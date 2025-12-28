Ίλυδα: Η μετοχή της χρονιάς

Η μετοχή της ΙΛΥΔΑ ηγήθηκε φέτος των αποδόσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας κέρδη 275% από την αρχή του έτους. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση δεν οφείλεται μόνο στη θετική χρηματιστηριακή συγκυρία και στη διεθνή ζήτηση για μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, αλλά συνοδεύτηκε και από ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. Η Ιλύδα προέρχεται από ένα ιδιαίτερα δύσκολο παρελθόν, με επιχειρηματικές επιλογές που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε όχι απλώς να πραγματοποιήσει μια δυναμική επιστροφή, αλλά και να πρωταγωνιστήσει στους κλάδους στους οποίους διαθέτει ισχυρή προϊοντική παρουσία.

Σήμερα, η εταιρεία εμφανίζει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, τα καθαρά διαθέσιμα της εταιρίας είναι 5,2 εκατ. ευρώ και ακολουθεί σταθερή μερισματική πολιτική, ανταμείβοντας τους μετόχους της. Στο εξάμηνο του 2025 εμγανίζει τζίρο 4,5 εκατ. ευρώ και κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ όσα πραγματοποίησε η εταιρία σε ολόκληρη την χρήση του 2023. Πίσω από αυτή τη μεταμόρφωση βρίσκεται ένας εργασιομανής διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος ξεκινά και ολοκληρώνει την ημέρα του στα γραφεία της εταιρείας. Συναντήσαμε τον κ. Βασίλη Ανυφαντάκη και του θέσαμε ερωτήματα με στόχο να κατανοήσουμε τους παράγοντες της φετινής επιτυχίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή αποτυπώνεται στο χρηματιστηριακό ταμπλό.

Οι φετινές επιδόσεις της εταιρίας έφεραν ιστορικά υψηλά επίπεδα τζίρου και κερδοφορίας. Μήπως η εταιρία έχει φθάσει στο όριο των δυνατοτήτων της; Ποια είναι η εκτίμησή σας για το σύνολο της χρονιάς; Θα υπάρξει αντίστοιχη αντανάκλαση των φετινών αποτελεσμάτων και στα μερίσματα;

Η φετινή εικόνα αποτυπώνει μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένου κύκλου εργασιών για την ΙΛΥΔΑ, η οποία συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση και τη συμβασιοποίηση έργων με πολυετή ορίζοντα. Δεν θεωρούμε ότι η εταιρία έχει φθάσει στο όριο των δυνατοτήτων της. Αντίθετα, τα αποτελέσματα αυτά αντανακλούν τη σταδιακή ωρίμανση ενός επιχειρηματικού μοντέλου που βασίζεται στη συνέπεια, στην οργανωτική επάρκεια και στη δυνατότητα διαχείρισης σύνθετων έργων.

Ιδιαίτερη σημασία για εμάς έχει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο, το οποίο προσφέρει σαφή ορατότητα εσόδων και επιχειρησιακή συνέχεια για τα επόμενα χρόνια, στηριγμένη σε ήδη συμβασιοποιημένα έργα. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η πορεία του συνόλου της χρονιάς κινείται πάνω από τους στόχους που είχαμε θέσει και επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα της εταιρίας.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αποτελεσμάτων βεβαίως θα έχουν αντανάκλαση στα μερίσματα, όμως αυτή θα είναι στα πλαίσια της διαχρονικά ισορροπημένης προσέγγισης μας, με προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, στις επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της εταιρίας.

Δεδομένης της υψηλής ρευστότητας του ισολογισμού εξετάζετε κάποιους νέους κλάδους; Το εξωτερικό είναι μέσα στα άμεσα πλάνα σας και τι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα χρειαστούν οι κινήσεις επέκτασης;

Η ενίσχυση της ρευστότητας αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της τρέχουσας περιόδου. Στο τέλος του Α΄ εξαμήνου 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα της ΙΛΥΔΑ ανήλθαν σε 5,29 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ενώ η εταιρία παραμένει χωρίς τραπεζικό δανεισμό.

Η ρευστότητα αυτή μας προσφέρει ευελιξία, όχι όμως πίεση για βιαστικές κινήσεις σε εξαγορές. Η στρατηγική μας παραμένει προσανατολισμένη σε τομείς με σαφή τεχνολογική συνάφεια με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της ΙΛΥΔΑ και σε εξειδικευμένες λύσεις για κάθετες αγορές. Σε επίπεδο διεθνούς δραστηριότητας, έχουμε ξεκινήσει τη διερεύνηση επιλεκτικών συνεργασιών σε αγορές του εξωτερικού, με έμφαση σε niche markets, πάντα με μεθοδικότητα και χωρίς να απαιτούνται δυσανάλογες επενδύσεις ή αλλαγή του επιχειρηματικού μας προσανατολισμού.

Υπάρχει ικανό και διαθέσιμο πνευματικό κεφάλαιο στην αγορά για την αύξηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου; Έχετε κάποιο πλάνο επέκτασης με εξαγορές ή με προσθήκες ανθρώπινου δυναμικού;

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί θεμέλιο της λειτουργικής και αναπτυξιακής πορείας της ΙΛΥΔΑ. Η εταιρία επενδύει διαχρονικά σε κατάρτιση, πιστοποιήσεις και οργανωτικές δομές, γεγονός που αποτυπώνεται και στην ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε σύνθετα έργα με αυξημένες απαιτήσεις. Η στρατηγική μας εστιάζει στη σταδιακή ενίσχυση των ομάδων μας και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και οργανωτικής συνοχής. Παράλληλα, όπως προαναφέραμε σε προηγούμενη ερώτηση σας, εξετάζουμε ενδεχόμενα εξαγορών και M&A μόνο όταν αυτές μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά τις τεχνολογικές μας δυνατότητες και να υποστηρίξουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρίας.

Ο κλάδος του ΙΤ βρέθηκε στο επίκεντρο εξαγορών. Έχετε δεχθεί κρούσεις για ανάλογες κινήσεις; Η ύπαρξη στρατηγικού ενδιαφέροντος αποτελεί επιλογή;

Ο κλάδος της πληροφορικής βρίσκεται πράγματι σε φάση συγκέντρωσης, κάτι που παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Η ΙΛΥΔΑ, λόγω της πορείας της και της θέσης της στην αγορά, βρίσκεται εύλογα στο επίκεντρο συζητήσεων.Η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στη μακροπρόθεσμη στρατηγική και στην ανεξάρτητη ανάπτυξη της εταιρίας. Κάθε ενδεχόμενο στρατηγικού ενδιαφέροντος αξιολογείται με ψυχραιμία και θεσμική προσέγγιση, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της εταιρίας και των μετόχων της.

Η μετοχή της Ίλυδας κατέγραψε τη μεγαλύτερη απόδοση στο Χρηματιστήριο. Επαναπροσδιορίζετε τη σχέση σας με το επενδυτικό κοινό; Θα εξετάζατε αύξηση της ελεύθερης διασποράς;

Η πορεία της μετοχής αντανακλά την εμπιστοσύνη της αγοράς στη στρατηγική, στη λειτουργική ωριμότητα και στα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Ταυτόχρονα, ενισχύει και την ευθύνη μας απέναντι στο επενδυτικό κοινό, ιδιαίτερα ως προς τη διαφάνεια και τη συνέπεια στην ενημέρωση. Η σχέση μας με την αγορά εξελίσσεται θεσμικά και μεθοδικά. Ζητήματα όπως η ελεύθερη διασπορά εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής και της δομής της μετοχικής βάσης, χωρίς να αποτελούν αυτόνομο στόχο.

Η χρονιά της Τεχνητής Νοημοσύνης. Υπάρχει υπερβολή στις αποτιμήσεις; Υπάρχουν εφαρμογές AI στα προϊόντα της εταιρίας σας;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει επιταχύνει τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αγορών. Όπως συμβαίνει σε κάθε ισχυρό τεχνολογικό κύμα, παρατηρούνται και φαινόμενα υπερβολής στις αποτιμήσεις, όμως σε βάθος χρόνου καθοριστικό ρόλο θα έχουν οι πρακτικές και μετρήσιμες εφαρμογές.

Η ΙΛΥΔΑ επενδύει συστηματικά σε νέες τεχνολογίες, με την έναρξη ανάπτυξης προϊόντων όπως το PharmaTron Plus και λύσεις Business Intelligence και ποιότητας για Πανεπιστήμια, όπου ενσωματώνονται τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της ακρίβειας των πληροφοριακών συστημάτων.

Η ΙΛΥΔΑ δραστηριοποιείται σε έργα με υψηλές απαιτήσεις, τόσο τεχνικές όσο και θεσμικές. Πόσο δύσκολο είναι σήμερα να διατηρεί κανείς αυτό το επίπεδο αξιοπιστίας;

Η αξιοπιστία δεν είναι στιγμιαίο αποτέλεσμα, αλλά συσσωρευτική διαδικασία. Χτίζεται μέσα από συνέπεια στην υλοποίηση, από τη δυνατότητα να διαχειρίζεσαι την πολυπλοκότητα χωρίς εκπτώσεις και από το να παραδίδεις αυτό που έχεις δεσμευθεί, στον χρόνο και με την ποιότητα που απαιτείται.

Η ΙΛΥΔΑ δραστηριοποιείται σε περιβάλλοντα όπου τα λάθη δεν συγχωρούνται εύκολα και όπου η τεχνολογία συνδέεται άμεσα με κρίσιμες λειτουργίες οργανισμών. Αυτό απαιτεί ώριμες δομές, τεκμηριωμένες διαδικασίες και ανθρώπους που γνωρίζουν όχι μόνο την τεχνολογία, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή λειτουργεί. Θεωρούμε ότι αυτή η εμπειρία αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά μας πλεονεκτήματα.

Πολλές εταιρίες μιλούν για ανάπτυξη. Τι θεωρείτε ότι διαφοροποιεί την ανάπτυξη της ΙΛΥΔΑ;

Για εμάς, ανάπτυξη σημαίνει πρωτίστως αντοχή στον χρόνο. Δεν μας ενδιαφέρει η αποτύπωση εντυπωσιακών μεγεθών αν αυτά δεν μπορούν να υποστηριχθούν επιχειρησιακά. Η ανάπτυξη της ΙΛΥΔΑ βασίζεται σε επαναλαμβανόμενες συνεργασίες, σε έργα που εξελίσσονται και επεκτείνονται και σε πελάτες που μας εμπιστεύονται σε βάθος χρόνου. Αυτό το μοντέλο δημιουργεί σταθερότητα, προβλεψιμότητα και οργανωτική ωριμότητα. Δεν είναι το πιο γρήγορο μονοπάτι, αλλά είναι αυτό που οδηγεί σε πραγματική και βιώσιμη αξία.

Πόσο σημαντική είναι η οργανωτική ωριμότητα σε έναν κλάδο που αλλάζει τόσο γρήγορα;

Η τεχνολογία αλλάζει διαρκώς, αλλά οι βασικές αρχές λειτουργίας μιας σοβαρής εταιρίας παραμένουν σταθερές. Η οργανωτική ωριμότητα επιτρέπει στην ΙΛΥΔΑ να ενσωματώνει νέες τεχνολογίες χωρίς να διαταράσσει τη λειτουργική της συνέχεια.Διαθέτουμε δομημένες διαδικασίες, σαφείς ρόλους και μηχανισμούς ελέγχου που μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε ταυτόχρονα μεγάλα έργα και χιλιάδες μικρότερους πελάτες. Αυτός ο συνδυασμός δεν είναι αυτονόητος και αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς εξέλιξης.

Αν έπρεπε να συνοψίσετε σε μία φράση τι εκπροσωπεί σήμερα η ΙΛΥΔΑ για την αγορά, ποια θα ήταν αυτή;

Η ΙΛΥΔΑ εκπροσωπεί μια προσέγγιση στην τεχνολογία που βασίζεται στη σοβαρότητα, στη διάρκεια και στη συνέπεια. Δεν επιδιώκουμε να είμαστε η πιο θορυβώδης εταιρία του κλάδου, αλλά ένας αξιόπιστος τεχνολογικός εταίρος που μπορεί να στηρίξει κρίσιμες λειτουργίες σήμερα και να εξελίσσεται με ασφάλεια τα επόμενα χρόνια.



