσού να πέφτουν σε χαμηλό 15 ημερών.

Ο χρυσός στη spot αγορά υποχωρεί κατά 1,18% στα 3.339,74 δολάρια την ουγγιά, αφού νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 11 Ιουνίου.

10:58 IDF: Νέοι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν παρά την εκεχειρία

Νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF) το πρωί της Δευτέρας (24/06), παρά την εκεχειρία που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρόεδρος Τραμπ και με την οποία συμφώνησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

10:40 Εκπρόσωπος IDF για εκεχειρία: Εκπληρώσαμε όλους τους στόχους μας - Παραμένουμε σε συναγερμό



Καθώς η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τίθεται σε ισχύ, ο εκπρόσωπος του IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν δήλωσε ότι «οι IDF πέτυχαν πλήρως όλους τους στόχους» που είχαν θέσει πριν από τον πόλεμο.

10:29 Εννέα νεκροί και 33 τραυματίες από νυχτερινή επίθεση στο βόρειο Ιράν

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερα σπίτια καταστράφηκαν σε επίθεση στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Ισραήλ βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Μοχάμαντ Ρέτζα Σεντίκι, ο οποίος είναι πυρηνικός επιστήμονας, ήταν μεταξύ των νεκρών.

Το γραφείο του κυβερνήτη στο Γκιλάν αναφέρει ότι 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

09:38 Ισραήλ: Συμφωνούμε με την πρόταση εκεχειρίας του Τραμπ - Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός

Ανακοίνωση με την οποία αναφέρει ότι το Ισραήλ συμφωνεί με την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε το γραφείο Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

09:03 SNN: Το Ιράν εκτόξευσε έναν τελευταίο γύρο πυραύλων πριν την κατάπαυση του πυρός

Το ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης SNN αναφέρει ότι το Ιράν εκτόξευσε «έναν τελευταίο γύρο πυραύλων» προς το Ισραήλ πριν τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

08:37 Ισραηλινός αξιωματούχος: Αν όλες οι πλευρές τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός, θα ισχύσει

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Walla ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει σε ισχύ εάν και οι δύο πλευρές την τηρήσουν.

«Ο Τραμπ ανακοίνωσε μια κατάπαυση του πυρός. Αν όλες οι πλευρές την τηρήσουν, θα ισχύσει», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τη μορφή ανωνυμίας.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη και δημόσια δήλωση από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ή άλλον Ισραηλινό αξιωματούχο για το θέμα.

08:17 Τραμπ: Η εκεχειρία είναι πλέον σε ισχύ - Παρακαλείστε να μην την παραβιάσετε

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με νέα του ανάρτηση στο Truth Social ανέφερε: «Η κατάπαυση του πυρός είναι πλέον σε ισχύ. Παρακαλείσθε να μην την παραβιάσετε! Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

08:03 Για ανακωχή κάνουν λόγω ιρανικά ΜΜΕ

Το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV μετέδωσε περί τις 07:00 πως τέθηκε σε ισχύ ανακωχή μετά την εκτόξευση τεσσάρων κυμάτων πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

07:40 Συναγερμός στο Ισραήλ από νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν - Πέντε νεκροί στην Μπερ Σεβά

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Τρίτης (24/06), αφού αρχικά μείωσε το επίπεδο προηγούμενου συναγερμού, πως κηρύσσει νέο, καθώς εντόπισε την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν εναντίον της ισραηλινής επικράτειας. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσαν πως ακούστηκαν ισχυρή έκρηξη στους αιθέρες του Τελ Αβίβ και μακρινές εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ.

Πέντε νεκροί σε πλήγμα πυραύλου στην Μπερ Σεβά

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην Μπερ Σεβά, πόλη στο νότιο Ισραήλ, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του κήρυξε εκ νέου συναγερμό εξηγώντας πως εντόπισε την εκτόξευση τρίτης ομοβροντίας από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, λίγη ώρα αφού είχε κατεβάσει το επίπεδο επαγρύπνησης, μετά το δεύτερο κύμα.

07:37 Αραγτσί: Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με ανάρτησή του στο Χ στα ξημερώματα της Τρίτης (24/06) ανέφερε ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, λέει ότι εάν το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις μέχρι τις 4 π.μ. ώρα Τεχεράνης (03:30 ώρα Ισραήλ και Ελλάδας), τότε το Ιράν «δεν έχει καμία πρόθεση να συνεχίσει την αντίδρασή του στη συνέχεια».

Ο Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί προσθέτει ότι η τελική απόφαση για τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα ληφθεί αργότερα.

As Iran has repeatedly made clear: Israel launched war on Iran, not the other way around.



As of now, there is NO "agreement" on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 24, 2025

Λίγη ώρα αργότερα, ακολούθησε νέα ανάρτηση του Ιρανού ΥΠΕΞ, όπου ευχαριστούσε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, δηλώνοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ «συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή».

«Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεών μας για την τιμωρία του Ισραήλ για την επιθετικότητά του συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή, στις 4 π.μ.», ανέφερε.