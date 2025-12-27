Ζελένσκι: Θα μιλήσω με τους Ευρωπαίους συμμάχους πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους συμμάχους κατά τη διάρκεια μιας στάσης στον Καναδά, ανακοίνωσε σε γραπτό μήνυμα προς τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή.

«Αυτή τη στιγμή πετάμε για τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ' οδόν, θα κάνουμε μια στάση στον Καναδά. Θα έχω μια συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Μαζί, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακές συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συζητήσει το ευαίσθητο ζήτημα των ουκρανικών εδαφών με τον Τραμπ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Την Κυριακή η συνάντηση με τον Τραμπ

Ειρηνευτική πρόταση με αμερικανική διαμεσολάβηση και ξεχωριστές προτάσεις για αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας σχετικά με την Ουκρανία πρόκειται να τεθούν επί τάπητος κατά την αυριανή συνάντηση του Αμερικανικού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Φλόριντα.

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση βρίσκεται στο μικροσκόπιο του διεθνούς Τύπου, καθώς η Ουκρανία έχει ήδη θέσει προτάσεις για τη δημιουργία μιας αποστρατικοποιημένης «ζώνης ελεύθερης οικονομίας» στα ανατολικά εδάφη της, που δεν ελέγχει πλήρως η Ρωσία, ενώ παράλληλα έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί μια μελλοντική ρωσική επιθετικότητα. Από πλευράς της, η Μόσχα παραμένει αμετακίνητη σχετικά με το Ντονμπάς και εξαπέλυσε νυχτερινή επίθεση με drones στο Κίεβο, αφήνοντας τουλάχιστον 2.600 κτίρια χωρίς ρεύμα.

Από την έκβαση των διαπραγματεύσεων θα κριθεί τόσο το μέλλον της Ουκρανίας, όσο και η σταθερότητα στην περιοχή και στις διεθνείς σχέσεις για τα επόμενα χρόνια.

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι, έχει ανακοινώσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το σχέδιο «20 σημείων» της Ουάσινγκτονμ θλετοντας ως προϋπόθεση να συμφωνήσει η Ρωσία σε κατάπαυση πυρός 60 ημερών, ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να προετοιμαστεί και να οργανώσει την ψηφοφορία αυτή.

Ουκρανία και Ευρωπη θεώρησαν το σχέδιο ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα, γι' αυτό και ο Ζελένσκι παρουσίασε προ ημερών ένα αναθεωρημένο σχέδιο που προβλέπει «πάγωμα» της πρώτης γραμμής του μετώπου, χωρίς να περιλαμβάνει άμεση λύση επί των εδαφικών διεκδικήσεων της Ρωσίας, οι οποίες αφορούν πάνω από το 19% της ουκρανικής επικράτειας.

Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει αντιδράσει στην πρόταση της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντάς την ως «ριζικά διαφορετική» από αυτή που διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ, με τον Ρώσο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, να αναφέρει ότι οι τελευταίες συνομιλίες έφεραν «αργή αλλά σταθερή πρόοδο».