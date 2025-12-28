Πρακτορείο «η μεγάλη Ρωσία»

Το θέμα είναι πως περιχαρείς διαλαλούν την ανοησία τους, αντί να κρύβονται. Έτσι, ένας «απόστρατος» λοχαγός πρώην πρωθυπουργού, δήλωσε σε ένα γνωστό φιλορωσικό site πως μια ομάδα νομικών ζήτησε τη βοήθεια του μεγάλου Βλαδίμηρου της Ρωσίας για να αποδείξει πως η μοιραία αμαξοστοιχία μετέφερε ξυλόλιο ή νατοϊκά όπλα. Εμείς όταν μιλούσαμε σε ανύποπτο χρόνο για την εμπλοκή χιλιάδων «περίεργων» λογαριασμών στο Διαδίκτυο που προωθούσαν την μπαρούφα του ξυλολίου, ήμασταν απλώς υπερβολικοί και συνωμοσιολόγοι.

Ο κ. Νικολόπουλος δεν είναι κανένας χθεσινός. Έχει χιλιάδες ώρες πτήσεων στην πολιτική, διετέλεσε στενός συνεργάτης του Κώστα Καραμανλή και αν δεν κάνω λάθος και αρχηγός κόμματος. Συνεπώς τα όσα λέει έχουν μια βαρύτητα. Προφανώς, είναι σίγουρος - και τον πιστεύω - πως άπαντες οι ρωσικοί δορυφόροι εκείνη τη μοιραία νύκτα των Τεμπών βρισκόταν πάνω από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης και παρακολουθούσαν τι ακριβώς φορτωνόταν στην εμπορική αμαξοστοιχία.

Στη συνέχεια η FSB - μια γνωστή φιλανθρωπική οργάνωση η οποία έσωσε από τα δόντια της CIA τον Κώστα τον Καραμανλή - επεξεργάστηκε αυτά τα στοιχεία και τώρα είναι έτοιμη να τα στείλει στην Ελλάδα, μέσω του γνωστού Πρακτορείου, λίγο πριν αρχίσει η δίκη. Ένα καλό ερώτημα είναι ποιοι αποτελούν αυτό το Πρακτορείο. Η απάντηση είναι γνωστή. Τους περισσότερους τους απολαύσαμε στο Πολεμικό Μουσείο νούμερο 1. Εκεί έγινε η πρόβα τζενεράλε. Η συνέχεια δεν είχε καμιά έκπληξη, καθώς όλους αυτούς τους ένωνε το μοτίβο: εντάξει, καταδικάζουμε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και οι Ουκρανοί ας κάνουν ό,τι τους λέει ο Πούτιν για να τελειώνουμε και να συνεχίσουμε τις δουλειές μαζί του.

Και το ΚΚΕ; Πού βρίσκεται το Κόμμα του Λαού; Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα μπλόκα. Από εκεί υπηρετεί η γραμμή του Πρακτορείου. Διότι μην έχετε καμιά αμφιβολία. Η κινητοποίηση μιας ασήμαντης μειοψηφίας αγροτών – 6500 τρακτέρ επί συνόλου 360.000 - τείνει να λάβει τα χαρακτηριστικά της πολιτικής αποσταθεροποίησης.

Ως γνωστόν ιστορικά το ΚΚΕ πάντα εκτελούσε συμβόλαια, τις περισσότερες φορές στο όνομα του προλεταριακού διεθνισμού. Και σήμερα έχει μια ιδιόμορφη σχέση με τη Ρωσία του Μεγάλου Βλαδίμηρου, καθώς στην εξουσία βρίσκεται η γενιά της KGB του Αντρόποφ.

Τα παλιά δίκτυα ποτέ δεν καταργήθηκαν, πάντα λειτουργούσαν και η λογική της εκτέλεσης συμβολαίων εξακολουθεί να υφίσταται, πολύ δε περισσότερο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η αριστερή πτέρυγα του Πρακτορείου υπηρετεί την πολιτική του στα μπλόκα και η δεξιά του πτέρυγα έχει επενδύσει στην τραγωδία των Τεμπών.

Συνοψίζοντας. Στις εκλογές θα αναμετρηθεί το Πρακτορείο «Η μεγάλη Ρωσία» με όλους αυτούς που επιμένουν να θέλουν να κρατήσουν την Ελλάδα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Εμείς δεν ψάχνουμε για νέους Καποδίστριες ούτε επαγγελλόμαστε νέες εθνεγερσίες. Αυτά είναι για τους πολιτικούς απατεώνες και τους φελλούς της πολιτικής. Εμείς θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα που ανήκει αταλάντευτα στον Δυτικό Κόσμο, μακριά από δικτάτορες και αυταρχικούς ηγέτες.