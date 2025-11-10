Τι φέρνει ο «χορός» των deals στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Είναι αλήθεια πως η προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν τόσο καλή για το Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως δεν ήταν και πολύ καλή για τα περισσότερα διεθνή χρηματιστήρια, παρά την αξιόλογη ανάκαμψη των αμερικανικών αγορών στο τέλος της συνεδρίασης της Παρασκευής.

Οι περισσότεροι επενδυτές στην ελληνική αγορά ήταν μάλλον ανήσυχοι βλέποντας τη σημαντική αδυναμία των περισσότερων μετοχών. Όμως, για όσους βλέπουν λίγο πιο μακριά, το γεγονός της εβδομάδας για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δεν ήταν οι αρνητικές επιδόσεις αλλά μία πολύ σημαντική επιχειρηματική συμφωνία στον τομέα της ενέργειας, η οποία ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του πολύ σημαντικού ενεργειακού συνεδρίου P-TEC που έγινε στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναφερόμαστε στην μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας υγροποίησης φυσικού αερίου Venture Global (VG NYSE) και της ελληνικής εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A. για την προμήθεια σημαντικών ποσοτήτων LNG από τις εγκαταστάσεις της Venture Global στην αμερικανική πολιτεία της Λουιζιάνα.

Τα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου θα έρχονται στην Ελλάδα, στον σταθμό υποδοχής FSRU της Αλεξανδρούπολης και από εκεί, μέσω του κάθετου αγωγού Βορρά - Νότου θα ικανοποιούν ενεργειακές ανάγκες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση των δύο επιχειρήσεων.

Η συμφωνία έχει εικοσαετή διάρκεια, τα πρώτα φορτία αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα το 2030 και αφορά σε ποσότητες τουλάχιστον μισού εκατομμυρίου τόνων LNG ετησίως, που μπορεί να μεγαλώσουν στο μέλλον. Όπως αναφέρεται και στην επίσημη ανακοίνωση, πρόκειται για την πρώτη συμφωνία μακράς διαρκείας για προμήθεια LNG ανάμεσα στην Ελλάδα και αμερικανική εξαγωγική επιχείρηση και σηματοδοτεί την έναρξη μίας δυναμικής και αναπτυσσόμενης συνεργασίας μεταξύ της Venture Global και της Atlantic – See Lng Trade.

Η συμφωνία αυτή, καθώς εντάσσεται στην ουσία και στα πλαίσια της ενεργειακής συνεργασίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, είναι προφανώς πολύ σημαντική για την χώρα μας και τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη.

Εξυπακούεται πως κάθε θετική εξέλιξη για την Ελλάδα είναι καλή και για το Χρηματιστήριο Αθηνών, στην περίπτωση όμως της παραπάνω συμφωνίας, υπάρχει και ειδικότερο όφελος αφού στην Atlantic – See συμμετέχει εισηγμένη εταιρεία. Το 60% της επιχείρησης ανήκει στον όμιλο Aktor, ο οποίος αιφνιδίασε ευχάριστα το επενδυτικό κοινό το οποίο αντάμειψε μάλιστα την μετοχή του ομίλου με μία πολύ καλή ανοδική κίνηση, κόντρα στο αρνητικό κλίμα για τις περισσότερες άλλες του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με την κίνηση αυτή, ο όμιλος έδειξε στη χρηματιστηριακή αγορά πως οι φιλοδοξίες του δεν σταματούν σε ό,τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε μία κατασκευαστική εταιρεία.

Χωρίς αμφιβολία, η κίνηση του ομίλου Aktor έκλεψε την παράσταση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτό δεν σημαίνει πως ήταν το μόνο επιχειρηματικό νέο που εξέπληξε θετικά την επενδυτική κοινότητα. Κατά τη διάρκεια του ιδίου συνεδρίου ανακοινώθηκε η είσοδος της μεγάλης αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας Exxon Mobil (XOM NYSE), με ποσοστό συμμετοχής 60%, στην κοινοπραξία των ελληνικών επιχειρήσεων Hellenic Energy και Energean η οποία έχει αναλάβει τις έρευνες για την ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή του Ιονίου πελάγους που είναι γνωστή ως Block 2.

Παρά το ότι ποτέ δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι για το τι θα αποκαλύψουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις, οι οποίες αναμένεται να γίνουν το 2027, η συμφωνία είναι πολύ σημαντική, καθώς επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά το πολύ σημαντικό ενδιαφέρον των μεγάλων αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών για την Ελλάδα.

Εκτός όμως από τον ενεργειακό τομέα, ο οποίος κυριάρχησε τις τελευταίες ημέρες στα οικονομικά και χρηματιστηριακά νέα, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το τελευταίο διάστημα έχουμε δει πολλές σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις οι οποίες βελτιώνουν τις προοπτικές εισηγμένων εταιρειών.

Στον τραπεζικό τομέα είχαμε πολύ πρόσφατα την απόφαση της Eurobank να αποκτήσει το 80% του κλάδου ζωής της ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife.

Μερικούς μήνες πιο πριν, η Τράπεζα Πειραιώς είχε εκπλήξει ευχάριστα τους μετόχους της ανακοινώνοντας την συμφωνία αγοράς μεριδίου 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής από τον όμιλο private equity CVC.

Πάλι στον τραπεζικό τομέα, δυναμική είναι η επέκταση των ελληνικών τραπεζών στην Κύπρο, με την Eurobank να έχει ήδη απορροφήσει την Ελληνική Τράπεζα και την Alpha Bank να κινείται με γρήγορα βήματα μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς της AstroBank.

Εκτός Ελλάδος απλώνεται και η Credia Bank, η οποία έχει ήδη αποκτήσει το 70% της HSBC Μάλτας και μέσα στο 2026 αναμένεται να αποκτήσει και το υπόλοιπο 30%, πετυχαίνοντας έτσι τη σημαντική μεγέθυνσή της. Ενδιαφέρον ήταν και το deal που ανακοίνωσε μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα ο όμιλος ΟΤΕ.

Με την απόκτηση της εταιρείας TERNA FIBER, ιδιοκτήτριες της οποίας είναι ο όμιλος ΓΕΚΤΕΡΝΑ και η Grid Telecom, ο ΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον αποκλειστικά την εκτέλεση του έργου της ανάπτυξης και λειτουργίας υποδομών που θα εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών υπερυψηλών ευρυζωνικών ταχυτήτων στο μεγαλύτερο μέρος των αγροτικών και ημιαστικών περιοχών της χώρας.

Όλες οι παραπάνω συμφωνίες, καθώς και άλλες που έχουν ήδη ανακοινωθεί ή ολοκληρωθεί, είναι πολύ θετικές για τις επιχειρήσεις τις οποίες αφορούν. Τα αποτελέσματά τους βέβαια δεν πρόκειται, στις περισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις, να φανούν άμεσα στις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών, θα μπουν όμως (ή έχουν ήδη μπει) στους υπολογισμούς των χρηματιστηριακών αναλυτών και των μακροπρόθεσμων επενδυτών.

Μπορούμε να πούμε πως με αυτές τις συμφωνίες και όλα τα υπόλοιπα επιχειρηματικά deal στα οποία συμμετέχουν εισηγμένες εταιρείες, τίθενται οι βάσεις για την περαιτέρω δυναμική ανάπτυξή τους και κατ’ επέκταση για ακόμα καλύτερες επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας.

Κάποιοι μπορεί να πουν πως η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς μας το τελευταίο διάστημα δείχνει πως η αγορά σχεδόν αδιαφορεί για αυτές τις, κατά την άποψή μας τουλάχιστον, θετικές εξελίξεις. Προφανώς, δεν υποβαθμίζουμε το γεγονός πως ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών δυσκολεύεται να κρατήσει τις 2.000 μονάδες. Πιστεύουμε όμως πως αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως οι επενδυτές αμφισβητούν τη σημασία των deals για τις εισηγμένες εταιρείες.

Οι βραχυπρόθεσμες δυσκολίες της χρηματιστηριακής μας αγοράς είναι απόλυτα φυσιολογικές αν λάβουμε υπόψη μας τα πολύ μεγάλα κέρδη του προηγούμενου δωδεκάμηνου και την αυξημένη πρόσφατη μεταβλητότητα των διεθνών χρηματιστηρίων. Όσο και να μην είναι φανερό αυτή τη στιγμή, οι επιχειρηματικές συμφωνίες των εισηγμένων εταιρειών προετοιμάζουν το έδαφος για τα επόμενα ανοδικά βήματα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Δεν υποστηρίζουμε πως θα τα δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, είμαστε βέβαιοι όμως πως όλες αυτές οι εταιρικές εξελίξεις βελτιώνουν σημαντικά τις προοπτικές της χρηματιστηριακής μας αγοράς και πως αυτό κάποια στιγμή θα φανεί και στις χρηματιστηριακές οθόνες.