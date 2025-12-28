Η «βουτιά» του Bitcoin και οι προοπτικές του

Μία χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας το bitcoin, και συνολικά η αγορά των crypto, κέρδισαν σχεδόν όλα αυτά που αναζητούσαν, όπως μεγαλύτερη θεσμική αποδοχή (βλ. spot Bitcoin ETFs), έναν πανίσχυρο πολιτικό σύμμαχο (βλ. Ντόναλντ Τραμπ) και νέα ιστορικά υψηλά, ολοκληρώνεται με… πικρή γεύση, εγείροντας ανησυχίες για τις διακυμάνσεις του 2026.

Υπάρχει εξήγηση για το μεγάλο sell-off του Νοεμβρίου και την στασιμότητα – σχεδόν 30% χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά - για το Bitcoin;

Από τα 94.900 δολάρια στην αυγή του 2025, το Bitcoin κατάφερε να γράψει νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τα 126.000 δολάρια στις αρχές Οκτωβρίου, ξεπερνώντας με εντυπωσιακό τρόπο τη μεγάλη «βουτιά» του Απριλίου, που είχε οδηγήσει το βασιλιά των crypto έως τα 74.000 δολάρια. Η συνέχεια, ωστόσο, ήταν δραματική, καθώς το κυβερνητικό shutdown διάρκειας 42 ημερών στις ΗΠΑ «πάγωσε» την εφαρμογή κρίσιμων νόμων υπέρ των κρυπτονομισμάτων, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν ρευστοποιήσεις-μαμούθ ύψους 20 δισ. δολαρίων στα μέσα Οκτωβρίου, μετά τις νέες απειλές για κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου.

Κάπως έτσι, το bitcoin υποχώρησε έως το επίπεδο των 80.000 δολαρίων μέσα στον Νοέμβριο και σταθεροποιήθηκε γύρω στα 90.000 δολάρια, παραμένοντας εκεί σχεδόν… εγκλωβισμένο για περισσότερο από ένα μήνα.

Από μόνη της η πτώση δεν είναι εκκωφαντική, ούτε άκρως επικίνδυνη, αφού έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν μεγάλες πτώσεις και αργή ή γρήγορη ανάκαμψη. Όμως το γεγονός ότι υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν παραδοσιακούς παίκτες της αγοράς να ρευστοποιούν, έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για τη συνέχεια.

Οι καλοί οιωνοί για το 2026

Οι θετικοί καταλύτες για το 2026 σχετίζονται με τις εισροές θεσμικών κεφαλαίων, την πρόοδο στην εφαρμογή ευνοϊκών ρυθμιστικών κανόνων, την «τοκενοποίηση» πραγματικών περιουσιακών στοιχείων (η μετατροπή δηλαδή assets σε ψηφιακά tokens), την τεχνολογική εξέλιξη της αγοράς και την ευρύτερη αποδοχή των crypto στον πραγματικό κόσμο.

Σε αυτούς θα ήταν καλό να προσθέσουμε και την πορεία του πληθωρισμού και των επιτοκίων, διότι στο σενάριο που η Fed προχωρήσει σε πιο επιθετική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, θα αυξηθεί η διάθεση των επενδυτών για ρίσκο και επομένως θα ευνοηθούν τα risk assets, όπως τα crypto.

Ο ρόλος των θεσμικών επενδυτών είναι πλέον σημαντικός στις διακυμάνσεις των crypto και η συνεχιζόμενες εισροές στα spot Bitcoin ETFs, καθώς και η αύξηση των crypto holdings από μεγάλες επιχειρήσεις, μπορούν να διαμορφώσουν συνθήκες ενισχυμένης ζήτησης και στήριξης των τιμών.

Στο μεταξύ, πιθανή ψήφιση του νομοσχεδίου «Clarity Act» θα τονώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τις επενδυτές εισροές. Το νομοσχέδιο του Τραμπ ίσως είναι ο καταλύτης που χρειάζεται για να ξεπεραστεί η τρέχουσα κρίση, με την ψήφισή του αναμένεται κάποια στιγμή στο πρώτο μισό του 2026.

Ένας άλλος πολύ σημαντικός καταλύτης θα είναι η αξιοποίηση του Bitcoin από την αμερικανική κυβέρνηση ως «αποθεματικό asset», δίνοντας ελπίδες στους απανταχού λάτρεις των crypto ότι κάποια στιγμή στο μέλλον ενδέχεται να αντιμετωπίζονται όπως λ.χ. ο χρυσός ή το δολάριο. Βέβαια, από τις προεκλογικές υποσχέσεις μέχρι να αρχίσει το αμερικανικό δημόσιο να αγοράζει Bitcoin για τα συναλλαγματικά του αποθέματα, η απόσταση είναι τεράστια και ο δρόμος μακρύς και δύσβατος…

… και οι κακοί οιωνοί για το 2026

Όσο ευνοϊκή θα είναι για τα crypto η περαιτέρω μείωση των επιτοκίων της Fed, άλλο τόσο δυσμενής θα είναι πιθανή αναθέρμανση του πληθωρισμού, η οποία θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να παγώσουν τις μειώσεις ή και να αυξήσουν τα επιτόκια. Το λέμε αυτό διότι το 2026 θεωρείται έτος κατά το οποίο οι αγορές θα αξιολογήσουν κατά πόσο οι μειώσεις επιτοκίων είναι επαρκείς ή πρόωρες.

Μέσα στο 2025 έλαβε χώρα μία ανατροπή που δεν αποκλείεται να στοιχειώνει για αρκετό καιρό την αγορά των ψηφιακών νομισμάτων. Το Bitcoin έχει παραδοσιακά σημειώσει ράλι κατά τη διάρκεια κύκλων νομισματικής χαλάρωσης και αυτή η σχέση «έσπασε» το 2025, ειδικά μετά το sell-off του Οκτωβρίου. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα υπολείπεται των μετοχών στο μεγαλύτερο μέρος του β’ εξαμήνου, ενώ κινήθηκε πτωτικά ακόμα και μετά τις δύο μειώσεις επιτοκίων της Fed τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό που βλέπουμε είναι το μεγαλύτερο «χάσμα» μεταξύ του bitcoin και των μετοχών σε διάστημα δέκα ετών. Να πούμε, επίσης, ότι μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου, το Bitcoin υποχωρούσε κατά 3,6% μέσα στο 2025 και περίπου 20% στο τελευταίο τρίμηνο, όταν ο S&P 500 κέρδιζε 16% και ο Nasdaq 20%.

Τέλος, υπάρχει και ο κίνδυνος να επιβεβαιωθεί η παράδοση που θέλει τα crypto να βρίσκονται αντιμέτωπα με την «επενδυτική κόπωση» σε διάστημα 12-18 μηνών μετά το halving.

Οι διακυμάνσεις των crypto μέσα στο 2026 θα δείξουν πολλά για τα επόμενα χρόνια. Διότι η νέα χρονιά που ξεκινά πιθανότατα δεν θα απειλήσει τη βιωσιμότητα των crypto αλλά θα είναι χρονιά αυξημένων απαιτήσεων. Που συνεπάγεται ότι οι επενδυτές ενδέχεται να κληθούν να επιδείξουν πρωτοφανή για τα δεδομένα της αγοράς ωριμότητα, ιδιαίτερα στο σενάριο που καταγραφεί μακρά περίοδος κατοχύρωσης κερδών ή συσσώρευσης.