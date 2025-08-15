15 Αυγούστου 2005 - 2025: 20 χρόνια «free palestine» στη Γάζα

Σαν σήμερα πριν από είκοσι ακριβώς χρόνια, το Ισραήλ ελάμβανε μια ιστορική και επώδυνη για το ίδιο, απόφαση. Την αποχώρηση όλων των Ισραηλινών κατοίκων από τη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο την ειρήνευση στην περιοχή. Έτσι, στις 15 Αυγούστου του 2005 το Ισραήλ έκλεινε το πέρασμα Κισουφίμ, απαγορεύοντας την είσοδο Ισραηλινών στη Γάζα και άρχιζε την επιχείρηση αποχώρησης των Ισραηλινών από την περιοχή. 21 οικισμοί εκκενώθηκαν και 8.800 Ισραηλινοί κάτοικοι αποχώρησαν μέσα στις πρώτες 48 ώρες. Ενώ για την κατεδάφιση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων είχε δοθεί περισσότερος χρόνος, με τελικό στόχο στις 12 Σεπτεμβρίου, κανένας ισραηλινός να μην βρίσκεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον Σεπτέμβριο η αποχώρηση είχε ολοκληρωθεί και η Λωρίδα της Γάζας είχε παραδοθεί στην Παλαιστινιακή Αρχή. Ωστόσο, η ειρήνη δεν επιτεύχθηκε ποτέ. Το 2006 στις εκλογές που διεξήχθησαν στη Λωρίδα της Γάζας, νικήτρια αναδείχθηκε η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, η οποία ως μοναδικό της στόχο έχει την εξαφάνιση του Ισραήλ από προσώπου γης.

H άνοδος της Χαμάς στην εξουσία οδήγησε σε μαζικές δολοφονίες όλων των πολιτικών της αντιπάλων εν μέσω ενός αιματηρού εμφυλίου πολέμου κατά της Φατάχ και στη διοχέτευση κάθε μορφής ανθρωπιστικής βοήθειας που ερχόταν από το εξωτερικό, στη δημιουργία ισχυρών τρομοκρατικών υποδομών. Η Χαμάς αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή, την ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή, στελεχώνοντας άμεσα ομάδες βομβιστών αυτοκτονίας με στόχο τον άμαχο πληθυσμό του Ισραήλ.

Παράλληλα η Χαμάς κατασκεύασε ένα εκτεταμένο δίκτυο από υπόγεια τούνελ μήκους 500 χλμ. -που συγκρίνονται με το μήκος του μετρό της Νέας Υόρκης-, με 5.700 ξεχωριστά φρεάτια εισόδου, σε μια περιοχή που έχει μήκος μόλις 41 χλμ. και πλάτος που κυμαίνεται από 6 χλμ. έως 12 χλμ. Δηλαδή, σε μια περιοχή με συνολική έκταση μόλις 365 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Όσο περίπου είναι η Λευκάδα.

Και από τον Μάρτιο του 2006 ξεκίνησαν οι επιθέσεις της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ κατά του Ισραήλ.

Το 2006 η Χαμάς είχε εκτοξεύσει συνολικά 1.772 πυραύλους κατά κατοικημένων περιοχών του Ισραήλ, την ίδια εποχή που η Χεζμπολάχ αιχμαλώτιζε Ισραηλινούς στρατιώτες στα σύνορα του Νότιου Λιβάνου.

Το 2007, οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας κατά του Ισραήλ είχαν ανέλθει στους 1.300.

Το 2008 ο αριθμός των πυραύλων που είχε εκτοξεύσει η Χαμάς είχε ξεπεράσει τους 3.000 και το 2009 τους 850. Γεγονός που είχε οδηγήσει στην Επιχείρηση Cast Lead.

Το 2010 λόγω της διεθνούς εποπτείας, ο αριθμός είχε μειωθεί στους 150 και το 2011 στους 680.

Το 2012 είχαν εκτοξευθεί από τη Γάζα 2.256 πύραυλοι ιρανικής κατασκευής M-75 και Fajr-5, στοχεύοντας την Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η Επιχείρηση Pillar of Defense.

Το 2014 είχαν εκτοξευθεί 4.500 πύραυλοι, οι οποίοι και είχαν φτάσει μέχρι τη Χάιφα και τη Δυτική Όχθη και είχε ακολουθήσει η Επιχείρηση Protective Edge.

Το 2015 μέχρι το 2017 ήταν μια περίοδος ελάχιστων επιθέσεων από 30 έως και 100 πυραύλων σε ετήσια βάση, καθώς η Χαμάς είχε επικεντρωθεί στην κατασκευή των σηράγγων και των υπόγειων συστημάτων εκτόξευσης πυραύλων κάτω από σχολεία και νοσοκομεία.

Το 2018 είχαν εκτοξευθεί 1.000 πύραυλοι, το 2019 1.300 πύραυλοι και το 2020, 200 πύραυλοι.

Το 2021 η Χαμάς είχε εκτοξεύσει 4.300 πυραύλους με στόχους το Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ, που είχε οδηγήσει στην Επιχείρηση Guardian of the Walls.

Το 2022 είχαν εκτοξευθεί 1.175 πύραυλοι από τη Γάζα προς το Ισραήλ.

Μέσα στο 2023, είχαν εκτοξευθεί 12.000 πύραυλοι, με την κύρια δολοφονική επίθεση των 5.000 οπλισμένων τρομοκρατών της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023 που έσφαξαν 1.200 άνδρες, γυναίκες, έφηβους, παιδιά και βρέφη και απήγαγαν 250 πολίτες και στρατιώτες, να συνοδεύεται από εκτόξευση 5.000 πυραύλων σε μία μόνο μέρα.

Αθροιστικά, από την κατάληψη της εξουσίας το 2006 στη Λωρίδα της Γάζας από τους τρομοκράτες της Χαμάς μέχρι το 2023, είχαν εκτοξευθεί εναντίον του Ισραήλ περίπου 35.000 πύραυλοι και όλμοι.

Σήμερα κλείνουν είκοσι χρόνια ελεύθερης Γάζας. Είκοσι χρόνια «free palestine» όπως φωνάζουν και τα αριστερά απολιθώματα στη χώρα μας. Τι έχει να επιδείξει η Λωρίδα της Γάζας κατά της διάρκεια αυτής της εικοσαετίας;

Τίποτα περισσότερο από μια ηγεσία της Χαμάς που ζει μέσα στην πολυτέλεια που της προσφέρουν το Κατάρ και η Τουρκία και από ένα λαό που όλα αυτά τα χρόνια ζει μέσα στην ανέχεια και τη φτώχεια, τυφλωμένος από το μίσος κατά του Ισραήλ.

Τίποτα περισσότερο από μια Χαμάς που εξοπλιζόταν με πυραύλους και έκτιζε σήραγγες, χρησιμοποιώντας ως ασπίδα τους άμαχους Παλαιστίνιους.

Τίποτα περισσότερο από μια Χαμάς που ενώ γνώριζε από την πρώτη στιγμή ότι ο πόλεμος ήταν χαμένος, δεν παρέδιδε τα όπλα, ούτε επέστρεφε τους απαχθέντες, στοχεύοντας στο «ηθικό πλήγμα» που θα επέφεραν στο Ισραήλ «οι εικόνες» και «οι ειδήσεις» από τη Γάζα, που έφταναν στη Δύση.

Η λύση είναι μια. Και την έχει περιγράψει με ακρίβεια τόσο η Παλαιστινιακή Αρχή, όσο και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Η Παλαιστινιακή Αρχή και τα 22 κράτη-μέλη του Αραβικού Συνδέσμου, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Συρίας, αφού καταδίκασαν «τις επιθέσεις που διέπραξε η Χαμάς εναντίον αμάχων στις 7 Οκτωβρίου» κάλεσαν τη Χαμάς «να παραδώσει τα όπλα της στην Παλαιστινιακή Αρχή και να τερματίσει την κυριαρχία της στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο την υποστήριξη μιας κυρίαρχης και ανεξάρτητης παλαιστινιακής πολιτείας».

Το Ισραήλ δίνει σήμερα τη μάχη για την ύπαρξη του, απέναντι στο υβριδικό τέρας της «free palestine» Λωρίδας της Γάζας που κλείνει σήμερα 20 χρόνια τρομοκρατικής ζωής. Στο τρομοκρατικό τέρας που ξεκίνησε έναν πόλεμο τον οποίο γνώριζε εξ αρχής ότι θα χάσει. Ένα τρομοκρατικό τέρας που τρέφεται από τον θάνατο, τον πόνο και την αγωνία τόσο των Ισραηλινών, όσο και των Παλαιστινίων.