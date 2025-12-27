Wall Street Journal

Η Τουρκία ήταν κάποτε ο «Μεγάλος Ασθενής της Ευρώπης». Τώρα, είναι ένας επικίνδυνος μουσουλμανικός «αδελφός» της Μέσης Ανατολής. Στέκεται στο πλευρό πολλών κακών παραγόντων στην περιοχή, υποστηρίζει τρομοκράτες και τροφοδοτεί την αστάθεια.

Φέρεται να έχει βοηθήσει το Πακιστάν εναντίον της Ινδίας, σύμφωνα με αναφορές χτίζει στρατιωτικές βάσεις στη Σρι Λάνκα και, το χειρότερο απ’ όλα, φιλοξενεί και προστατεύει μέλη της Χαμάς. Όταν το Ισραήλ πέρυσι σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε, έναν από τους οργανωτές της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, η τουρκική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ κατέβασε τη σημαία της μεσίστια.

Το Ισραήλ αντιτίθεται στην ενσωμάτωση Τούρκων στρατιωτών στην πολυεθνική δύναμη στη Λωρίδα της Γάζας — και δεν είναι το μόνο. Πίσω από κλειστές πόρτες, οι Σαουδάραβες και οι Εμιρατινοί έχουν επίσης εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την τουρκική εμπλοκή στη Γάζα. Αν η Τουρκία προσπαθεί να διατηρήσει και να θρέψει τη Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη, είναι ασφαλές να υποθέσει κανείς ότι θα έκανε το ίδιο και στη Γάζα.

Τίποτα καλό δεν θα προέκυπτε από την αύξηση της τουρκικής ισχύος στην περιοχή. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία έγραψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Twitter ότι οι πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με την πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Ουάσιγκτον στην Άγκυρα ήταν «καρποφόρες». Αυτό είναι βαθιά ανησυχητικό. Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι η πιθανότητα έγκρισης της πώλησης ήταν περίπου 40%, πολύ υψηλότερη απ’ ό,τι πίστευε λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Οι ΗΠΑ κατά καιρούς έχουν εξετάσει την πώληση ίδιων αεροσκαφών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πρόσφατα έδειξαν ότι θα επιχειρήσουν να πουλήσουν F-35 στη Σαουδική Αραβία. Αν και το Ισραήλ εξέφρασε ανησυχίες για τέτοιες πωλήσεις, είναι σαφές ότι οι Σαουδάραβες θα χρησιμοποιούσαν αυτά τα αεροσκάφη για να αμυνθούν απέναντι στην ιρανική επιθετικότητα, όχι για να εξασκούνται σε επιθέσεις κατά του Τελ Αβίβ. Αντιθέτως, ο κ. Ερντογάν κηρύσσει την καταστροφή του «σιωνιστικού Ισραήλ».

Περισσότερο από το ένα τρίτο των Τούρκων θεωρούν το Ισραήλ ως τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα τους, με τις ΗΠΑ να βρίσκονται στη δεύτερη θέση. Ενώ ο κ. Ερντογάν προσεγγίζει τον πρόεδρο Τραμπ για να αποκτήσει τα μαχητικά που επιθυμεί, οι υποστηρικτές του βλέπουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως εχθρούς.

Η πώληση των αεροσκαφών στην Τουρκία θα προσέφερε στις ΗΠΑ ένα βραχυπρόθεσμο κέρδος με το τίμημα της διακινδύνευσης της εθνικής ασφάλειας. Θα αποσταθεροποιούσε την εύθραυστη ισορροπία στην περιοχή και θα μείωνε ή ακόμη και θα εξάλειφε το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, το οποίο οι ΗΠΑ έχουν δεσμευθεί να διατηρούν μέσω νομοθετικής δράσης του Κογκρέσου.