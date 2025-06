Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, μην την παραβιάσετε - Πέντε νεκροί από ιρανική επίθεση στην Μπερ Σεβά

Την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ανακοίνωσε την Τρίτη (24/06) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social λίγο μετά τις 8:00.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η κατάπαυση του πυρός είναι πλέον σε ισχύ. Παρακαλείσθε να μην την παραβιάσετε! Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Μπαράζ επιθέσεων προς το Ισραήλ εξαπέλυσε την Τρίτη (24/06) το Ιράν παρά τις εξαγγελίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα της ίδιας μέρας περί εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι IDF ανέφεραν ότι υπήρξαν έξι κύματα 10-15 βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν προς τη χώρα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 5 νεκροί και 20 τραυματίες σύμφωνα με τους τελευταίους απολογισμούς.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου τα ξημερώματα της Τρίτης (24/06) για τη συμφωνία πλήρης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, η οποία, όπως διευκρίνισε, θα ξεκινήσει κατά φάσεις από τις 7:00 το πρωί της Τρίτης. Μάλιστα, υποστήριξε, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ότι οι δύο χώρες προσέγγισαν τον ίδιο ταυτόχρονα ζητώντας την ειρήνη.

Στο μήνυμά του ο Ρεπουμπλικανός ανέφερε ότι οι αληθινοί νικητές του πολέμου, είναι ο πόλεμος και η Μέση Ανατολή, ενώ τόνισε ότι και οι δύο χώρες θα δεχθούν «τεράστια αγάπη, ειρήνη και πρόοδο στο μέλλον», με το μέλλον τους να είναι είναι «πολλά υποσχόμενο».

Σύμφωνα με προηγούμενη ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, η κατάπαυση του πυρός θα εφαρμοστεί σε 24 ώρες σε δυο χρόνους, με το Ιράν να σταματά πρώτο όλες τις επιχειρήσεις του και το Ισραήλ να κάνει το ίδιο 12 ώρες αργότερα.

«Την 24η ώρα, ο κόσμος θα χαιρετίσει το επίσημο τέλος του πολέμου 12 ημερών», έγραψε ακόμη ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, προσθέτοντας πως οι δυο χώρες δέχτηκαν να είναι «ειρηνικές» και να επιδεικνύουν «σεβασμό» η μια προς την άλλη κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας.

Ούτε η κυβέρνηση του Ισραήλ, ούτε αυτή του Ιράν έχουν σχολιάσει επίσημα την ανακοίνωση μέχρι στιγμής.

Την πεποίθησή του ότι η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν θα είναι διαρκής εξέφρασε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο NBC News. «Νομίζω ότι η εκεχειρία είναι απεριόριστη. Θα διαρκέσει για πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «μεγάλη μέρα» για τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι η παρέμβασή του απέτρεψε μια ευρύτερη κρίση στην περιοχή. «Είμαι πολύ χαρούμενος που ολοκλήρωσα τη δουλειά. Πολλοί άνθρωποι πέθαιναν και τα πράγματα θα χειροτέρευαν. Θα κατέρρεε ολόκληρη η Μέση Ανατολή», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το αν ο πόλεμος έχει πλέον τερματιστεί, απάντησε με βεβαιότητα: «Ναι. Δεν πιστεύω ότι θα ξαναπυροβολήσουν ο ένας τον άλλον».

Όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες

08:37 Ισραηλινός αξιωματούχος: Αν όλες οι πλευρές τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός, θα ισχύσει

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Walla ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει σε ισχύ εάν και οι δύο πλευρές την τηρήσουν.

«Ο Τραμπ ανακοίνωσε μια κατάπαυση του πυρός. Αν όλες οι πλευρές την τηρήσουν, θα ισχύσει», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τη μορφή ανωνυμίας.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη και δημόσια δήλωση από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ή άλλον Ισραηλινό αξιωματούχο για το θέμα.

08:17 Τραμπ: Η εκεχειρία είναι πλέον σε ισχύ - Παρακαλείστε να μην την παραβιάσετε

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με νέα του ανάρτηση στο Truth Social ανέφερε: «Η κατάπαυση του πυρός είναι πλέον σε ισχύ. Παρακαλείσθε να μην την παραβιάσετε! Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

08:03 Για ανακωχή κάνουν λόγω ιρανικά ΜΜΕ

Το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV μετέδωσε περί τις 07:00 πως τέθηκε σε ισχύ ανακωχή μετά την εκτόξευση τεσσάρων κυμάτων πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

07:40 Συναγερμός στο Ισραήλ από νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν - Πέντε νεκροί στην Μπερ Σεβά

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Τρίτης (24/06), αφού αρχικά μείωσε το επίπεδο προηγούμενου συναγερμού, πως κηρύσσει νέο, καθώς εντόπισε την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν εναντίον της ισραηλινής επικράτειας. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσαν πως ακούστηκαν ισχυρή έκρηξη στους αιθέρες του Τελ Αβίβ και μακρινές εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην Μπερ Σεβά, πόλη στο νότιο Ισραήλ, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του κήρυξε εκ νέου συναγερμό εξηγώντας πως εντόπισε την εκτόξευση τρίτης ομοβροντίας από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, λίγη ώρα αφού είχε κατεβάσει το επίπεδο επαγρύπνησης, μετά το δεύτερο κύμα.

07:37 Αραγτσί: Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με ανάρτησή του στο Χ στα ξημερώματα της Τρίτης (24/06) ανέφερε ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, λέει ότι εάν το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις μέχρι τις 4 π.μ. ώρα Τεχεράνης (03:30 ώρα Ισραήλ και Ελλάδας), τότε το Ιράν «δεν έχει καμία πρόθεση να συνεχίσει την αντίδρασή του στη συνέχεια».

Ο Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί προσθέτει ότι η τελική απόφαση για τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα ληφθεί αργότερα.

