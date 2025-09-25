«Στόλος για τη Γάζα»: Αρνείται να παραδώσει την ανθρωπιστική βοήθεια στην Κύπρο, θέλει να συνεχίσει προς το Ισραήλ

Η ομάδα σκαφών του «στόλου για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla) αρνήθηκε τις προτάσεις για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας που μεταφέρει στην Κύπρο ώστε να μεταφερθεί στη συνέχεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ιταλοί που είναι μέλη του στόλου των περίπου 50 σκαφών αρνήθηκαν την πρόταση της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι για να αφήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια στην Κύπρο. Αντίθετα, δήλωσαν πως ο στόχος τους είναι «να σπάσουμε την παράνομη πολιορκία» του Ισραήλ, όπως ανέφεραν σε ανακοίνωση τους.

Σημειώνεται πως η Ιταλία έχει στείλει δύο πολεμικά σκάφη στην περιοχή, ενώ ένα πολεμικό σκάφος έχει αποστείλει και η Ισπανία.

«Είμαστε ανήσυχοι και γι' αυτό θα στείλουμε ένα πλοίο για να διασφαλίσουμε, αν χρειαστεί, ότι οι πολίτες μας θα διασωθούν και θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ισπανία» δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ.

Υπενθυμίζεται πως ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατζ, δήλωσε σε συνέντευξη του στο Liberal και στον Νίκο Ταμπακόπουλο πως «το Ισραήλ δεν θέτει περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια που θα πάει στη Γάζα, αλλά η Γάζα είναι μια εμπόλεμη ζώνη, η οποία σε ένα σημαντικό μέρος της ελέγχεται από τη Χαμάς και στην οποία υπάρχουν ακόμη Ισραηλινοί όμηροι ενός πολέμου που άρχισε στις 7 Οκτωβρίου με μια σφαγή Ισραηλινών από τη Χαμάς.

Το γεγονός ότι η οργανωτική ομάδα του στολίσκου απέρριψε την πρόταση του Ισραήλ δείχνει ότι δεν πρόκειται μόνο για ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, αλλά είναι και μία πρόκληση που εξυπηρετεί την Χαμάς.

Άλλωστε υπάρχει μια απευθείας σύνδεση των οργανωτών του στολίσκου, τουλάχιστον δύο εξ αυτών με τη Χαμάς. Είναι μια πολιτική «προβοκάτσια» προκειμένου να «σπάσει» το ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, μια παράνομη πρακτική. Πάντως εμείς ελπίζουμε, ακόμα, ότι θα αλλάξουν γνώμη. Το Ισραήλ θα επιμείνει να τους εμποδίζει να πάνε προς τη Γάζα» σημείωσε ο κ. Κατζ.