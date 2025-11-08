Οι αρνητικοί πρωταγωνιστές στη Wall Street

Σε επίπεδο δεικτών η πτώση που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα δύσκολα θα μπορούσε να περιγραφεί ως «κατάρρευση» μιας και μιλάμε για μια διόρθωση εως και 3% για τη μητέρα των αγορών, S&P500 σε εβδομαδιαία βάση- 2,23% σε επίπεδο κλεισίματος- και εως μόλις 4,3% από τα ιστορικά υψηλά των 6920 μονάδων στις 29 Οκτωβρίου και 2,8% σε επίπεδο κλεισίματος, μετά το εντυπωσιακό «μάζεμα» της αγοράς την Παρασκευή το βράδυ.

Oι περισσότεροι τίτλοι στα ειδησιογραφικά πρακτορεία αναφέρονται προφανώς στις απώλειες των τεχνολογικών μετοχών με την Νvidia να γράφει εβδομαδιαίες απώλειες πέριξ του 9,5%, η Micrososft 4,4%, η Amazon 4,34%, η Meta 5.46% ,η Tesla πέριξ του 5.7% και μόνο οι Apple και Αlphabet σημείωσαν μικρές απώλειες της τάξης του 0.79% και 1% αντίστοιχα.

Ανοίγοντας το πλάνο στον τεχνολογικό τομέα, ακόμα μεγαλύτερη ήταν η πτώση για την Palantir, με εβδομαδιαίες απώλειες 13%, AMD με απώλειες 9.9%, Oracle με απώλειες επίσης πέριξ του 9.7% ή Ιntel με απώλειες 5.3%.

Οι υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο σαφώς αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα σημεία προβληματισμού για τους επενδυτές τον μήνα Νοέμβριο, ακόμα και για τις εταιρείες που τα αποτελέσματα τους ξεπέρασαν τις προσδοκίες, αλλά δεν ικανοποίησε το guidance ή τις εταιρείες που δεν έχουν ακόμα ανακοινώσει αποτελέσματα όπως η Νvidia για παράδειγμα, αλλά υπάρχει το άγχος των εξαιρετικά υψηλών προσδοκιών.

Όσο πιο μεγάλη η προεξόφληση όπως αυτή αντανακλάται στους δείκτες P/E τόσο μεγαλύτερο το στρες που εκδηλώνεται στην αγορά ειδικά μόλις το ωριαίο διάγραμμα χάσει το momentum.

Ειδικά αυτή η εβδομάδα ήταν δύσκολη για την επενδυτική ψυχολογία, καθώς πολλοί Οίκοι προειδοποίησαν για διόρθωση από 10% έως 20% -σχετική ανάλυση μπορείτε να διαβάσετε εδώ-sos και την ίδια στιγμή ημερήσιες διακυμάνσεις τίτλων της τάξης του 2% και 3% και δεικτών της τάξης του 1%, περιγράφονταν με τίτλους του στυλ «κατάρρευση στη Wall» ή « αίμα στον τεχνολογικό κλάδο».

Το πόσο νευρική έχει γίνει η επενδυτική κοινότητα μπορεί κανείς να το κατανοήσει από την αντίδραση της στα αποτελέσματα της Νuscale Power, της εταιρείας πρωταγωνιστή στον κλάδο της πυρηνικής ενέργειας που αφορά τους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες , έναν κλάδο που επίσης πρωταγωνιστεί στα χρηματιστηριακά ταμπλό το 2025.

Η εταιρεία ανακοίνωσε χαμηλότερα έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2025 από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές και μέσα σε δύο ημέρες σημείωσε πτώση εως και 28,4%,

Αυτό που είναι στρεβλό και στην εκθετική άνοδο και στην εκθετική κάθοδο της Νuscale Power είναι ότι οι επενδυτές ξεχνάνε ότι πρόκειται για μια εταιρεία στα πολύ πρώιμα στάδια ανάπτυξής της. Η εταιρεία ακόμα αναπτύσσει τους αντιδραστήρες SMRs. Τουτέστιν δεν έχει ξεκινήσει τις εμπορικές δραστηριότητες της. Ως εκ τούτου η αποτυχία της εταιρείας να ανταποκριθεί στις εκτιμήσεις των αναλυτών για πωλήσεις και κέρδη νομοτελειακά έχει μικρότερο βάρος.

Τι έχει αλλάξει λοιπόν τα τελευταία 24ωρα και εκεί που η αγορά εκτόξευε την τιμή της μετοχής από το ένα υψηλό στο άλλο, μέσα σε δύο ημέρες τη γονάτισε;

Απλά η ψυχολογία.

Το ορόσημο του ~5%

Όμως αν αφαιρέσουμε από το κάδρο την τρομολαγνεία, που σαφώς έπαιξε τον ρόλο της στο σφυροκόπημα της επενδυτικής ψυχολογίας, μέχρι στιγμής η αγορά δεν έχει χάσει το μοτίβο που διατηρεί από τον Μάιο του 2025, μετά τη διόρθωση της τάξης του 20% στη μητέρα των αγορών εξαιτίας της ανακοίνωσης της νέας δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ.

Το μοτίβο αυτό περιλαμβάνει διορθώσεις της τάξης του 3% έως 5% στον S&P500 που ολοκληρώνονται πέριξ του μέσου κινητού των 50 ημερών.

Αυτή τη στιγμή ο 50αρης τοποθετείται στις 6.670 μονάδες και χθες για πρώτη φορά εδώ και έξι μήνες η αγορά ενδοσυνεδριακά έγραψε τιμές κάτω από τον συγκεκριμένο μέσο.

Αυτό αποτελεί μια πρώτη λεπτομέρεια που χρήζει προσοχής, καθώς αν από την επόμενη εβδομάδα η σημαντική αυτή στήριξη χαθεί, το διάγραμμα «ανοίγει» για τις 6.500 μονάδες.

Αν και πάλι θα μιλάμε για μια διόρθωση της τάξης του 6% από τα ιστορικά υψηλά, εντούτοις αν η εντυπωσιακή ρεβάνς στο κλείσιμο της Παρασκευής δεν συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε μια πρώτη σημαντική διαφοροποίηση στο τεχνικό μοτίβο των διορθώσεων της μητέρας των αγορών εδώ και έξι μήνες. Αν συμβεί αυτό, απαιτείται εγρήγορση.

Άλλωστε όπως περιγράψαμε από την αρχή του μήνα, ο Νοέμβριος έχει μεν εφόδια αλλά έχει και σημαντικά βαρίδια.( σ.σ: Σχετική ανάλυση μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Τα μάκρο στο κλείσιμο της εβδομάδας προβλημάτισαν

Οι ανησυχίες γύρω από τις υψηλές αποτιμήσεις πριμοδοτήθηκαν και από τα αδύναμα στοιχεία για την αγορά εργασίας από ιδιωτικό ινστιτούτο, καθώς λόγω αναστολής της λειτουργίας του αμερικανικού δημοσίου δεν δημοσιεύονται σημαντικά οικονομικά στοιχεία, με αποτέλεσμα η αγορά να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε στοιχεία από μη επισήμους φορείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Challenger, οι περικοπές θέσεων εργασίας τον Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 175,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 153.074, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2003.

Στο μεταξύ, το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ, έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές. Μια από αυτές αφορά τον κλάδο μεταφορών, με τον υπουργό Μεταφορών Sean Duffy να δηλώνει την Τετάρτη ότι θα μειώσει τις πτήσεις κατά 10% σε 40 μεγάλα αεροδρόμια από την Παρασκευή, μια κίνηση που θα μπορούσε να επηρεάσει 3.500 έως 4.000 πτήσεις καθημερινά.

Με το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να έχει αρχίσει πλέον να επηρεάζει σοβαρά τις οικονομικές προοπτικές, η καταναλωτική εμπιστοσύνη σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών.

Η προκαταρκτική μέτρηση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για τον Νοέμβριο ήταν χαμηλότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών και μειώθηκε στις 50,3 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022. Τον Οκτώβριο ο δείκτης βρισκόταν στις 53,6 μονάδες.

Ο δείκτης που μετρά τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες υποχώρησε κατά 6,3 μονάδες, φτάνοντας στο χαμηλό επίπεδο των 52,3 μονάδων, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο του κυβερνητικού shutdown.

Σημειωτέον ότι όσον αφορά το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας του δημόσιου τομέα στις ΗΠΑ, η νίκη των Δημοκρατικών στις περιφερειακές εκλογές φαίνεται να τους προσφέρει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ.

Tέλος να αναφέρουμε ότι οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά τη στάση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ καθώς η απόφαση αυτή θα επηρεάσει σημαντικά την αγορά των ομολόγων και των μετοχών -περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ ενώ ο μεγάλος καταλύτης για την τάση της αγοράς θα είναι τα αποτελέσματα της Νvidia στις 19 Νοεμβρίου.

Μαίρη Βενέτη, Πιστοποιημένη Διαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

