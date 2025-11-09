Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται τα παγκόσμια χρηματιστήρια καθώς την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε μία ιστορική αλλά και παραλίγο… καθοριστική - για τον τερματισμό του ράλι - εξέλιξη. Στις συναλλαγές της Τετάρτης 5/11 ο S&P 500 συμπλήρωσε 131 ημέρες συναλλαγών με τιμή πάνω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών, που είναι το μεγαλύτερο σερί από το 2007, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq πέτυχε αντίστοιχα το δικό του μεγαλύτερο σερί από το 1995.

Στις συναλλαγές της Παρασκευής, ωστόσο, οι δύο σημαντικότεροι δείκτες των παγκόσμιων μετοχών, οι οποίοι αντανακλούν την «υγεία» του επενδυτικού κλίματος, υποχώρησαν, έστω προσωρινά, κάτω από τους κινητούς μέσους όρους 50 ημερών, για να ανακάμψουν στη συνέχεια και προς το κλείσιμο της εβδομάδας. Μάλιστα, ο S&P 500 σημείωσε το πιο εντυπωσιακό comeback από τον Απρίλιο για να διευρύνει το σερί του στις 133 ημέρες συναλλαγών, ισοφαρίζοντας το σερί του 2007.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η προσωρινή αυτή υποχώρηση θα μπορούσε να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για την bear market που έρχεται. Οι πιο αισιόδοξοι, στον αντίποδα, τονίζουν ότι οποιαδήποτε διόρθωση μέσα στις επόμενες μέρες ή εβδομάδες θα είναι μία καλή αγοραστική ευκαιρία. Σημειώνεται ότι οι τεχνικοί αναλυτές συχνά παρακολουθούν τις κινήσεις των δεικτών σε σχέση με τους κινητούς μέσους όρους 50 ημερών για να αξιολογήσουν αν το ράλι θα έχει συνέχεια.

Τι ακριβώς συμβαίνει, λοιπόν, στις αγορές; Γιατί το κλίμα είναι τόσο βαρύ παρά το γεγονός ότι τα χρηματιστήρια καταρρίπτουν τα ιστορικά τους ρεκόρ σχεδόν κάθε εβδομάδα; Η απάντηση δεν είναι εύκολη αλλά ενδεχομένως μπορούν να αποκαλύψουν έως ένα βαθμό τη συνέχεια οι διακυμάνσεις των πολύτιμων μετάλλων και των δεικτών «φόβου».

Ο δείκτης VIX που αντανακλά τη μεταβλητότητα του S&P 500 δεν έχει ακόμα εκτιναχθεί σε επικίνδυνα επίπεδα, ωστόσο ο δείκτης «φόβου και απληστίας» του CNN, υποδηλώνει ότι σήμερα οι αγορές λειτουργούν υπό συνθήκες ακραίου φόβου. Ο χρυσός, το δημοφιλέστερο ίσως asset του 2025, σημειώνει πτώση 9% από τις 20 Οκτωβρίου, όταν κατέγραψε ιστορικό υψηλό λίγο κάτω από τα 4.400 δολάρια. Την ίδια ώρα, το ασήμι υποχωρεί κατά σχεδόν 10% από το δικό του «Έβερεστ» που σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου. Πολύ μικρότερες είναι οι απώλειες για τον S&P 500 ο οποίος απέχει μόλις 2,4% από το ρεκόρ που σημείωσε στις 29 Οκτωβρίου.

Τι μας δείχνουν όλα τα παραπάνω; Ότι η τάση παραμένει ανοδική για τις μετοχές αλλά πολύ σύντομα θα αποδειχθεί αν οι μετά από πολλούς μήνες οι «αρκούδες» θα επικρατήσουν των «ταύρων» για να τερματιστεί το ράλι. Η πτώση της περασμένης εβδομάδας ήταν η μεγαλύτερη για τον Nasdaq από τον περασμένο Απρίλιο και την ανακοίνωση της «καταιγίδας» των δασμών, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι για τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών «κολοσσών», για την επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ, για την διάβρωση της αγοραστικής δύναμης των αμερικανών καταναλωτών, αλλά και για τις επιπτώσεις του κυβερνητικού shutdown, το οποίο είναι ήδη το μεγαλύτερο σε διάρκεια στα χρονικά.

Όσο για τις προοπτικές των πολύτιμων μετάλλων, η πτώση του Οκτωβρίου θεωρείται από τους αναλυτές του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, περισσότερο ως μία σχεδόν αναγκαία «ανάπαυλα» - ή αν θέλετε μία «ανάσα» - για το εκπληκτικό ράλι του χρυσού μέσα στο 2025 που έχει αποφέρει στους επενδυτές κέρδη άνω του 50%. Ανάλογες εκτιμήσεις κάνουν οι αναλυτές της αγοράς των πολύτιμων μετάλλων και για το ασήμι. Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών είναι απολύτως δικαιολογημένες στο υφιστάμενο περιβάλλον και οι ίδιοι αναλυτές δεν βλέπουν στον ορίζοντα σινιάλα μεγάλης διόρθωσης.

Για να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα για την κατεύθυνση που θα πάρουν οι τιμές του χρυσού στο εξής, οι επενδυτές θα πρέπει να απαντήσουν στο ακόλουθο ερώτημα: είναι οι συνθήκες παγκοσμίως καλύτερες σε σύγκριση με την αρχή του ράλι; Η απάντηση είναι όχι. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις συνεχίζονται, η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει να επιβραδύνει επικίνδυνα σε περιβάλλον υψηλών δασμών και οι κεντρικές τράπεζες μειώνουν τα επιτόκια, μία κίνηση που ευνοεί την άνοδο του χρυσού.

Η αναμενόμενη αύξηση του ποσοστού των επενδυτών που δεν έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους χρυσό – ποσοστό που είναι μικρό σύμφωνα με τον Ρέι Ντάλιο - και η συνέχιση της αγοραστικής μανίας των κεντρικών τραπεζών καθώς συνεχίζεται η απεξάρτηση από το δολάριο, είναι οι παράγοντες που οι ειδικοί πιστεύουν ότι θα στείλουν τις τιμές του χρυσού πάνω από τα 5.000 δολάρια μέσα στο 2026.