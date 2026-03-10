Το δίλημμα του πρωθυπουργού για πρόωρες κάλπες

Τρεις δημοσκοπήσεις (Alco, Opinion, Interview) που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας ήταν ενθαρρυντικές για την κυβέρνηση και αυτό ήταν αναμενόμενο. Διενεργήθηκαν σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για αυτήν. Όμως δεν παύει αυτή η αποδοχή των κυβερνητικών χειρισμών να αποτελεί ένα πολιτικό γεγονός το οποίο αποτυπώνεται σε τρεις δημοσκοπικούς δείκτες. 1.στην παράσταση νίκης, όπου η επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας εκτοξεύεται στο 61%, 2.στο υψηλό ποσοστό όσων επιθυμούν αυτοδύναμη κυβέρνηση (45,4%) και τέλος 3. το 55% των ερωτηθέντων δηλώνει πως θα ψηφίσει με γνώμονα την πολιτική σταθερότητα. Αν δίπλα σε αυτούς τους τρείς δείκτες συνυπολογίσουμε και την εκτίμηση ψήφου του κυβερνώντος κόμματος που κινείται μεταξύ 32-34%, τότε η πρόκληση των πρόωρων εκλογών έχει συγκεκριμένη βάση.

Ίσως για πρώτη φορά τίθεται αυτό το ζήτημα, καθώς η θεσμικότητα του προφίλ του πρωθυπουργού καθιστούσε απαγορευτική την οποιαδήποτε σχετική συζήτηση. Φυσικά υπάρχει και ένας πρόσθετος ισχυρός αντίλογος που αφορά πρωτίστως το υπολείπομενο κυβερνητικό έργο, καθώς και τη θεσμική αξιοπιστία του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο χρόνος μέχρι τις εκλογές δεν είναι κάποιοι μήνες, αλλά πάνω από ένας χρόνος, κάτι που ενδεχομένως θα χαρακτήριζε την επιλογή των πρόωρων εκλογών ως μια καιροσκοπική απόφαση.

Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση είναι σίγουρο πως θα βρεθεί με ένα νέο κύμα ακρίβειας το οποίο με κάθε βεβαιότητα θα πλήξει την αγοραστική δύναμη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ήδη και στις τρεις προαναφερθείσες δημοσκοπήσεις η ακρίβεια αποτελεί το βασικό πρόβλημα των ερωτηθέντων σε ποσοστό κοντά στο 50%. Επιπλέον, είναι πολύ πιθανόν η φετινή τουριστική χρονιά να μην έχει τη δυναμική των τελευταίων ετών, με ό,τι αυτό σημαίνει για εκατομμύρια πολίτες που βιοπορίζονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο από τον τουρισμό. Τέλος, οφείλω να επισημάνω και το γεγονός πως σε περίπτωση εκλογικού αιφνιδιασμού συλλαμβάνονται απροετοίμαστοι οι φερέλπιδες αρχηγοί των κυοφορούμενων κομμάτων.

Εν κατακλείδι, σήμερα η κυβέρνηση βρίσκεται στο καλύτερο σημείο μετά από τις εκλογές του 2023. Συγχρόνως η εικόνα της αντιπολίτευσης δεν είναι διόλου ελκυστική ώστε να αποτελέσει κάποιο κόμμα της μια πειστική εναλλακτική λύση. Οι δημοτικότητες των ηγετών της είναι απελπιστικές και ουδείς θα εμπιστευόταν σε κάποιον από αυτούς την πρωθυπουργία. Αυτή είναι η μεγάλη φωτογραφία της στιγμής.

Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις την απόφαση την παίρνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, μόνος με το πολιτικό του αισθητήριο, τη συνείδησή του και τη στρατηγική που έχει στο μυαλό του. Διότι ο Μητσοτάκης δεν είναι τακτικιστής. Έχει αποδείξει πως βάζει στόχους και αγωνίζεται να τους εκπληρώσει. Από την άλλη, την προοπτική μιας 3ης συνεχόμενης νίκης δύσκολα θα την αγνοήσει.