Aπό την κυρία Κουτσούμπα στον κ. Καραχάλιο

Όλοι θυμούμαστε πως στις δύο τεράστιες χειμωνιάτικες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη, δίπλα στην κυρία Καρυστιανού βρισκόταν η κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα, στέλεχος του κόμματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Τι συνέβη και την κυρία Κουτσούμπα, της επαναστατικής Αριστεράς, την αντικατέστησε ο γνωστός για τα συντηρητικά φρονήματά του κ. Καραχάλιος; Και πώς ενεπλάκη σαν γεφυροποιός ο επίσης συντηρητικός κ. Νικολόπουλος; Θεαματικά άλματα, που χρήζουν απαντήσεων.

Να υποθέσω πως ευθύς ως είδαν στελέχη διαφορετικών πολιτικών χώρων πως η κυρία Καρυστιανού «πουλά», θέλησαν να τη ρυμουλκήσουν προς το μέρος τους. Κίνητρό τους να καρπωθούν το πολιτικό της κεφάλαιο. Επίσης, υποθέτω ότι η ίδια αδυνατούσε να ισορροπήσει μεταξύ του βαρύτατου πένθους της και της πανελλήνιας αποδοχής της. Ήταν και πολιτικά άπειρη, άρα εύκολα χειραγωγήσιμη.

Το αποτέλεσμα το είδαμε αυτές τις μέρες. Ο κ. Καραχάλιος «έκαψε» κάθε προσπάθειά της να κατέβει στην πολιτική. Δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων, δηλαδή να αποφανθώ αν το έκανε βάσει ενός σχεδίου ή αν δεν ήθελε πλέον ο ίδιος να πατά σε δύο βάρκες, καθώς είναι και σύμβουλος - όπως λέει - του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Για να το ξεκαθαρίσω: Το μεγάλο πλήγμα στην πιθανότητα η κυρία Καρυστιανού, να ιδρύσει κόμμα δεν το έδωσε ο κ. Καραχάλιος. Αυτός απλώς άνοιξε το θέμα. Το πλήγμα το δέχθηκε η κυρία Καρυστιανού, από τους υπόλοιπους γονείς οι οποίοι, μαζί με τον κ. Ρούτσι, της διαμήνυσαν να απέχει από κάθε πολιτική κίνηση ενώ διεξάγεται η δίκη, διότι διαφορετικά θα τους έχει όλους απέναντι.

Το ερώτημα που είχα θέσει πριν από δύο μέρες είναι: Γιατί τώρα ο κ. Καραχάλιος άναψε αυτό το φιτίλι; Από τον Ιούλιο - όταν και επρόκειτο να ανακοινωθεί από την ίδια η ίδρυση του νέου κόμματος - πέρασαν τέσσερις ολόκληροι μήνες. Τότε και ο ίδιος είχε εκτεθεί με την υπαναχώρηση της τελευταίας στιγμής της κυρίας Καρυστιανού, αλλά δεν αντέδρασε δημοσίως, όπως έκανε τώρα.

Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα θα δοθεί εν καιρώ. Προσωπικά, το μόνο που μπορώ να υποθέσω είναι πως τρόμαξαν ολόκληρη την αντιπολίτευση τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά του υπό ίδρυση κόμματος Καρυστιανού, τα οποία δεν άφηναν ζωτικό χώρο σε κανέναν, μα σε κανέναν! Θα ήταν μια ενοχλητική παρουσία, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει από αυτήν την παρουσία τις λιγότερες απώλειες.

Επειδή ακούω συνεχώς την ένσταση, η κυρία Καρυστιανού, με τι θέσεις θα εμφανιστεί για τα εθνικά θέματα, την Οικονομία, την Παιδεία κ.λπ., ξαναλέω ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται δεν ενδιαφέρεται για τέτοια ζητήματα. Έχει μια χύμα - ισοπεδωτική, τιμωρητική διάθεση και φαντάζεται την κυρία Καρυστιανού, να φέρει τη ρομφαία της κάθαρσης. Πόσοι είναι αυτοί; Πολλοί.

Σήμερα, αναμφίβολα με τα όσα ειπώθηκαν, το κύρος της τρώθηκε. Όχι από τον κ. Καραχάλιο, αλλά από τους υπόλοιπους συμπάσχοντες συγγενείς. Συγχρόνως, η Αριστερά είδε πως η κυρία Καρυστιανού, έκανε πολιτικό παιχνίδι με τον συντηρητικό χώρο, ενώ αυτή (η Αριστερά) της είχε δώσει την απλόχερη υποστήριξή της. Όταν καθίσει όλη αυτή η σκόνη θα δούμε τελικά το πολιτικό δια ταύτα αυτής της μυστήριας ιστορίας.