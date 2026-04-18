Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν το Σάββατο πως αναλαμβάνουν εκ νέου τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Προηγήθηκε το αυστηρό μήνυμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη για το ότι το Ιράν πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον, εν μέσω των προειδοποιήσεων πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την ερχόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), ο Τραμπ δήλωσε πως ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν, εκτός αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι την Τετάρτη.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Το Ιράν μπλοκάρει εκ νέου τα Στενά

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ απέρριψε τα περί διοδίων από το Ιράν

CNN: Τη Δευτέρα στο Πακιστάν οι νέος γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν

Εύθραυστη η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Τραμπ: Τα πράγματα πάνε πολύ καλά

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

13:30 Οκτώ πετρελαιοφόρα διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ

Τουλάχιστον 8 πετρελαιοφόρα και τάνκερ μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου διήλθαν νωρίς σήμερα το πρωί από τα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να έχει δηλώσει χθες ότι ανοίγει για όσο διαρκέσει η εκεχειρία τη θαλάσσια οδό, προτού αλλάξει θέση σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler που παρακολουθεί τη θαλάσσια κυκλοφορία.

Ένα πετρελαιοφόρο που μετέφερε αργό, τέσσερα τάνκερ μεταφοράς υγραερίου, δύο πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο και χημικά προϊόντα και ένα όγδοο πλοίο που μετέφερε «πετρελαϊκά προϊόντα» διέσχισαν τα Στενά νωρίς σήμερα το πρωί, όπως δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας Kpler.

3:00 Συνεργασία Αιγύπτου - Πακιστάν για ειρηνευτικό σχέδιο στη Μέση Ανατολή

Η Αίγυπτος έχει στενή συνεργασία με το Πακιστάν επί ενός πλαισίου που στοχεύει στη διασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μπαντρ Αμπντελάτι.

11:40 Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να εμποδίζει τη διέλευση μέσω των Στενών

Οι ι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το Σάββατο πως αναλαμβάνουν εκ νέου τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, λίγες ώρες αφότου η Τεχεράνη γνωστοποίησε πως ελευθερώνει την κίνηση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά.

11:00 Κίνηση δεξαμενόπλοιων

Το Σάββατο μια νηοπομπή δεξαμενόπλοιων αναχώρησε από τον Περσικό Κόλπο διερχόμενη από τα Στενά του Ορμούζ.

Πρόκειται για τέσσερα δεξαμενόπλοια υγροποιημένου φυσικού αερίου και αρκετά δεξαμενόπλοια πετρελαϊκών προϊόντων και χημικών, ενώ περισσότερα δεξαμενόπλοια ακολουθούσαν από τον Κόλπο, σύμφωνα με τα στοιχεία της MarineTraffic.

09:30 ΗΠΑ: 21 πλοία επέστρεψαν στα λιμάνια του Ιράν μετά τον αποκλεισμό

Ο αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει αναγκάσει 21 πλοία να επιστρέψουν στο Ιράν από την έναρξη του αποκλεισμού των λιμανιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

09:12 Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ απέρριψε τα περί διοδίων από το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων από το Ιράν προς τα εμπορικά πλοία για τη διέλευση τους από τα Στενά του Ορμούζ.

REPORTER: "On the Strait — are there going to be restrictions and tolls managed by Iran for ships and vessels passing through?"@POTUS: "Nope. No way... The restriction is you can't do the tolls. No, there's not gonna be tolls." pic.twitter.com/PaTpnFPOr2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 18, 2026

08:30 Οι επενδυτές «πόνταραν» 760 δισ. δολάρια στην πτώση του πετρελαίου

Ποσό περίπου 760 δισ. δολαρίων στοιχημάτισαν οι επενδυτές για την πτώση του πετρελαίου περίπου 20 λεπτά πριν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανακοινώσει την Παρασκευή ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν, όπως μετέδωσε το Reuters.

08:15 Oxford Economis για Μέση Ανατολή: Οι καταναλωτές δεν θα δουν άμεση μείωση στις τιμές καυσίμων

Για τη διατήρηση των υψηλών ενεργειακών τιμών εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή έκανε λόγο την Παρασκευή η Oxford Economics, με τη σχετική ανάλυση να προβλέπει πως τα πετρέλαιο Brent θα διαμορφωθεί στα 113 δολάρια ανά βαρέλι μέχρι τον Ιούνιο «παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για την κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή».

07:42Lloyd’s: Οι τιμές των καυσίμων για τη ναυτιλία έχουν αυξηθεί 73%

Η μέση τιμή του καυσίμου πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (VLSFO), το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόωση πλοίων, διαμορφώνεται στα 856 δολάρια ανά τόνο.

Η τιμή αυτή είναι μειωμένη κατά 19% σε σχέση με το υψηλό επίπεδο που είχε φτάσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με την Lioyd's, αλλά εξακολουθεί να είναι 73% υψηλότερη από τον μέσο όρο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου

07:31 Η Αυστραλία χαιρετίζει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι χαιρέτισε σήμερα την ανακοίνωση του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, εκτιμώντας ωστόσο πως η κατάσταση παραμένει «εύθραυστη».

«Ήταν θετικά τα νέα που μάθαμε χθες το βράδυ», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Σίδνεϊ, μετά τη συμμετοχή του σε τηλεδιάσκεψη ηγετών για το θέμα.

«Ελπίζουμε ότι θα διατηρηθεί, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι πως οι επιπτώσεις (της κρίσης) θα είναι μακροχρόνιες», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι, του οποίου η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

07:20 Τραμπ: Η Κίνα είναι πολύ ευχαριστημένη με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε το πρωί του Σαββάτου ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ήταν «πολύ ευχαριστημένος» με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και ότι ανυπομονούσε για τη συνάντησή τους στην Κίνα.

«Ο πρόεδρος Σι είναι πολύ ευχαριστημένος που τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά ή/και ανοίγουν γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social. «Η συνάντησή μας στην Κίνα θα είναι ξεχωριστή και, ενδεχομένως, ιστορική. Ανυπομονώ να βρεθώ μαζί με τον Πρόεδρο Σι — θα επιτευχθούν πολλά!», πρόσθεσε.

07:17 CNN: Τη Δευτέρα στο Πακιστάν οι νέος γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν

Μια νέα σειρά συναντήσεων μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών διαπραγματευτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν τη Δευτέρα, μετέδωσε το Σάββατο το CNN επικαλουμενο με Ιρανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των συνομιλιών.

Ανέφεραν επίσης ότι αναμένουν την άφιξη των διαπραγματευτών στο Ισλαμαμπάντ την Κυριακή.

07:00 Εύθραυστη η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Τεταμένο παραμένει το κλίμα αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή, μετά από την ανακοίνωση του Ιράν για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ την Παρασκευή και την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιεί την Τεχεράνη ενόψει της λήξης της εκεχειρίας την ερχόμενη εβδομάδα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε την Παρασκευή πως τα Στενά θα είναι ανοιχτά προς όλα τα εμπορικά πλοία κατά τη διάρκεια της 10ήμερες κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή. Ωστόσο η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να κλείσει ξανά τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό, εάν συνεχιστεί ο πρόσφατος αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

06:59 Τραμπ: Τα πράγματα πάνε πολύ καλά

Μιλώντας τα ξημερώματα του Σαββάτου σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ ανέφερε πως υπήρξαν κάποια «αρκετά καλά νέα» σχετικά με το Ιράν, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Είχαμε κάποια αρκετά καλά νέα πριν από 20 λεπτά, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά στη Μέση Ανατολή με το Ιράν. Θα μάθετε γι' αυτό. Απλώς πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να συμβεί. Είναι κάτι που είναι λογικό να συμβεί. Και πιστεύω ότι θα συμβεί. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά πιστεύω ότι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε ποια ήταν τα καλά νέα.

06:58 Οι ΗΠΑ μιλούν για συμφωνία με το Ιράν επί του εμπλουτισμένου ουρανίου

Την Παρασκευή ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν Ιράν έχει «συμφωνήσει σε όλα», συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης του εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα, προσθέτοντας πως η απομάκρυνση του υλικού δεν θα περιλαμβάνει αμερικανικά χερσαία στρατεύματα, ενώ παράλληλα είπε ότι «θα το πάρουμε μαζί μας [με τους Ιρανούς]».

Από την πλευρά του, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι η χώρα έχει συμφωνήσει να μεταφέρει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου της εκτός επικράτειας. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το πυρηνικό υλικό παραμένει υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.

06:57 CBS: Πιθανή επανέναρξη συνομιλιών με το Ιράν από τη Δευτέρα στο Πακιστάν

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα διπλωματική πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιστροφή ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων στο Πακιστάν εντός των επόμενων ημερών, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών με το Ιράν.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των διαβουλεύσεων, η πρωτοβουλία παραμένει σε προκαταρκτικό στάδιο, ωστόσο αποσκοπεί στην αναζωογόνηση των διαπραγματεύσεων με Ιρανούς εκπροσώπους, με στόχο την επίτευξη μιας πιο μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε για μια ακόμα φορά την αισιοδοξία του για συμφωνία με το Ιράν ώστε να λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας πως Ουάσινγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά στην επανέναρξη των συζητήσεων, που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, υπογράμμισε πως σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, οι εχθροπραξίες θα επαναληφθούν.

Παράλληλα, έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στη Χεζμπολάχ για να «συμπεριφερθεί σωστά» στην 10ήμερη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που τέθηκε σε ισχύ από τα ξημερώματα της Παρασκευής.