Το shutdown στην αμερικανική κυβέρνηση έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στις εξαγωγές όπλων αξίας άνω των 5 δισ. δολαρίων με αποδέκτες τους συμμάχους των ΗΠΑ και την Ουκρανία, σύμφωνα με εκτίμηση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών που μοιράστηκε με το Axios.

Πρόκειται για ένα ακόμα παράδειγμα των συνεπειών από τις αναγκαστικές άδειες (furloughs), τις αναστολές προγραμμάτων και την επιβράδυνση της δραστηριότητας σε ομοσπονδιακούς φορείς, καθώς η διακοπή λειτουργίας φτάνει στην 40ή ημέρα.

«Αυτό βλάπτει πραγματικά τόσο τους συμμάχους μας όσο και τους συνεργάτες μας, αλλά και τη βιομηχανία των ΗΠΑ στην παράδοση πολλών από αυτές τις κρίσιμες δυνατότητες στο εξωτερικό», δήλωσε στο Axios ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, έχει επηρεαστεί η παράδοση όπλων, μεταξύ των οποίων πύραυλοι AMRAAM, συστήματα μάχης Aegis και εκτοξευτές HIMARS, προς συμμάχους όπως η Δανία, η Κροατία και η Πολωνία.

Ο τελικός προορισμός αυτών των εξαγωγών δεν είναι απολύτως σαφής, αλλά τα όπλα προς συμμάχους του ΝΑΤΟ συχνά μεταφέρονται στη συνέχεια για να ενισχύσουν την Ουκρανία.

Οι συναλλαγές που εκκρεμούν περιλαμβάνουν τόσο πωλήσεις απευθείας από την αμερικανική κυβέρνηση προς συμμάχους του ΝΑΤΟ, όσο και άδειες εξαγωγής από ιδιωτικές αμερικανικές αμυντικές εταιρείες, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Υπό κανονικές συνθήκες, η διαδικασία για αυτές τις πωλήσεις θα ήταν απλή και χωρίς αντιπαραθέσεις.

Πού «κολλάει» η διαδικασία

Ο Νόμος περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων προβλέπει ότι το Κογκρέσο ελέγχει τις προτάσεις για πωλήσεις όπλων. Ωστόσο, πολλοί υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, που είναι υπεύθυνοι να ενημερώνουν τα επιτελεία των επιτροπών του Κογκρέσου και να διασφαλίζουν ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται ομαλά, έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας, προκαλώντας έτσι καθυστερήσεις.

Το Γραφείο Πολιτικοστρατιωτικών Υποθέσεων του υπουργείου λειτουργούσε τον περασμένο μήνα με μόλις το ένα τέταρτο του συνηθισμένου προσωπικού του, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ είπε στο Axios: «Οι Δημοκρατικοί καθυστερούν κρίσιμες πωλήσεις όπλων, ακόμη και προς συμμάχους του ΝΑΤΟ, κάτι που πλήττει τη βιομηχανική βάση των ΗΠΑ και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια τη δική μας και των εταίρων μας».