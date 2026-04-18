Lloyd’s: Οι τιμές των καυσίμων για τη ναυτιλία έχουν αυξηθεί 73%

Η Lloyd’s List ανέφερε ότι η μέση τιμή του καυσίμου πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (VLSFO), το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόωση πλοίων, διαμορφώνεται στα 856 δολάρια ανά τόνο.

Η τιμή αυτή είναι μειωμένη κατά 19% σε σχέση με το υψηλό επίπεδο που είχε φτάσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με την Lioyd's, αλλά εξακολουθεί να είναι 73% υψηλότερη από τον μέσο όρο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, προ της έναρξης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το καύσιμο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο (HSFO), ένα βαρύ πετρέλαιο που χρησιμοποιείται επίσης από τα πλοία, έχει μειωθεί κατά 23% από το υψηλό των 708,50 δολαρίων ανά τόνο, παραμένοντας όμως 66% υψηλότερο από ό,τι νωρίτερα φέτος.