Και το ΚΚΕ ανοικτά στο διαγωνισμό για τον «καλύτερο» αντισημίτη

Λάθος μέρα διάλεξε το ΚΚΕ για την παρέμβαση του ΠΑΜΕ στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να σηματοδοτήσει την είσοδο στο διαγωνισμό του πεζοδρομίου σχετικά με το ποιος στέκεται πιο ισχυρά στο πλευρό εκείνων που επιζητούν τον αφανισμό του Ισραήλ και των Εβραίων κατά πως λέει και το σύνθημα από το ποτάμι ως τη θάλασσα.

Ανοίγω παρένθεση. Την 14η Αυγούστου του ‘74 ολοκληρώθηκε η τραγωδία με την εισβολή και το διαμελισμό της Κύπρου που παραμένει υπό τουρκική κατοχή. Δεν είναι μέρα άξια μνήμης για τον Περισσό. ‘Οπότε αναγκάζονται να μιλήσουν για την κατεχόμενη Κύπρο το ρίχνουν στα περί διεθνιστικής αλληλεγγύης, εξηγούν τα πράγματα ως συνέπεια ανταγωνισμού ανάμεσα στις αστικές τάξεις Ελλάδας, Τουρκίας και τη δημιουργία του κυπριακού κράτους στη βάση ενδοκαπιταλιστικών εκβιασμών! Κλείνει η παρένθεση, με την περιττή υποσημείωση ότι καμιά κινητοποίηση δεν χαλαλίζει το ΠΑΜΕ για την κατεχόμενη Κύπρο.

Χθες λοιπόν παραμονή της Παναγίας οι ΠΑΜΙτες συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά κρατώντας πανό με το σύνθημα « Δολοφόνοι παιδιών και αμάχων - Ισραήλ- ΗΠΑ - ΝΑΤΟ» και φωνάζοντας «Η Ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά».

Το Ισραήλ στη Γάζα, σκοτώνει παιδιά και αμάχους. Οι ΗΠΑ σκοτώνουν παιδιά, το ΝΑΤΟ σκοτώνει παιδιά.

Αντιθέτως, από την πλευρά που ατενίζει διαχρονικά την ιστορία το ΚΚΕ, η Ρωσία σώζει παιδιά. Το έκανε και το κάνει στον πόλεμο και στο παιδομάζωμα στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. Ο... ειρηνικός ρωσικός στρατός μαζί με τους μισθοφόρους της ομάδας Βάγκνερ που εκπαιδεύτηκαν στην Τσετσενία για το πως θα αποκεφαλίζουν καλύτερα τους ορθόδοξους Ουκρανούς… έσωζε χωρίς σταματημό αμάχους και παιδιά. Το θεάρεστο έργο της Ρωσίας για τη σωτηρία των ουκρανοπαίδων είχε και άλλη παράμετρο. Έστειλαν δεκάδες ορφανά και παιδιά που απήχθησαν, σε ρωσικές οικογένειες με νέα ονόματα και ταυτότητες. Σώζουν ακόμη παιδάκια της Ουκρανίας βάζοντας τα σε καταλόγους για υιοθεσίες με ναζιστικές προδιαγραφές.

Από ποια πλευρά της ιστορίας τάχα να αντίκρισε η Αριστερά τους σφαγείς της Χαμάς όταν εισέβαλαν στο Ισραήλ και δολοφόνησαν αδιακρίτως αθώα νήπια και παιδιά σε κούνιες και αγκαλιές γονέων υποχρεώνοντας τους να βλέπουν.

Μήπως ήταν δικαίωμα αντίστασης στην κατοχή η αιματοχυσία 1.139 ανθρώπων κατά ανδρών άνδρες γυναίκες και παιδιά και αφήνοντας πίσω τους 8.730 τραυματίες;

Αυτό φαίνεται ότι πιστεύει το ΚΚΕ. Στις αρχές Αυγούστου σε άρθρο του στην ιστοσελίδα Dnews ο γγ του ΚΚΕ γράφει «…ο Παλαιστινιακός λαός, όπως και κάθε λαός που βιώνει την κατοχή και την καταπίεση, έχει το δικαίωμα στην αντίσταση με τις μορφές πάλης που αυτός θα επιλέξει».

Πριν καν αποκτήσουν το άλλοθι της ανηλεούς αντίδρασης του Νετανιάχου στην ανηλεή σφαγή των Ισραηλινών πολιτών, τα στελέχη του ΚΚΕ αδυνατούσαν να ψελλίσουν ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια. Διότι αυτομάτως θα χαρακτήριζαν και τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση.

Αυτό το απαγορεύει η πλευρά της ιστορίας που διαλέγει να αφηγηθεί και να υποστηρίξει η Αριστερά για τα δραματικά γεγονότα στην περιοχή. Αλλά όπως θα συμβούλευε άλλους ο συμπαθέστατος Δ.Κουτσούμπας, ας μην ξύνονται στη γκλίτσα του τσοπάνη...