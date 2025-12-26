Axios, Reuters, Guardian

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Axios την Παρασκευή ότι ελπίζει να συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο με τον πρόεδρο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, όταν συναντηθούν την Κυριακή.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι είναι διατεθειμένος να θέσει το σχέδιο αυτό σε δημοψήφισμα, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών.

Παρότι ο Ζελένσκι τόνισε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, το σχέδιο του Τραμπ εξακολουθεί να απαιτεί επώδυνες εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία στην ανατολική χώρα. Ο Ζελένσκι ελπίζει ακόμη να βελτιώσει αυτούς τους όρους και δήλωσε ότι θα χρειαστεί να ζητήσει την έγκριση του ουκρανικού λαού εάν δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε μια «ισχυρή» θέση στο εδαφικό ζήτημα.

Η αμερικανική πλευρά θεωρεί σημαντικό βήμα προόδου το γεγονός ότι ο Ζελένσκι είναι διατεθειμένος να διεξαγάγει δημοψήφισμα και ότι δεν αποκλείει πλέον τις εδαφικές παραχωρήσεις.

Αλλά, όπως τόνισε ο Ζελένσκι κατά την τηλεφωνική συνέντευξή του στο Axios, η διεξαγωγή ενός τέτοιου δημοψηφίσματος θα είχε σοβαρές πολιτικές και υλικοτεχνικές επιπτώσεις.

Γι’ αυτό θεωρεί ότι μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών για την οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας «είναι το ελάχιστο». Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι οι Ρώσοι κατανοούν την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός εάν ο Ζελένσκι προκηρύξει δημοψήφισμα, αλλά επιθυμούν συντομότερο χρονοδιάγραμμα.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί εξαρχής το σχέδιο του Τραμπ. «Έχω κάποιες πληροφορίες… αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να πιστεύω μόνο στα λόγια των ηγετών», ανέφερε.

Ο Ζελένσκι μίλησε τηλεφωνικά στο Axios δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

Στο κρίσιμο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι με αυτά τα έγγραφα», αν και υπάρχουν ορισμένα «τεχνικά ζητήματα» που χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση.

Ένα από αυτά είναι η διάρκεια της συμφωνίας. Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει μια συμφωνία 15 ετών που θα μπορούσε να ανανεωθεί. «Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα από 15 χρόνια», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι θα το θεωρούσε «μεγάλη επιτυχία» αν ο Τραμπ συμφωνούσε σε αυτό κατά τη συνάντησή τους.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ουκρανία θα φέρουν τις εγγυήσεις ασφαλείας ενώπιον των κοινοβουλίων τους για επικύρωση, ανέφερε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είπε ότι θα ήθελε ακόμη να διαπραγματευτεί μια καλύτερη θέση στο εδαφικό ζήτημα. Όμως, αν το σχέδιο απαιτεί μια «πολύ δύσκολη» απόφαση σε αυτό το θέμα, πιστεύει ότι η καλύτερη κατεύθυνση θα είναι να τεθεί ολόκληρο το σχέδιο των 20 σημείων σε δημοψήφισμα.

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι την Κυριακή - Μήνυμα Πούτιν για ανταλλαγή εδαφών

Παράλληλα, το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει επαφές με τις ΗΠΑ, καθώς στελέχη του συμμετείχαν σε συνομιλίες και μετέφεραν αμερικανικές ειρηνευτικές προτάσεις στη Μόσχα, ενώ εξετάζει τα έγγραφα και δηλώνει ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανακοίνωσε ότι ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, μίλησε τηλεφωνικά για το ουκρανικό ζήτημα με αρκετά μέλη της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ

«Οι πληροφορίες αναλύθηκαν και, εκ μέρους του προέδρου Πούτιν, πραγματοποιήθηκε επαφή μεταξύ εκπροσώπων των κυβερνήσεων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι «συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο διάλογος».

Επίσης, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ, συμμετείχε σε συνομιλίες, δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή πηγή προσκείμενη στις συνομιλίες. Υπενθυμίζεται ότι ο απεσταλμένος του Πούτιν, επέστρεψε στη Μόσχα με αντίγραφα των αμερικανικών προτάσεων για την ειρήνη, μετά από συνάντηση στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο.

Όπως ανέφερε ο Πεσκόφ, οι λεπτομέρειες των εγγράφων εξετάζονται από το Κρεμλίνο. Ερωτηθείς πώς αξιολογεί το Κρεμλίνο τα έγγραφα, ο Πεσκόφ απέφυγε να σχολιάσει, σημειώνοντας ότι η δημόσια διατύπωση θέσεων θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις.

Νωρίτερα, η ρωσική εφημερίδα Kommersant ανέφερε ότι ο Πούτιν είπε σε ορισμένους από τους κορυφαίους επιχειρηματίες της Ρωσίας πως ενδέχεται να είναι ανοιχτός στην ανταλλαγή ορισμένων εδαφών που ελέγχονται από ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, επιμένοντας ωστόσο στην απόκτηση ολόκληρου του Ντονμπάς.

Ερωτηθείς σχετικά με το δημοσίευμα, ο Πεσκόφ απάντησε ότι οι ουκρανικές ειρηνευτικές συνομιλίες συζητήθηκαν «σε γενικό επίπεδο» κατά τη συνάντηση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ζελένσκι: Η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι σχεδόν έτοιμη

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δρομολογηθούν εξελίξεις και να υπογραφούν συμφωνίες για την τελική μορφή του ειρηνευτικού σχεδίου που προτείνεται στη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο 20 σημείων είναι σχεδόν έτοιμο κατά 90%, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε προηγούμενο δημοσίευμα του Axios που ανέφερε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο σε δύο ημέρες: «Σχεδιάζω να συναντηθώ με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε το βασικό ζήτημα της ατζέντας στη συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι θα τεθούν επί τάπητος θέματα εδαφικού οι εγγυήσεις ασφαλείας για την επόμενη μέρα της πολεμικής σύγκρουσης και την αποκατάσταση της χώρας, η οποία έχει υποστεί τεράστιες ζημιές σε βασικές υποδομές. Πρόσθεσε, δε, ότι η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι σχεδόν έτοιμη.

«Αυτή η συνάντηση έχει ως στόχο ειδικά να οριστικοποιήσουμε τα πάντα όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε.

Ανέφερε επίσης ότι επιθυμεί να συζητήσει με τον Τραμπ την άσκηση πρόσθετης πίεσης στη Ρωσία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σύμμαχοι μπορούν να πιέσουν τη Ρωσία ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια κατά τη διάρκεια ενός ενδεχόμενου δημοψηφίσματος και των εκλογών.

Axios: Τραμπ και Ζελένσκι θα συναντηθούν την Κυριακή στη Φλόριντα

Νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ότι θα συναντηθεί σύντομα με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι «πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά».

Όπως γράφει στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι: «Ο Ρουστέμ Ουμέροφ έδωσε αναφορά για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!».

Τη συνάντηση επιβεβαίωσε, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, αναφέροντας ότι θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Τη συνάντηση επιβεβαιώνει και η Kyiv Post, επικαλούμενη διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με το ίδιο ΜΜΕ, κατά την τηλεφωνική συνομιλία του Ζελένσκι με τους απεσταλμένους του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, τέθηκαν επί τάπητος οι συζητήσεις και το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να σταματήσει η αιματοχυσία.

«Έχουμε μερικές νέες ιδέες», δήλωσε ο Ζελένσκι, σηματοδοτώντας το τέλος των αόριστων κοινοτοπιών, καθώς ο Λευκός Οίκος θέτει προθεσμίες για το τέλος του έτους. «Ορισμένα έγγραφα έχουν ήδη προετοιμαστεί. Από ό,τι βλέπω, είναι σχεδόν έτοιμα. Και ορισμένα έγγραφα είναι πλήρως προετοιμασμένα», τόνισε και συμπλήρωσε ότι οι επόμενες εβδομάδες μπορεί επίσης να είναι έντονες.

Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας αποκάλυψε την Τετάρτη νέο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου το οποίο έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης εβδομάδων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Κίεβο. Στο κείμενο προβλέπεται το πάγωμα των γραμμών των μετώπου και δεν προσφέρεται καμία λύση για τα εδάφη που σήμερα τελούν υπό ρωσικό έλεγχο και αντιπροσωπεύουν περισσότερο του 19% της ουκρανικής επικράτειας.

Αντίθετα με την αρχική μορφή του αμερικανικού σχεδίου, το υπό συζήτησιν έγγραφο, που συντάχθηκε από την αμερικανική πλευρά, αφήνει σε εκκρεμότητα τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας για αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τα εδάφη του Ντονμπάς που δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν οι ρωσικές δυνάμεις και την ανάληψη νομικά δεσμευτικής δέσμευσης από το Κίεβο για μη ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Για τους λόγους αυτούς, η αποδοχή του αμερικανικού υπό την νέα μορφή του από την Μόσχα φαίνεται απίθανη.

Guardian: ΗΠΑ και Ουκρανία πλησιάζουν σε κοινό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου

Την κοινή πορεία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Κίεβο, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την αντίδραση της Μόσχας, επιβεβαιώνει σε δημοσίευμά του ο Guardian.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να έχει εξασφαλίσει σημαντικές παραχωρήσεις σε σχέση με προηγούμενες εκδοχές του σχεδίου, μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις με την αμερικανική ομάδα, και αναμένει οι Αμερικανοί διαπραγματευτές να επικοινωνήσουν με το Κρεμλίνο.

Στην τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου, η Ουκρανία αποδέχεται την αρχή μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στις ανατολικές περιοχές, με την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα προβεί σε αντίστοιχη απόσυρση δυνάμεων. Οι λεπτομέρειες έχουν σταλεί στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν μέσω του απεσταλμένου Κίριλ Ντμίτριεφ, ενώ το Κρεμλίνο δεν σχολιάζει δημόσια.

Ο Πούτιν έχει θέσει ως όρους την παραχώρηση περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων του Ντονμπάς και την αποκήρυξη από την Ουκρανία της πρόθεσης ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η Ουκρανία φαίνεται διατεθειμένη να αποδεχθεί ορισμένες δύσκολες παραχωρήσεις, όπως την απόσυρση στρατευμάτων από την ανατολική γραμμή και την αναστολή της επιδίωξης ένταξης στο ΝΑΤΟ, σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, με ασαφείς όμως λεπτομέρειες για τη μορφή τους.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τις περιοχές Ντνιεπροπετρόφσκ, Νικολάιφ, Σούμι και Χάρκοβο, με την ανάπτυξη διεθνών στρατευμάτων για την παρακολούθηση της εφαρμογής.

Ο Ζελένσκι παρουσίασε το σχέδιο σε δίωρη ενημέρωση Τύπου, τονίζοντας ότι ενισχύει τη θέση της Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ενίσχυσης της στρατιωτικής και οικονομικής υποστήριξης προς το Κίεβο από τις ΗΠΑ, σε περίπτωση απόρριψης.

Στις περιοχές Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, η γραμμή ανάπτυξης στρατευμάτων αναγνωρίζεται de facto ως γραμμή επαφής, ενώ θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας για την αναδιάταξη των δυνάμεων και τον καθορισμό παραμέτρων ειδικών οικονομικών ζωνών. Οποιαδήποτε απόσυρση στρατευμάτων θα πρέπει να επικυρωθεί μέσω δημοψηφίσματος.

Η Ρωσία παραμένει ασαφής ως προς την αποδοχή της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης και της απόσυρσης των δυνάμεών της, ενώ εκκρεμούν ζητήματα όπως ο έλεγχος του πυρηνικού εργοστασίου Ζαπορίζια, που η Ουκρανία ζητεί να διαχειρίζεται από κοινού με τις ΗΠΑ.

Η συνέντευξη Τύπου του Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε μετά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή το 2022. Δεκάδες χιλιάδες έχουν σκοτωθεί, η ανατολική Ουκρανία έχει αποδεκατιστεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις σε πόλεις και το ενεργειακό δίκτυο της χώρας.

Από το 2022, η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει τις περιοχές Ντόνετσκ, Χερσώνα, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια, εκτός της Κριμαίας που κατέλαβε το 2014.