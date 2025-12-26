Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θεωρεί τον εαυτό του ως τον απόλυτο ρυθμιστή οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, σε αποκλειστική συνέντευξη του στο POLITICO.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στη Φλόριντα την Κυριακή και δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι θα φέρει μαζί του ένα νέο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων. Το πλαίσιο περιλαμβάνει την πρόταση για αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και η συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί στις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ωστόσο, στη συνέντευξή του, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στην τελευταία πρωτοβουλία του Ζελένσκι και χωρίς βιασύνη να εγκρίνει την πρόταση του Ουκρανού προέδρου.

«Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», είπε ο Τραμπ. «Οπότε θα δούμε τι έχει».

Τα σχόλια του προέδρου υπογραμμίζουν τον βαθμό στον οποίο η τύχη της Ουκρανίας εξαρτάται από το αν θα καταφέρει να πείσει τον Τραμπ ότι κάνει επαρκείς παραχωρήσεις ώστε να ικανοποιήσει έναν πρόεδρο που, κατά καιρούς, έχει φανεί διατεθειμένος να κλίνει προς τη Ρωσία, εφόσον αυτό σημαίνει το τέλος του πολέμου.

Παρά ταύτα, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως μπορεί να έχει μια παραγωγική συνάντηση αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Νομίζω ότι θα πάει καλά μαζί του. Νομίζω ότι θα πάει καλά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι αναμένει να μιλήσει με τον Ρώσο ηγέτη «σύντομα, όσο το θέλω εγώ».

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν την ημέρα μετά τη συνομιλία του Ζελένσκι με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνομιλία «καλή».

Έγιναν επίσης την ημέρα μετά την εξαπόλυση αεροπορικών πληγμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του ISIS στη Νιγηρία, μια κίνηση που, όπως δήλωσε ο πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτέλεσε αντίποινα για τη δολοφονία χριστιανών από την εξτρεμιστική οργάνωση «σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια, ακόμη και αιώνες».

Ο Τραμπ δήλωσε στο POLITICO ότι το πλήγμα επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, αλλά ο ίδιος έδωσε εντολή να καθυστερήσει κατά μία ημέρα — για συμβολικούς λόγους.

«Θα το έκαναν νωρίτερα», είπε ο Τραμπ. «Και είπα: “όχι, ας δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο” … Δεν το περίμεναν αυτό, αλλά τους χτυπήσαμε σκληρά. Κάθε στρατόπεδο καταστράφηκε ολοσχερώς».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα τον επισκεφθεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Έχω τον Ζελένσκι και έχω τον Μπίμπι να έρχονται. Όλοι έρχονται. Όλοι έρχονται», είπε ο Τραμπ. «Σέβονται ξανά τη χώρα μας».









