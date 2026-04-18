Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ απέρριψε τα περί διοδίων από το Ιράν - «Σε καμία περίπτωση» (vid)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων από το Ιράν προς τα εμπορικά πλοία για τη διέλευση τους από τα Στενά του Ορμούζ.
Απαντώντας τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) σε ερώτηση δημοσιογράφου για το το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών ή διοδίων από το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε χαρακτηριστικά «όχι, με τίποτα».
REPORTER: "On the Strait — are there going to be restrictions and tolls managed by Iran for ships and vessels passing through?"@POTUS: "Nope. No way... The restriction is you can't do the tolls. No, there's not gonna be tolls." pic.twitter.com/PaTpnFPOr2— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 18, 2026