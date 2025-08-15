Αντιπολιτευτικός καιροσκοπισμός: Δεν τους φτάνουν οι φλόγες, θέλουν να κάψουν και την αλήθεια

Όταν οι φλόγες δοκιμάζουν αντοχές και ψυχές, η αλήθεια δεν μπορεί να παραδοθεί στις στάχτες της μικροπολιτικής.

Τις τελευταίες ημέρες, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πύρινο δοκιμαστήριο.

Από την περασμένη Δευτέρα, περισσότερες από 152 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε μόλις 48 ώρες, δοκιμάζοντας τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας. Καμένες εκτάσεις, καταστροφές σε περιουσίες, αναγκαστικές εκκενώσεις, κάτοικοι που βλέπουν τον κόπο μιας ζωής να γίνεται στάχτη, παρά τις συγκλονιστικές προσπάθειες όσων επιχειρούν...

Την ίδια ώρα, δεκάδες πυρκαγιές σβήστηκαν άμεσα χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση, χωρίς να πάρουν διαστάσεις. Αυτές οι επιτυχίες, όμως, σπάνια προβάλλονται, λες και δεν είναι μέρος της εικόνας.

Κι όμως, μέσα σε αυτές τις στιγμές αγωνίας και μάχης, κάποιοι επέλεξαν να κάνουν, πάλι, πολιτική με ψεύδη πάνω στην καταστροφή.

Η αντιπολίτευση, αντί να στηρίξει έμπρακτα τους ανθρώπους που επιχειρούν νύχτα-μέρα, πυροσβέστες, αστυνομικούς, εθελοντές, διασώστες, υγειονομικούς- διάλεξε να διακινεί μύθους και ψεύδη, να μιλά για «ανυπαρξία πρόληψης» και «εγκατάλειψη του Πυροσβεστικού Σώματος».

Είναι η ίδια αντιπολίτευση που την ώρα που η Ελλάδα φλέγεται, προτιμά να επενδύει στην καλλιέργεια πανικού και στην πολιτική εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου, ποντάροντας ότι η οργή και η θλίψη μπορούν να γίνουν ψήφοι.

Η αλήθεια για την πρόληψη και την ετοιμότητα

Η σημερινή Κυβέρνηση έχει αναπτύξει για πρώτη φορά έναν πλήρη και επικαιροποιημένο σχεδιασμό πρόληψης.

Το επιχειρησιακό σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ 2», στην πέμπτη του έκδοση, καλύπτει όλα τα πιθανά σενάρια, καθορίζει ρόλους, προβλέπει ασκήσεις και ετοιμότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Η φιλοσοφία έχει αλλάξει: από την αντίδραση, περάσαμε στην πρόληψη. Υποχρεωτικοί καθαρισμοί οικοπέδων, αντιπυρικές ζώνες, απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, συντήρηση υποδομών, αυστηρός έλεγχος σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Οι Δήμοι έλαβαν 40 εκατ. ευρώ μόνο για το 2025 (αυξημένα κατά 28,6% σε σχέση με το 2024) για καθαρισμούς, έργα αντιπυρικής θωράκισης και δράσεις πρόληψης.

Το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», ύψους 2,1 δισ. ευρώ, χρηματοδοτεί κρίσιμες δράσεις: προμήθεια οχημάτων, εναέριων μέσων, εξοπλισμού, δικτύων αισθητήρων, ακόμη και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για έγκαιρη ανίχνευση καπνού και φλόγας.

Ενίσχυση δυνάμεων και μέσων

Φέτος υπηρετούν 18.000 πυροσβέστες (μόνιμοι και εποχικοί), αριθμός που δεν έχει ξαναϋπάρξει.

Στις Ειδικές Μονάδες Δασοπυρόσβεσης (ΕΜΟΔΕ) έχουν προστεθεί εκατοντάδες εξειδικευμένα στελέχη. Οι εποχικοί εργάζονται πλέον 8 μήνες, από Απρίλιο έως Νοέμβριο.

Στον εξοπλισμό, η πρόοδος είναι θεαματική: 1.400 νέα πυροσβεστικά οχήματα μέχρι το 2026, εκ των οποίων 164 έχουν ήδη ενταχθεί (αναμένονται και άλλα μέχρι το κλείσιμο του έτους).

Για το 2025, τα εναέρια μέσα φθάνουν τα 85 (ιδιόκτητα και μισθωμένα), ενώ στην πρώτη γραμμή επιχειρούν 82 drones με θερμικές κάμερες και αλγορίθμους έγκαιρης ανίχνευσης.

Στο πεδίο, καθημερινά αυτές τις ημέρες, επιχειρούν περίπου 5.000 πυροσβέστες, 62 εναέρια μέσα, χιλιάδες επιχειρησιακά οχήματα της Πυροσβεστικής, 445 στελέχη και επιχειρησιακά μέσα του ΓΕΕΘΑ, το Λιμενικό με πλωτά μέσα και ισχυρή συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας με στελέχη και οχήματα.

Σημαντική είναι και η διεθνής συνδρομή: μέσω του European Civil Protection Mechanism (UCPM), βρίσκονται στη χώρα 323 πυροσβέστες από έξι ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχία, Γαλλία, Μολδαβία, Ρουμανία, επιχειρώντας πλάι στις Ελληνικές δυνάμεις.

Η προσφορά των εθελοντών και η επίθεση στην αξία τους

Μαζί με όλες τις δυνάμεις επιχειρούν και περίπου 5.000 εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι παρέχουν κρίσιμο έργο σε καίριες θέσεις και όχι μόνο ως αναγκαία συμπλήρωση.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση επέλεξε να υποβαθμίσει τη συνεισφορά τους, επιτιθέμενη στη βουλευτή Σοφία Βούλτεψη για δηλώσεις που διαστρεβλώθηκαν.

Η πραγματικότητα είναι άλλη, στην Ευρώπη, οι χώρες που τιμούν τον εθελοντισμό δείχνουν τα αποτελέσματα.

Στην Ιταλία περίπου 40% των δυνάμεων δασοπυρόσβεσης είναι εθελοντές. Στην Γαλλία πάνω από 75% του συνόλου των πυροσβεστών είναι εθελοντές. Στην Πορτογαλία σχεδόν 90% των πυροσβεστών προέρχονται από το εθελοντικό σώμα. Αυτά τα ποσοστά δεν είναι τυχαία αλλά αντικατοπτρίζουν μια ώριμη κουλτούρα συμμετοχής και κοινωνικής συνείδησης.

Η Ελλάδα οφείλει να προάγει συστηματικά την κουλτούρα του εθελοντισμού, αξιοποιώντας την εκτεταμένη, πιστοποιημένη εκπαίδευση των εθελοντών πυροσβεστών που ήδη παρέχεται σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι εθελοντές περνούν από θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση στο πεδίο, προσομοιώσεις πυρκαγιάς και εκπαίδευση πρώτων βοηθειών, ώστε να μπορούν να επιχειρούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, η Πολιτεία οφείλει να συνεχίσει να τους εξοπλίζει και να τους στηρίζει έμπρακτα, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά τους ως αναπόσπαστο κομμάτι του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Το 112 και η κουλτούρα της εκκένωσης

Μηνύματα με οδηγίες εκκένωσης στέλνονται έγκαιρα και στοχευμένα, σώζοντας ζωές. Επί ΣΥΡΙΖΑ, κάτι τέτοιο δεν υπήρχε, και η τραγωδία στο Μάτι είναι η πιο οδυνηρή απόδειξη. Τότε, καμία εκκένωση δεν έγινε. Σήμερα, με το 112, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες μετακινούνται εγκαίρως και με ασφάλεια οπότε είναι απαραίτητο.

Δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Είναι και η αλλαγή νοοτροπίας: η εκκένωση δεν είναι «ήττα», είναι μέτρο προστασίας της ζωής.

Σε αυτό συνέβαλε ο άψογος συντονισμός του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής. Επιπλέον, η Ελλάδα λαμβάνει, και παρέχει, ενισχύσεις μέσω του EU Civil Protection Mechanism, ενισχύοντας τόσο την αλληλεγγύη όσο και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Συντονισμός και παρουσία στο πεδίο

Σε αντίθεση με το παρελθόν, η πολιτική και επιχειρησιακή ηγεσία είναι παρούσα στο πεδίο. Ο Πρωθυπουργός επέστρεψε άμεσα στο Επιχειρησιακό Κέντρο, παρακολουθώντας και συντονίζοντας τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο. Η εικόνα αυτή αντιπαραβάλλεται με την προηγούμενη διακυβέρνηση, όταν τις ημέρες της τραγωδίας στο Μάτι παρακολουθούσαμε μια παράσταση – ενώ γνώριζαν για νεκρούς – και η ηγεσία φωτογραφιζόταν σε κότερο να απολαμβάνει τις διακοπές της λίγες μέρες μετά την ανείπωτη τραγωδία με τόσους νεκρούς και εγκαυματίες.

Κανείς επιπλέον δεν ξεχνά την κυνική φράση που ειπώθηκε τότε σε πληγέντα του Ματιού: «Και να σου έδινα αποζημίωση, θα την έτρωγες»...

Τα «πολλαπλά» μέτωπα, το έργο της Αστυνομίας και η ασφάλεια των πολιτών

Το γεγονός ότι σε συνθήκες ακραίου καύσωνα και ανέμων εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα δεκάδες μέτωπα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, είναι στοιχείο που προβληματίζει.

Η Ελληνική Αστυνομία δεν περιορίστηκε στην τήρηση της τάξης. Είχε ενεργό ρόλο στις εκκενώσεις, στη φύλαξη περιουσιών, στη διευκόλυνση πρόσβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά και στον εντοπισμό εμπρηστών. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει πολλαπλές συλλήψεις για εμπρησμούς, με αναφορές σε κάποια ΜΜΕ, ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η Ευρώπη, και όχι μόνο, στις φλόγες

Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που δοκιμάζεται.

Οι πυρκαγιές μαίνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη: Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβενία. Στις γειτονικές χώρες, η κατάσταση είναι δραματική.

Στην Αλβανία, φωτιές καίνε εδώ και μέρες σε πολλές περιοχές, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και αναγκαστικές εκκενώσεις χωριών.

Στην Τουρκία, τα πύρινα μέτωπα δεν περιορίζονται στο Τσανάκαλε. Από τις αρχές του καλοκαιριού, δασικές και αγροτικές εκτάσεις σε διάφορες επαρχίες έχουν υποστεί καταστροφές, με χιλιάδες εκτοπισμένους και, δυστυχώς, νεκρούς.

Η κλιματική κρίση, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά και πιο έντονα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μεγάλων πυρκαγιών παντού στον πλανήτη.

Η κλιματική κρίση δεν γνωρίζει σύνορα και η Ελλάδα δεν μείνει έξω από αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Ο ρόλος των υπουργείων

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει τον κεντρικό συντονισμό σε όλα τα στάδια, από την πρόληψη έως την αποκατάσταση και εργάζονται αδιάλειπτα.

Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας κινητοποιεί ασθενοφόρα και κινητές μονάδες, ενισχύει τα νοσοκομεία στις πληττόμενες περιοχές και παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, αξιοποιώντας και την γραμμή 10306 για ψυχοκοινωνική στήριξη.

Η διαχείριση μιας καταστροφής δεν είναι μόνο θέμα κατάσβεσης. Είναι και θέμα άμεσης φροντίδας, αξιοπρέπειας και αποκατάστασης, και εκεί η Κυβέρνηση έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανέναν αβοήθητο.

Άμεση στήριξη στους πληγέντες: ΕΝΦΙΑ και πακέτο μέτρων

Μέσα σε λίγες ώρες από την εκδήλωση των μεγάλων πυρκαγιών, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα ανακούφισης: απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος της καταστροφής και τα επόμενα δύο, έκτακτες αποζημιώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων, επιδότηση ενοικίου, ενίσχυση των ΟΤΑ, καθώς και προγράμματα βασικών αναγκών για όσους έχασαν τα πάντα.

Σήμερα, η βοήθεια δίνεται άμεσα και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Δεν υπάρχουν «μη φάνε τα λεφτά» όπως ανησυχούσε η προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει στήριξη, αξιοπρέπεια και σεβασμός.

Η εντολή είναι σαφής: η βοήθεια φτάνει άμεσα, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, χωρίς προσβολές προς τους ανθρώπους που έχασαν τα πάντα.

Κλείνοντας…

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται, και η Πολιτεία οφείλει να θωρακίζεται ακόμη περισσότερο για το μέλλον. Η πρόληψη, η ετοιμότητα, η διαρκής εκπαίδευση και η στήριξη όλων, μόνιμων, εποχικών, εθελοντών, είναι ο μόνος δρόμος.

Η Ελλάδα δίνει μια μάχη που δεν είναι μόνο δική της. Δίνει μάχη ενάντια στην κλιματική κρίση, στις ακραίες συνθήκες, αλλά και στον κυνισμό όσων ελπίζουν να κερδίσουν πολιτικά από την καταστροφή.

Η αντιπολίτευση προσδοκά να κάψει και την αλήθεια στον πύρινο εφιάλτη, ελπίζοντας ότι στις στάχτες θα φυτρώσει το πολιτικό της μέλλον..αλλά η αλήθεια έχει αντοχές μεγαλύτερες κι από τις φλόγες.

Μια αντιπολίτευση συλλήβδην χωρίς καμία ενσυναίσθηση & αυτοκριτική της απραξίας τους ενόσω κυβερνούσαν, ποντάρουν με ψεύδη πάνω στον ανθρώπινο πόνο για ψηφαλάκια, πάντα κατώτεροι των περιστάσεων.

Προς θλίψη και απογοήτευση τους όμως, όσο ο κρατικός μηχανισμός ενισχύεται, συντονίζεται και στέκεται δίπλα στον πολίτη, τόσο σε πείσμα τους, θα κάνουμε όλοι εμείς τις στάχτες πάλι έδαφος για να φυτρώσει ξανά η ζωή.