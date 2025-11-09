Σαμαράς για Μητσοτάκη: Το πρόβλημα δεν είναι προσωπικό, είναι αξιακό

Σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη διαγραφή του «πρωτοφανή στην ιστορία της παράταξης», υποστηρίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης «έσπευσε να διαγράψει άρον-άρον έναν πρώην πρωθυπουργό», ενώ καθυστέρησε σε άλλες περιπτώσεις.

«Το πρόβλημα δεν είναι προσωπικό, είναι πολιτικό και αξιακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα», δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς, προσθέτοντας ότι «η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες».

Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός αναφερθείς στη διαγραφή σημειώνει ότι «δεν έφυγα εγώ, για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άρον-άρον έναν πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποία είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε. Αλλά για την κυρία Ferrari, τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Χασάπη, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δική τους τη διαγραφή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση υποτίθεται γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε δικό του κόμμα».

«Δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας»

Ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε ακόμη ότι δεν έχει «κανένα γινάτι», ενώ επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για τη στάση του στη Βουλή και τη ρητορική του απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, λέγοντας πως «όλα αυτά είναι δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας».

«Είδα τον ίδιο τον πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει απ' τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών, λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους και να τους απαντήσει. Σε άλλη συζήτηση, απευθυνόμενος σε πρόεδρο κόμματος, είπε: «Σταματήστε να γκαρίζετε». Μιλάει συχνά για «πατριώτες της φακής και του καναπέ». Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας» αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε ότι «ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε Υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα-Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σ' όλη τη χώρα, όπως σωστά είπατε, όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο, για την παράταξη. Λέτε μήπως έχω εγώ κάποιο γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας;».