Ευκαιρίες και προκλήσεις στα ασιατικά Χρηματιστήρια

Το 2025 αποδείχθηκε μία πολύ αποδοτική χρηματιστηριακή χρονιά, όχι μόνο στην βασικότερη χρηματιστηριακή αγορά του κόσμου στην Νέα Υόρκη αλλά και στις περισσότερες παγκόσμιες αγορές.

Ανάμεσα σε αυτές είναι και οι μεγάλες ασιατικές αγορές, κάποιες από τις οποίες ξεπέρασαν σε απόδοση τις αμερικανικές και συνεχίζουν να κινούνται πολύ θετικά.

Όπως κλείνει η χρονιά, το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό και πολλοί εκτιμούν πως και το 2026 θα είναι επίσης καλό για αυτές. Καθώς είναι πάρα πολλές και οι γενικεύσεις δεν έχουν και πολύ νόημα, θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε μία συνοπτική ματιά σε κάποιες από τις σημαντικότερες.

Ένα μεγάλο νέο για την ιαπωνική χρηματιστηριακή αγορά είναι πως το 2025 ο χρηματιστηριακός δείκτης Nikkei 225 κατάφερε να ξεπεράσει το στοιχειωμένο ρεκόρ του 1989 και να αφήσει πίσω του το ψυχολογικό ορόσημο των 40.000 μονάδων.

Λίγες ημέρες πριν το τέλος του χρόνου, βρίσκεται κάποιες εκατοντάδες μονάδες πάνω από τις 50.000, με απόδοση 26,34% από την αρχή του χρόνου.

Καθώς η ισοτιμία γιέν/δολαρίου είναι σχεδόν αμετάβλητη για το ίδιο διάστημα, είναι φανερό πως το ιαπωνικό χρηματιστήριο έχει ξεπεράσει καθαρά τους τρεις βασικούς αμερικανικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, αφού ο S&P 500 έχει ανεβεί κατά 16,72%, ο Dow Jones Industrial κατά 13,69% και ο Nasdaq Composite κατά 21,31%.

Οι καλές αποδόσεις των ιαπωνικών μετοχών οφείλονται πρώτα απ’ όλα στο γεγονός πως εδώ και πολλά χρόνια είχαν πολύ ελκυστικές αποτιμήσεις, στο ότι η οικονομία της χώρας δείχνει πως αφήνει πίσω της τις δεκαετίες στασιμότητας, στο ότι έχει ζωντανέψει εντυπωσιακά η δραστηριότητα στον τομέα των εξαγορών και των συγχωνεύσεων μεταξύ επιχειρήσεων και στην αφύπνιση των Ιαπώνων επενδυτών.

Όπως διαβάζουμε στον διεθνή οικονομικό Τύπο, η αξία των συγχωνεύσεων και εξαγορών μέσα στην χώρα έφθασε στο ύψος ρεκόρ των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ και η αξία των νέων εισαγωγών (IPOs) έφθασε στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή το υψηλότερο εδώ και επτά χρόνια.

Όπως είναι αυτή την στιγμή τα πράγματα, μας φαίνεται πολύ πιθανό πως η καλή πορεία της ιαπωνικής χρηματιστηριακής αγοράς θα συνεχιστεί και στο 2026. Υποστηρικτικοί παράγοντες υπάρχουν αρκετοί. Η δέσμευση της πρωθυπουργού Sanae Takaichi για την εφαρμογή πολιτικής ενίσχυσης της οικονομίας, δηλαδή επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, έχει ικανοποιήσει τις επιχειρηματικές ενώσεις της χώρας και κάνει αισιόδοξους τους επενδυτές.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και η επιστροφή στην ενεργό δράση ορισμένων πυρηνικών εργοστασίων βοηθούν πολύ τις βιομηχανίες της χώρας κρατώντας χαμηλά το ενεργειακό κόστος. Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών είναι πλέον σταθερά ισχυρό, όπως και αυτό των ακτιβιστών που εξακολουθούν να εντοπίζουν πολύ φθηνές επιχειρήσεις ανάμεσα στις εισηγμένες.

Στην Κίνα είχαμε μία επίσης καλή χρηματιστηριακή χρονιά, αν και η κατάσταση εκεί είναι δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο αυτή στην Ιαπωνία. Ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Σανγκάης ανέβηκε από την αρχή της χρονιάς κατά 16,87% και ο Hang Seng του χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ κατά 28.62%.

Οδηγός των αγορών ήταν κυρίως ο τεχνολογικός τομέας, καθώς η βιομηχανία μικροεπεξεργαστών της χώρας αναπτύσσεται ταχύτατα προσπαθώντας να πλησιάσει αυτήν των ΗΠΑ και πολλές μεγάλες επιχειρήσεις κινούνται πολύ δυναμικά και αποτελεσματικά στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως είδαμε την 22η Δεκεμβρίου στο Bloomberg, οι επενδυτές αναζητούν τους νέους τεχνολογικούς πρωταθλητές και οι αρχικές δημόσιες εγγραφές εταιρειών του κλάδου των μικροεπεξεργαστών έχουν συναρπάσει τους ιδιώτες επενδυτές που οδηγούν τις νεοεισαγόμενες μετοχές σε μεγάλα άλματα. Έξω όμως από τον χώρο της τεχνολογίας, η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική.

Η ιδιωτική κατανάλωση δεν αυξάνεται όσο θα ήθελαν οι αρχές της χώρας και ο τομέας της ακίνητης περιουσίας εξακολουθεί να δοκιμάζεται από το βάρος του δανεισμού. Από την άλλη μεριά, ακόμα και οι μεγάλες επιχειρήσεις σε τομείς που κυριαρχούν παγκοσμίως, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η φωτοβολταϊκή βιομηχανία, η βιομηχανία λιθίου και μπαταριών, δεν μπορούν να πετύχουν ισχυρή κερδοφορία εξαιτίας του ανελέητου ανταγωνισμού μεταξύ τους. Έτσι, δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς τι θα γίνει το 2026.

Αν τα πράγματα στον τομέα της τεχνολογίας, των μικροεπεξεργαστών και της Τεχνητής Νοημοσύνης εξακολουθήσουν να βαίνουν θετικά, τότε λογικά θα εξακολουθήσει και το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τομέα στην Κίνα. Αν όμως δεν πάρει μπρος η οικονομία, όπως αναφέρεται και σε άρθρο του Bloomberg της 17ης Δεκεμβρίου, τότε η γενική εικόνα των χρηματιστηρίων είναι δύσκολο να δούμε πάλι καλές επιδόσεις για τους χρηματιστηριακούς δείκτες, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με την τεχνολογία.

Μία ιδιαίτερη περίπτωση είναι αυτή της Νότιας Κορέας. Ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου της Σεούλ, ο Kospi, έχει σημειώσει άνοδο πάνω από 70% από την αρχή του χρόνου, βγαίνοντας από πολυετή στασιμότητα.

Η αισιοδοξία για την οικονομική πολιτική του νέου προέδρου της χώρας, η μεγάλη άνοδος των οικονομικών επιδόσεων των μεγάλων εταιρειών του κλάδου των μικροεπεξεργαστών και ειδικότερα του κλάδου των microchips μνήμης και η σταδιακά βελτιούμενη συμπεριφορά των μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας προς τους ιδιώτες επενδυτές έχουν βοηθήσει πολύ το τοπικό χρηματιστήριο μέσα στο 2025.

Έτσι, έχει αρχίσει να μειώνεται η περίφημη «κορεατική έκπτωση» (Korean discount), δηλαδή η έκπτωση που απαιτούν εδώ και χρόνια οι διεθνείς επενδυτές για να επενδύσουν σε κορεατικές επιχειρήσεις των οποίων τις διοικήσεις δεν εμπιστεύονται. Διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, όπως η αυστραλιανή Maquarie, είναι αισιόδοξοι και για το 2026.

Σε δημοσίευμα του investing.com της 2ης Δεκεμβρίου είχαμε δει την εκτίμησή τους για άνοδο που θα μπορούσε να φθάσει και το 50% μέσα στο 2026 για τον δείκτη Kospi.

Σύμφωνα με αυτούς, η χρηματιστηριακή αγορά της Νότιας Κορέας εξακολουθεί να είναι φθηνή, η κυβερνητική πολιτική είναι φιλική προς το χρηματιστήριο και η πολύ καλή πορεία των βιομηχανιών microchips μνήμης σε συνδυασμό με τις πολύ ελκυστικές αποτιμήσεις του συνόλου σχεδόν των εισηγμένων εταιρειών, κάνουν πολύ πιθανή την συνέχιση της ανόδου.

Η Ινδία είναι μία κάπως διαφορετική περίπτωση από τις άλλες. Η απόδοση της χρηματιστηριακής της αγοράς δεν είναι τόσο δυνατή για το 2025 σε σχέση με τις άλλες που μόλις είδαμε και ο δείκτης Sensex του χρηματιστηρίου του Μουμπάι (Βομβάη) έχει ανεβεί κατά περίπου 10% μέσα στο 2025.

Όπως φαίνεται, αυτό οφείλεται και στο γεγονός πως η αγορά είχε ανεβεί πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Αρνητικά επέδρασε επίσης το πολύ υψηλό επίπεδο δασμών που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στα ινδικά προϊόντα, όπως και το γεγονός πως οι αποτιμήσεις των μετοχών της τεχνολογικής βιομηχανίας της χώρας, η οποία είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη, θεωρούνται κάπως υπερβολικές αυτή την περίοδο.

Έτσι δεν μας έκαναν εντύπωση οι εκτιμήσεις του Rajiv Batra της JPMorgan, ο οποίος μιλώντας στο CNBC την 16η Δεκεμβρίου εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία του ινδικού χρηματιστηρίου το 2026, αποφεύγοντας όμως τις μετοχές του κλάδου της τεχνολογίας και εστιάζοντας σε αυτούς που ωφελούνται από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες. Ο ίδιος επισήμανε πως η σχετική στασιμότητα της ινδικής χρηματιστηριακής αγοράς το 2025 έχει μειώσει σημαντικά την υπερτίμησή της (premium) από τις υπόλοιπες αναδυόμενες.

Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές είναι πάρα πολλές και είναι αδύνατον να τις κοιτάξει κανείς όλες μαζί. Η Ινδονησία, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες, η Ταϊβάν και οι χώρες του κόλπου έχουν όλες ενδιαφέροντα χρηματιστήρια τα οποία ίσως δούμε άλλη φορά. Για αυτά που είδαμε σήμερα, μπορούμε να πούμε πως σε γενικές γραμμές έχουν θετικές προοπτικές. Απαιτείται όμως και μεγάλη προσοχή.

Πρώτα όσον αφορά στις συναλλαγματικές ισοτιμίες καθώς το ιαπωνικό γιεν, το κορεατικό won και η ινδική ρουπία διολισθαίνουν συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό μπορεί να βοηθά την κερδοφορία των εξαγωγικών επιχειρήσεων αλλά μπορεί να απειλήσει τις τελικές αποδόσεις για τους ξένους επενδυτές που θα θελήσουν να αγοράσουν τοπικές μετοχές.

Επίσης, είναι φανερό πως όλες αυτές οι αγορές εξαρτώνται πάρα πολύ από τις επιδόσεις του τομέα της τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει πως αν κάτι φοβίσει τις διεθνείς αγορές σχετικά με την τεχνολογία, πιθανώς μία υστέρηση στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, τότε το χτύπημα σε αυτές τις χρηματιστηριακές αγορές θα είναι πολύ απότομο και σημαντικό.

Πέρα από αυτό όμως, είναι φανερό πλέον πως στα διεθνή χρηματιστήρια υπάρχουν παντού… πορτοκαλιές και όποιος επενδυτής έχει διάθεση για μελέτη μπορεί να δοκιμάσει και τα... ασιατικά πορτοκάλια.