Η υπαρκτή ισλαμοαριστερά

Στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ έδωσε συναυλία. Όπως ήταν φυσικό έκαναν την εμφάνισή τους κάποιοι φριπαλεστάιν οι οποίοι τρεις φορές διέκοψαν τη συναυλία κλασικής μουσικής. Μάλιστα, άναψαν και καπνογόνα μέσα στην αίθουσα. Η έκπληξη ήταν αλλού. Οι δράστες δεν ήταν αραβικής καταγωγής. Ήταν 5-6 λευκοί, αυτό που θα λέγαμε «άνθρωποι της διπλανής πόρτας». Όλοι οι πολιτικοί ηγέτες καταδίκασαν το συμβάν, πλην βεβαίως του Μελανσόν.

Πραγματικά, εκπλήσσομαι με την άγνοια της Ιστορίας που υπάρχει σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Το να είναι Άραβας το καταλαβαίνω, καθώς έτσι έχει διαπαιδαγωγηθεί εξ απαλών ονύχων. Όμως το να είναι αριστερός και να συντάσσεται με αυτούς που δολοφονούσαν τους αριστερούς όταν κυβερνούσαν, αυτό είναι πέρα από κάθε λογική.

Ο Νάσερ εξόντωσε την Αριστερά, ο Σαντάμ, το ίδιο, οι αγιατολάδες του Ιράν αφού χρησιμοποίησαν το Κομμουνιστικό Κόμμα για να διώξουν τον Σάχη, στη συνέχεια εκτέλεσαν όλη την ηγεσία του. Για να μη μιλήσω τι έγινε στο Αφγανιστάν και πώς αντιμετώπισε η Χαμάς τις αριστερές παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες. Κι όμως, παρ΄όλα αυτά, η ευρωπαϊκή Αριστερά τους υποστηρίζει όλους αυτούς.

Στην εκπομπή του ο κ. Σταμάτης Ζαχαρός, έθεσε σε μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Α. Τσίπρα, το απλό ερώτημα: «θα μπορούσε να εκλεγεί σε μουσουλμανική χώρα Χριστιανός δήμαρχος;». Ο συνεργάτης του Α. Τσίπρα είπε το αυτονόητο «όχι» και συνέχισε λέγοντας, μάλλον δικαιολογώντας, πως εκεί υπάρχουν άλλες παραδόσεις.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται η ανοχή και η στήριξη της Αριστεράς προς τους ισλαμιστές. Λένε πως εκεί επικρατούν άλλες παραδόσεις και νομίζουν ότι ξεμπέρδεψαν. Δεν σχολιάζουν, δεν αξιολογούν αυτές τις «άλλες παραδόσεις», διότι τότε θα φανούν δυσάρεστοι στο δικό τους το ακροατήριο το οποίο έχουν για δεκαετίες διαπαιδαγωγήσει με τον σοβιετικής κοπής φιλοαραβισμό. Ποιες είναι αυτές οι παραδόσεις;

Προφανώς, θεωρούν τον λιθοβολισμό, το κόψιμο των χεριών, τους γάμους ανηλίκων κοριτσιών, μέρος αυτής της «άλλης παράδοσης» που, αν κατάλαβα καλά, θέλουν να τη σεβόμαστε. Και όχι μόνον αυτό: Όσοι καταγγέλλουν αυτά τα βάρβαρα φαινόμενα και τη σαρία, κινδυνεύουν εδώ στη Δύση να κατηγορηθούν για ισλαμοφοβία.

Στη Γαλλία σε λίγες μέρες θα συμπληρωθεί μια δεκαετία από την επίθεση στο Μπατακλάν που άφησε 131 νεκρούς. Δράστες, ένας ευρωπαϊκός πυρήνας ισλαμιστών με έδρα το Μόλενμπεκ, το οποίο ως γνωστόν δεν θεωρείται εδώ και καιρό ευρωπαϊκή πόλη, μαζί με το Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου, κατ΄άλλους Ηνωμένου Χαλιφάτου.

Και στις ΗΠΑ ξέχασαν την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και εξέλεξαν στη Νέα Υόρκη μουσουλμάνο Δήμαρχο, ο οποίος εκλέχτηκε προβάλλοντας τη συγκεκριμένη ταυτότητά του. Δεν κρύφτηκε.

Για να κλείσω όπως το ξεκίνησα. Όποιος δει το βίντεο με τα καπνογόνα μέσα σε μια συναυλία κλασικής μουσικής στο Παρίσι, θα καταλάβει πως κάτι δεν πάει καλά. Και θα ανησυχήσει σφόδρα όταν διαπιστώσει ότι τα καπνογόνα τα κρατούσαν πολίτες λευκοί και καλοντυμένοι.