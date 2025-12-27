Ο Ζελένσκι στις ΗΠΑ: Η συνάντηση με Τραμπ και οι κόκκινες γραμμές

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα και εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί συμβιβασμός για ένα ειρηνευτικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου που έχει κηρύξει στη χώρα του η Ρωσία.

Σε ηχητικά μηνύματα που έστειλε στους δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρει η Ουάσινγκτον είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ειρήνης και ότι το εύρος αυτών των εγγυήσεων εξαρτάται από το τι είναι πρόθυμος να προσφέρει ο Τραμπ.

Ανέφερε επίσης ότι θα έχει συνομιλίες με Eυρωπαίους συμμάχους κατά τη διάρκεια μιας στάσης στον Καναδά.

«Αυτή τη στιγμή πετάμε για τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ' οδόν, θα κάνουμε μια στάση στον Καναδά. Θα έχω μια συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Μαζί, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακές συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συζητήσει το ευαίσθητο ζήτημα των ουκρανικών εδαφών με τον Τραμπ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία έχει τις «κόκκινες γραμμές» της, εξέφρασε ωστόσο τη βεβαιότητα ότι μπορούν να βρεθούν συμβιβασμοί. Υπογράμμισε παράλληλα ότι υπό τις σημερινές συνθήκες ασφάλειας η χώρα του δεν μπορεί να διεξαγάγει δημοψήφισμα και χρειάζεται ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε επίσης ότι το Κίεβο έχει άμεση ανάγκη από περισσότερους πυραύλους αεράμυνας, καθώς η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η απαίτηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να ψηφίσουν στις ουκρανικές εκλογές και Ουκρανοί που βρίσκονται στη Ρωσία θα υπονόμευε τη νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας.

Από την έκβαση των διαπραγματεύσεων θα κριθεί τόσο το μέλλον της Ουκρανίας, όσο και η σταθερότητα στην περιοχή και στις διεθνείς σχέσεις για τα επόμενα χρόνια.

Axios - Δημοψήφισμα ετοιμάζει ο Ουκρανός πρόεδρος

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι, έχει ανακοινώσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το σχέδιο «20 σημείων» της Ουάσινγκτονμ θλετοντας ως προϋπόθεση να συμφωνήσει η Ρωσία σε κατάπαυση πυρός 60 ημερών, ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να προετοιμαστεί και να οργανώσει την ψηφοφορία αυτή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Axios την Παρασκευή ότι ελπίζει να συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο με τον πρόεδρο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, όταν συναντηθούν την Κυριακή.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι είναι διατεθειμένος να θέσει το σχέδιο αυτό σε δημοψήφισμα, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών.

Παρότι ο Ζελένσκι τόνισε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, το σχέδιο του Τραμπ εξακολουθεί να απαιτεί επώδυνες εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία στην ανατολική χώρα. Ο Ζελένσκι ελπίζει ακόμη να βελτιώσει αυτούς τους όρους και δήλωσε ότι θα χρειαστεί να ζητήσει την έγκριση του ουκρανικού λαού εάν δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε μια «ισχυρή» θέση στο εδαφικό ζήτημα.

Η αμερικανική πλευρά θεωρεί σημαντικό βήμα προόδου το γεγονός ότι ο Ζελένσκι είναι διατεθειμένος να διεξαγάγει δημοψήφισμα και ότι δεν αποκλείει πλέον τις εδαφικές παραχωρήσεις.

Αλλά, όπως τόνισε ο Ζελένσκι κατά την τηλεφωνική συνέντευξή του στο Axios, η διεξαγωγή ενός τέτοιου δημοψηφίσματος θα είχε σοβαρές πολιτικές και υλικοτεχνικές επιπτώσεις.

Γι’ αυτό θεωρεί ότι μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών για την οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας «είναι το ελάχιστο». Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι οι Ρώσοι κατανοούν την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός εάν ο Ζελένσκι προκηρύξει δημοψήφισμα, αλλά επιθυμούν συντομότερο χρονοδιάγραμμα.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί εξαρχής το σχέδιο του Τραμπ. «Έχω κάποιες πληροφορίες… αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να πιστεύω μόνο στα λόγια των ηγετών», ανέφερε.

Ο Ζελένσκι μίλησε τηλεφωνικά στο Axios δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

Στο κρίσιμο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι με αυτά τα έγγραφα», αν και υπάρχουν ορισμένα «τεχνικά ζητήματα» που χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση.

Ένα από αυτά είναι η διάρκεια της συμφωνίας. Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει μια συμφωνία 15 ετών που θα μπορούσε να ανανεωθεί. «Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα από 15 χρόνια», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι θα το θεωρούσε «μεγάλη επιτυχία» αν ο Τραμπ συμφωνούσε σε αυτό κατά τη συνάντησή τους.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ουκρανία θα φέρουν τις εγγυήσεις ασφαλείας ενώπιον των κοινοβουλίων τους για επικύρωση, ανέφερε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είπε ότι θα ήθελε ακόμη να διαπραγματευτεί μια καλύτερη θέση στο εδαφικό ζήτημα. Όμως, αν το σχέδιο απαιτεί μια «πολύ δύσκολη» απόφαση σε αυτό το θέμα, πιστεύει ότι η καλύτερη κατεύθυνση θα είναι να τεθεί ολόκληρο το σχέδιο των 20 σημείων σε δημοψήφισμα.

Politico - Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ, σύντομα θα έχω επικοινωνία με τον Πούτιν

Παρα την αισιοδοξία Ζελένσκι, όμως, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θεωρεί τον εαυτό του ως τον απόλυτο ρυθμιστή οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, σε αποκλειστική συνέντευξη του στο POLITICO.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στη Φλόριντα την Κυριακή και δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι θα φέρει μαζί του ένα νέο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων. Το πλαίσιο περιλαμβάνει την πρόταση για αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και η συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί στις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ωστόσο, στη συνέντευξή του, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στην τελευταία πρωτοβουλία του Ζελένσκι και χωρίς βιασύνη να εγκρίνει την πρόταση του Ουκρανού προέδρου.

«Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», είπε ο Τραμπ. «Οπότε θα δούμε τι έχει».

Τα σχόλια του προέδρου υπογραμμίζουν τον βαθμό στον οποίο η τύχη της Ουκρανίας εξαρτάται από το αν θα καταφέρει να πείσει τον Τραμπ ότι κάνει επαρκείς παραχωρήσεις ώστε να ικανοποιήσει έναν πρόεδρο που, κατά καιρούς, έχει φανεί διατεθειμένος να κλίνει προς τη Ρωσία, εφόσον αυτό σημαίνει το τέλος του πολέμου.

Παρά ταύτα, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως μπορεί να έχει μια παραγωγική συνάντηση αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Νομίζω ότι θα πάει καλά μαζί του. Νομίζω ότι θα πάει καλά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι αναμένει να μιλήσει με τον Ρώσο ηγέτη «σύντομα, όσο το θέλω εγώ».

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν την ημέρα μετά τη συνομιλία του Ζελένσκι με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνομιλία «καλή».

Η Ρωσία επιτέθηκε με 500 drones και 40 πυραύλους - Το ένα τρίτο του Κιέβου έχει μείνει χωρίς θέρμανση

Παρά τις εξελίξεις στο διπλωματικό επίπεδο, η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 40 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αν η Ρωσία μετατρέπει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ώρα για κατεστραμμένα σπίτια και καμένα διαμερίσματα, κατεστραμμένα ενεργειακά εργοστάσια, τότε αυτή η άρρωστη δραστηριότητα μπορεί να λάβει απάντηση μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, καλώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να πιέσουν τη Μόσχα πιο σκληρά.

Another Russian attack is still ongoing: since last night, there have been almost 500 drones – a large number of “shaheds” – as well as 40 missiles, including Kinzhals. The primary target is Kyiv – energy facilities and civilian infrastructure. Regrettably, there have been hits,… pic.twitter.com/OxBntAUgla — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές πριν από την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν ένα σχέδιο που έχει σκοπό να βάλει τέλος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Οι Ρώσοι «δεν θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο και επιδιώκουν να αδράξουν κάθε ευκαιρία για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερα δεινά στην Ουκρανία και να αυξήσουν την πίεσή τους στους άλλους μέσω του κόσμου», είπε ο Ζελένσκι, έπειτα από την επίθεση που έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριι Σιμπίχα, το ένα τρίτο του Κιέβου έχει μείνει χωρίς θέρμανση έπειτα από τη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας.

Putin deliberately ordered a massive bombing of residential areas and critical infrastructure of Kyiv just as leaders of Ukraine and the US are preparing to meet and advance peace.



Dozens of victims, power outages, and a third of the Ukrainian capital without heating amid… pic.twitter.com/sG82FwxlIq — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 27, 2025

«Η μοναδική απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες είναι στυγνές επιθέσεις χρησιμοποιώντας χιλιάδες drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων και περιοχών», έγραψε ο Σιμπίχα στο X.

Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα κυμαίνεται σήμερα γύρω στους μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Πρόοδος στις συνομιλίες αλλά συνεχίζονται οι στρατιωτικές συγκρούσεις

Παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διπλωματικές συνομιλίες, η Ουκρανία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη καμπή, με τις στρατιωτικές συγκρούσεις να συνεχίζονται στην περιοχή του Ντονμπάς, και τις ρωσικές δυνάμεις να κατέχουν το 75% της περιοχής του Ντονέτσκ και σχεδόν το 99% της γειτονικής Λουχάνσκ. Οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας συνεχίζονται, με τελευταίο περιστατικό τα ξημερώματα του Σαββάτου, τις οποίες οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας κατάφεραν να αναχαιτίσουν.

Η διαχείριση της κατάστασης εντός της Ουκρανίας είναι περίπλοκη, με τον δήμαρχο του Χάρκοβου να ανακοινώνει ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από την πιο πρόσφατη ρωσική αεροπορική επιδρομή, ενώ η ουκρανική πλευρά προσπαθεί να ελέγξει και τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις.

Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να τεθεί ξαθ η κατάσταση της πυρηνικής μονάδας στη Ζαπορίζια, της μεγαλύτερης στην Ευρώπη, η οποία παραμένει υπό ρωσική κατοχή. Η Ουάσιγκτον προτείνει τη δημιουργία μιας ζώνης αποστρατικοποίησης γύρω από το εργοστάσιο, ενώ οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συνομιλίες για τη διανομή της ενέργειας που παράγεται από το εργοστάσιο, μια πρόταση που φέρνει νέα πίεση στις διαπραγματεύσεις.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, είναι αποφασισμένη να διατηρήσει τον έλεγχο στα εδάφη που δεν έχουν καταληφθεί πλήρως από τη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει την υποστήριξη της Δύσης μέσω εγγυήσεων ασφάλειας που θα αποτρέψουν οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση.

Η Μόσχα επιμένει για το Ντονμπάς

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία συμφωνία χωρίς τη δική του έγκριση και ότι έχει θετική διάθεση να συζητήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την επίλυση της κρίσης, ωστόσο, η Ρωσία επιμένει στην ανάγκη για πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από την περιοχή του Ντονμπάς.