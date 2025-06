Μήνυμα από τον γιο του Σάχη στους Ιρανούς: Το καθεστώς καταρρέει - Μόνο εμείς μπορούμε να το τερματίσουμε

Σε νέο μήνυμά του προς τους Ιρανούς πολίτες ο γιος του Σάχη, Ρεζά Παχλαβί, τους καλεί να σταματήσουν να στηρίζουν το ιρανικό καθεστώς που βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης, τονίζοντας ότι μόνο ο λαός μπορεί να το τερματίσει, ενώ απευθυνόμενος στους στρατιωτικούς, τους ζήτησε να μην επιτίθενται στον λαό.

Το μήνυμα του Παχλαβί:

«Αγαπητοί συμπατριώτες μου,

Περνάμε τώρα στην τελική φάση του αγώνα μας. Θα είναι δύσκολο. Αλλά το καθεστώς είναι αδύναμο. Βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση. Μόνο εμείς, ο ιρανικός λαός, μπορούμε να το τερματίσουμε.

Στους στρατιωτικούς, που σας έχουν δοθεί εντολές να επιτεθείτε στον λαό, λέω αποσυρθείτε. Αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Σας παρακολουθούμε. Θα θυμόμαστε ποιοι στάθηκαν στο πλευρό του λαού και ποιοι διέπραξαν εγκλήματα εναντίον του.

Προς τον κόσμο: μην σώσετε αυτό το διεφθαρμένο τρομοκρατικό καθεστώς που καταρρέει. Σε αυτή την ιστορική στιγμή, σταθείτε στο πλευρό του ιρανικού λαού. Προστατέψτε τον από την απελπισμένη αντίδραση του καθεστώτος. Μην στηρίζετε ένα καθεστώς που σύντομα θα στρέψει ξανά τα όπλα, τους πυραύλους και τον τρόμο του εναντίον σας.

Μην φοβάστε. Να είστε τολμηροί. Η νίκη είναι στα χέρια μας».

