Θολό μήνυμα, λειψό αποτέλεσμα

Μαθαίνω με ικανοποίηση ότι η πρόταση που έκανα την προηγούμενη βδομάδα, να δοθεί η δυνατότητα σε όσους έχουν όπλα να τα παραδώσουν δίχως να διωχθούν (εφόσον τα όπλα αυτά είναι «καθαρά»), ήταν ήδη μέσα στη δέσμη μέτρων που αφορούν την καταπολέμηση της οπλοκατοχής. Δεν περιμένω θεαματικά αποτελέσματα, αλλά και το ένα δέκατο των όπλων που υπάρχουν στην Κρήτη να παραδοθούν στις αρχές, κέρδος θα είναι. Διότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στα μέλη της συμμορίας ή της «οικογένειας» που έχουν όπλα και είναι αποφασισμένοι να τα χρησιμοποιήσουν.

Εξίσου μεγάλο είναι το πρόβλημα και με τον ανόητο που δεν έχει μεν εγκληματικές τάσεις ή δραστηριότητες, αλλά βγαίνει το βράδυ στο μπαρ ή στο πανηγύρι, ζωσμένος μ’ ένα πιστόλι για να κάνει επίδειξη. Διότι θα μεθύσει και θα ρίξει στον αέρα με αποτέλεσμα να φάει κανέναν ανυποψίαστο κατά λάθος ή θα βρεθεί σε χαζό καυγά και πάνω στη φασαρία θα πατήσει τη σκανδάλη. Έχουν γίνει εκατοντάδες φορές αυτά, πολλοί από μας τους παλιότερους της Κρήτης τα χουμε δει με τα μάτια μας.

Να επισημάνω όμως κάτι σημαντικό. Η καταπολέμηση της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική σ’ έναν πληθυσμό εξοικειωμένο με την ιδέα του όπλου στο συρτάρι, όταν κάποιοι από τους πολιτικούς και κοινωνικούς ταγούς της κοινωνίας αλληθωρίζουν προς την κατεύθυνση της οπλοκατοχής, έστω και της νόμιμης. Αν η καταδίκη και η άρνηση του κουμπουριού δεν είναι μαζική, ομόθυμη και δίχως αστερίσκους, το μήνυμα που φτάνει στην οπλισμένη κοινωνία είναι θολό και δυσερμήνευτο. Και τότε, όλη η προσπάθεια πάει στράφι.

Διαφώνησα με τον Άδωνι και με προηγούμενο κείμενο μου εδώ, αλλά και στην τηλεόραση όπου σχεδόν φάγαμε τα μουστάκια μας. Η δική μου οπτική γωνία δεν διαχωρίζει το νόμιμο από το παράνομο όπλο. Το θέμα είναι να μην υπάρχει καθόλου πρόσβαση το ανεκπαίδευτου πολίτη σε όπλο. Η κατοχή είναι που δημιουργεί τις παρεξηγήσεις, τα ατυχήματα και τα εγκλήματα, όχι το χαρτί που το συνοδεύει.

Και να αφήσουμε αυτά τα περί αντίστασης των κρητικών στους εισβολείς ή στους εχθρούς, διότι πράγματι οι παππούδες και πατεράδες αντιστάθηκαν σε Τούρκους και Γερμανούς, αλλά και επί χούντας υπήρχαν χιλιάδες όπλα κάτω πλην δεν είδα κανέναν να τα σηκώνει προς υπεράσπιση της Δημοκρατίας. Τέλος πάντων…