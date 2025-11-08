Ενώ η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της οικονομίας και στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) είχε οδηγήσει τις μετοχές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, τις τελευταίες ημέρες αρχίζουν να εμφανίζονται ρωγμές σε αυτήν την αισιοδοξία.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq, που έχει επωφεληθεί σημαντικά από τον ενθουσιασμό γύρω από την AI, κατέγραψε τη χειρότερη εβδομάδα του από την εποχή της «Ημέρας Απελευθέρωσης», όταν ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τους δασμούς σε διεθνές επίπεδο.

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες που είχαν ωφεληθεί από την προηγούμενη άνοδο των αγορών υπέστησαν σημαντικές απώλειες, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να ανησυχούν για υπερβολικά έξοδα και μη ρεαλιστικές προσδοκίες γύρω από τις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, το παρατεταμένο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μπλόκαρε την δημοσίευση οικονομικών στοιχείων που θα μπορούσαν να καθησυχάσουν τους επενδυτές.

Ταυτόχρονα, οι υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών και τα στοιχεία από τον ιδιωτικό τομέα, που δείχνουν πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και αύξηση των απολύσεων, ενίσχυσαν τις ανησυχίες.

Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 3% σε εβδομαδιαία βάση, η μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο, ενώ ο S&P 500 έκλεισε με απώλειες 1,6% και ο Dow Jones σημείωσε πτώση 1,2%.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί της AI υπό πίεση

Η εβδομάδα ξεκίνησε με θετικό τόνο, χάρη στη συμφωνία της Amazon ύψους 38 δισ. δολαρίων με την OpenAI για υπηρεσίες cloud, η οποία αρχικά ενθουσίασε την αγορά. Ωστόσο, τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Palantir, που θεωρείται «αγαπημένο παιδί» της AI, απογοήτευσαν, και οι επενδυτές άρχισαν να αμφισβητούν αν οι τεράστιες επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν πραγματικά.

Ορισμένες από τις μετοχές που είχαν σημειώσει τη μεγαλύτερη άνοδο φέτος τιμωρήθηκαν από την αγορά: η Palantir υποχώρησε κατά 11%, η Nvidia κατά 7% και η Oracle κατά 9%. Παρά τα αρχικά καλά νέα από Amazon και Alphabet, οι απογοητεύσεις από Meta και Microsoft επηρέασαν αρνητικά το κλίμα, με μόνη την Amazon να κλείνει την εβδομάδα με θετικό πρόσημο.

Ορισμένοι επενδυτές έχουν αρχίσει να περιορίζουν τον ενθουσιασμό γύρω από την AI.

Αντικρουόμενα σήματα και αποδόσεις ομολόγων

Ορισμένα θετικά στοιχεία της εβδομάδας, όπως η καλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα από την ADP και η άνοδος του δείκτη δραστηριότητας του τομέα υπηρεσιών στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν τις ανησυχίες.

Τα αντικρουόμενα στοιχεία προκάλεσαν έντονες διακυμάνσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις προσδοκίες για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια της Fed. Τα προθεσμιακά επιτόκια έδειχναν την Παρασκευή ότι οι επενδυτές δίνουν πιθανότητα 66% για μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.