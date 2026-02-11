Πάρτι ΑΠΘ: Και αν έπιανε φωτιά η αίθουσα;

Δε θα ασχοληθώ με τα επεισόδια, τα οποία έγιναν έξω από την Πολυτεχνική Σχολή, όπως μας διαβεβαίωσε καθησυχαστικά η Σύγκλητος. Δηλαδή ήταν ένα φαινόμενο που δεν έλαβε χώρα μέσα σε πανεπιστημιακό χώρο, αλλά σε παρακείμενο δρόμο. Άλλωστε είναι σύνηθες κουκουλοφόροι να επιτίθενται σε άνδρες των ΜΑΤ στην περιοχή της Καμάρας και έξω από τη Φιλοσοφική Σχολή. Άρα, κατά τη Σύγκλητο, πολλή φασαρία για το τίποτα.

Χάρη της συζητήσεως θα δεχθώ τους παραπάνω ισχυρισμούς και θα ασχοληθώ με ένα άλλο θέμα, πολύ πιο σοβαρό από τη δράση 50 μπαχαλάκηδων. Οι χώροι όπου διεξάγονται αυτά τα πάρτι τηρούν τις συνθήκες ασφάλειας και πυρασφάλειας; Υπάρχουν λειτουργικοί πυροσβεστήρες; Υπάρχουν πόρτες εξόδου; Υπάρχει κάποια Αρχή που κάνει αυτούς τους ελέγχους;

Να σημειώσω πως σε αυτά τα πάρτι εντός κλειστών πανεπιστημιακών χώρων - συνηθισμένο φαινόμενο ενός Σαββατόβραδου - συμμετέχουν εκατοντάδες νέα παιδιά. Συνεπώς θα έπρεπε όλοι αυτοί οι χώροι να έχουν ελεγχθεί εξονυχιστικά ώστε αν συμβεί ένα έκτακτο γεγονός να εκκενωθούν με τάξη και χωρίς ανθρώπινες απώλειες.

Διάβασα πως η Σύγκλητος αρνείται πως χορήγησε άδεια για τη διεξαγωγή του πάρτι. Αυτό κάνει τις ευθύνες της ακόμα πιο βαριές. Δεν έβλεπαν, επί τουλάχιστον δύο ημέρες, όλες τις σχετικές προετοιμασίες; Εκατοντάδες κιβώτια με ποτά και αναψυκτικά θα μπήκαν μέσα στον χώρο της Σχολής. Σίγουρα κάποιοι θα μερίμνησαν και για τις ηχητικές εγκαταστάσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπέπεσε στην αντίληψη των αρμόδιων πανεπιστημιακών αρχών;

Κάνω την εξής απευκταία σκέψη: αν ό μη γένοιτο ξεσπούσε μια πυρκαγιά σε αυτό ή σε κάποιο άλλο φοιτητικό πάρτι, αναλογίζεται κανείς πόσα θύματα θα μετρήσουμε; Αναλογίζεται κανείς τις συνέπειες που θα υπάρξουν στην ελληνική κοινωνία; Με απλά λόγια η Ελλάδα δεν αντέχει νέα Τέμπη. Το κακό μια φορά θα συμβεί και τότε θα τρέχουμε να αναζητούμε τους υπευθύνους.

Ποιος θα φταίει; Οι πανεπιστημιακές αρχές; Η πυροσβεστική; Η εταιρεία σεκιούριτι; Το υπουργείο Παιδείας; Ή μήπως η ΕΛ.ΑΣ.; Το γνωστό γαϊτανάκι των συναρμοδιοτήτων και συνυπευθυνοτήτων. Το ζητούμενο, όπως αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης, είναι να υπάρξει μια παρέμβαση πρωτίστως από την Πολιτεία ώστε αυτοί οι χώροι να είναι ασφαλείς από κάθε άποψη. Διότι άλλες απαιτήσεις υπάρχουν όταν εκεί μέσα βρίσκονται 50 φοιτητές που συνομιλούν και άλλες απαιτήσεις όταν συνωστίζονται 500 άτομα σε κατάσταση πλήρους ευθυμίας, για το πω κομψά. Και αφήνω έξω από αυτόν τον απευκταίο συλλογισμό μου την ύπαρξη, σε παρακείμενους χώρους, βομβών μολότοφ. Να μην το προχωρήσω κι άλλο.

Για αυτό ακριβώς, το συγκεκριμένο επεισόδιο δε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμα συμβάν του Σαββατοκύριακου, αλλά να αποτελέσει την αφορμή για τον προβληματισμό τι θα γινόταν αν έπιανε φωτιά αυτός ο χώρος. Όπως προανέφερα, το κακό μια φορά θα συμβεί.