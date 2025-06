Χέρτσογκ: Το Ιράν βομβάρδισε την Μπερ Σεβά και σκότωσε γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους

Την ελπίδα του να τηρηθεί η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισάακ Χέρτσογκ, προκειμένου η «η Μέση Ανατολή να ξεκινήσει μια νέα εποχή».

Συγκεκριμένα, ο κ. Χέρτσογκ μίλησε από την Μπέρ Σεβά, στο νότιο Ισραήλ, στο σημείο όπου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η ιρανική πυραυλική επίθεση που, σύμφωνα με αξιωματούχους, προκάλεσε το θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Early this morning, Iran fired one of its most lethal missiles - the Kader missile of over 400kg - into the heart of a residential neighborhood in Beer Sheba, killing 4 innocent civilians, wounding dozens more, and causing widespread destruction to homes, a kindergarten and an… pic.twitter.com/uqwSHZJ2mE